Venezuela

María Corina Machado aseguró que está dispuesta a “hacer lo necesario” para entrar a Venezuela y ayudar a las víctimas del terremoto

La líder opositora informó que se encuentra en Panamá y aseguró que el cierre del espacio aéreo por parte del Gobierno de Delcy Rodríguez le impidió concretar su regreso

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María Corina Machado difundió un mensaje grabado desde Panamá en el que informó que el cierre del espacio aéreo venezolano impide su regreso al país. Señaló que tenía previsto viajar a Venezuela para acompañar a la población y participar en acciones de apoyo ante la emergencia

María Corina Machado denunció este lunes que la decisión del Gobierno de transición de Delcy Rodríguez de cerrar el espacio aéreo venezolano le impide regresar a Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 1.719 muertos, más de 5.000 heridos y miles de familias afectadas. La líder opositora confirmó encontrarse en Panamá, desde donde tenía previsto volar a Venezuela.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron Venezuela el miércoles de la semana pasada. Desde el exilio —donde se encuentra desde finales de 2025, luego de permanecer en la clandestinidad tras las elecciones de 2024 para evitar ser arrestada— Machado había pedido a su pueblo fortaleza y unidad en un mensaje publicado en X tan pronto ocurrieron los temblores.

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El domingo, en una entrevista con la cadena Fox, Machado afirmó: “Ha llegado el momento, es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil”. Agregó que “muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano”.

Ya este lunes, la Premio Nobel de la Paz 2025 precisó que su objetivo era participar en tareas de apoyo y coordinación junto a los ciudadanos afectados, incluyendo la distribución de alimentos y medicinas. Al mismo tiempo, denunció que equipos de rescate internacionales y periodistas habrían enfrentado obstáculos para ingresar o trabajar en el terreno, lo que, según señaló, agrava la situación humanitaria y complica la respuesta ante el desastre.

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Más de 1.700 muertos

Vista general de las labores de rescate y remoción de escombros en una zona devastada por los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira (Venezuela). EFE/Ronald Peña
Vista general de las labores de rescate y remoción de escombros en una zona devastada por los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira (Venezuela). EFE/Ronald Peña

El número de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles subió a 1.719, mientras que los heridos llegaron a 5.034, según informó este lunes Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Rodríguez no proporcionó datos sobre desaparecidos.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 constituyen la catástrofe sísmica más mortífera que atraviesa el país en un siglo. En julio de 1967, un terremoto en las cercanías de Caracas dejó 245 muertos y miles de heridos, según los registros históricos disponibles.

Desde el miércoles se han contabilizado 609 réplicas. La más reciente ocurrió este lunes por la mañana y fue percibida por la población, aunque Rodríguez precisó que “no hubo ninguna afectación”. Su magnitud fue de 4,2 según el funcionario, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos la situó en 4,6.

Persona con uniforme camuflado, mascarilla y bandana, agachada observando entre escombros de concreto roto. Se ven restos de ropa, botellas y un balde
Un miembro del personal de Estados Unidos busca entre los escombros de una estructura colapsada en Venezuela, como parte de la ayuda humanitaria desplegada tras los terremotos en la región. (U.S. Southern Command)

El Gobierno registra hasta el momento 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales “189 sufrieron un colapso total”, de acuerdo con el balance oficial. Los sismos impactaron Caracas y otros seis estados del norte del país.

La región costera de La Guaira concentra los mayores estragos. Se trata de un territorio que ya padeció una catástrofe en 1999, cuando un deslave dejó miles de muertos, según consigna el historial de la zona. Rodríguez informó que allí se habilitaron 15 “grandes refugios” y otros de menor escala en escuelas, mientras que en Caracas se instalaron 50 campamentos “provisorios”. Residentes de la zona, no obstante, denuncian demoras en la llegada de la ayuda a sus sectores.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el domingo la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas y extendió por una semana la suspensión de clases, según se informó en el balance oficial. Los equipos de rescate nacionales e internacionales continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

(Con información de EFE y Europa Press)

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