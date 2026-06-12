Venezuela

Leopoldo López denunció la expropiación de su casa en Caracas para convertirla en una residencia de ancianos

El dirigente opositor ha achacado esta maniobra a su apoyo a la intervención estadounidense en Venezuela el pasado enero para sacar del poder a Nicolás Maduro

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El dirigente opositor venezolano Leopoldo López
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha denunciado la expropiación de su casa en Caracas por parte de las nuevas autoridades de Venezuela lideradas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asegurando que han convertido su vivienda en una residencia de ancianos y que en el proceso las autoridades mataron a sus perros.

“Es la casa donde crecieron mis hijos, y lo robaron todo, la destrozaron por completo y mataron a los perros. Y la semana pasada, reinauguraron la casa como centro de atención sanitaria para personas mayores”, ha denunciado el líder opositor en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.

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López ha achacado esta maniobra a su apoyo a la intervención estadounidense en Venezuela el pasado enero para sacar del poder al dictador, Nicolás Maduro, y llevarle ante un tribunal de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, recorre su casa este miércoles en Caracas (Venezuela). La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según constató Efe. EFE/ Miguel Gutiérrez
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, recorre su casa este miércoles en Caracas (Venezuela). La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según constató Efe. EFE/ Miguel Gutiérrez

“Después de que apoyara el despliegue de la Armada de los Estados Unidos para derrocar a Maduro, entraron en mi casa, la única propiedad que tengo en Venezuela, y lo robaron absolutamente todo”, ha relatado, al tiempo que ha detallado que las autoridades incluso “mataron a los perros” que tenía en dicha vivienda.

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Según el dirigente de Voluntad Popular, que se reside en España desde octubre de 2020, el mensaje que buscan mandar las autoridades de Venezuela “es muy claro” y es que “no hay Estado de Derecho” en el país, insistiendo en que la situación no ha cambiado con la llegada de Rodríguez.

Vista interior de la casa de Lilian Tintori y Leopoldo López este miércoles en Caracas (Venezuela). La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según constató Efe. EFE/ Miguel Gutiérrez
Vista interior de la casa de Lilian Tintori y Leopoldo López este miércoles en Caracas (Venezuela). La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según constató Efe. EFE/ Miguel Gutiérrez

“Este es un caso entre miles de expropiaciones que han tenido lugar en Venezuela. Esto lleva sucediendo desde hace años. Y ahora está ocurriendo bajo el mandato de Delcy Rodríguez. No es una decisión de Maduro”, ha afirmado.

En este sentido ha apuntado directamente a la presidenta encargada. “Fue Delcy Rodríguez quien decidió hacer esto, expropiar, destruir, matar a los perros y, básicamente, intentar encubrirlo con lo que parecen presentar como un programa social”, ha señalado.

Vista interior de la casa de Lilian Tintori y Leopoldo López este miércoles en Caracas (Venezuela). La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según constató Efe. EFE/ Miguel Gutiérrez
Vista interior de la casa de Lilian Tintori y Leopoldo López este miércoles en Caracas (Venezuela). La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según constató Efe. EFE/ Miguel Gutiérrez

Por otra parte, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se reunió este jueves en Oslo con la líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, para analizar el proceso político que atraviesa Venezuela tras ser depuesto Nicolás Maduro a principios de año en una intervención militar estadounidense.

“Un proceso democrático es el único camino para una estabilidad duradera y el avance de la democracia. Las reformas económicas deben ir de la mano con las democráticas. Para Noruega es importante resaltar que un verdadero avance en Venezuela exige democracia e instituciones fuertes”, señaló Støre en un comunicado.

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, recorre su casa este miércoles en Caracas (Venezuela). La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según constató Efe. EFE/ Miguel Gutiérrez
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, recorre su casa este miércoles en Caracas (Venezuela). La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según constató Efe. EFE/ Miguel Gutiérrez

Støre calificó de “inaceptable” cualquier medida de represión política o violación de los derechos humanos y llamó a respetar la voluntad de los venezolanos.

“Fue un agradable reencuentro con la ganadora del nobel de la Paz María Corina Machado, con quien me había reunido en diciembre con motivo de la entrega del premio. Es útil escuchar cómo ve la situación política en Venezuela después de un semestre dramático”, dijo el primer ministro noruego.

Machado ha viajado a Oslo esta semana para participar en el Foro de la Libertad de Oslo, una iniciativa anual organizada desde 2009 por la oenegé estadounidense Human Rights Foundation.

(Con información de Europa Press y EFE)

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