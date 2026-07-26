Venezuela

Delcy Rodríguez ejecutó una profunda recomposición del alto mando militar: ya no quedan jefes de REDI nombrados por Maduro

En apenas seis meses de interinato, la mandataria interina removió y reacomodó a la estructura militar regional. Los nombramientos más recientes consolidan una nueva correlación de fuerzas en las Regiones Estratégicas de Defensa Integral

Guardar
Google icon
Delcy Rodríguez de pie entre militares uniformados, algunos con gorras y boinas, frente a un cartel que dice "Juramentación del Nuevo Alto Mando Militar"
Delcy Rodríguez hace cambios acelerados en la estructura de mando militar.

A 18 días de la Operación Resolución Absoluta, que sacó a Nicolás Maduro del territorio venezolano, Delcy Eloína Rodríguez Gómez ejecutó una amplia recomposición del mando militar. Los 28 cambios de jefes castrenses revelan que el rediseño del Alto Mando Militar Ampliado ya estaba estructurado y que el objetivo central era sustituir a quienes controlan las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las zonas con mayor poder de fuego dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Con los últimos ascensos y designaciones, ya no queda ninguno de los jefes de REDI nombrados por Maduro. Aunque Rodríguez no cuenta con la legalidad ni la legitimidad de una elección popular, como establece el artículo 5 de la Constitución Nacional, ha actuado como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada desde que asumió el interinato en enero de 2026. En ese lapso, descabezó a todo el Alto Mando Militar y reacomodó piezas que responden al Rodrigato y a Diosdado Cabello.

PUBLICIDAD

Capital: el control de la zona política más sensible

El nuevo comandante de la REDI Capital es el MG (GNB) Carlos Eduardo Aigster Villamizar, número 47 de la promoción 1995 “Batalla de Mucuritas”. Sustituye al MG César Augusto Lugo Rivera, quien permaneció apenas unos meses en el cargo y antes había sido jefe del Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

Aigster asume la responsabilidad operacional sobre el principal centro de poder del país: Distrito Capital, Miranda y La Guaira. Fue ascendido recientemente mediante la resolución 1122 del 22 de julio de 2026 y venía de dirigir la Zona Operativa de Defensa Integral Miranda. El 27 de noviembre de 2024 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte del grupo de funcionarios vinculados a la represión posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024.

PUBLICIDAD

El general de “la patria se respeta”

En la REDI Guayana fue designado el MG (Ej) Miguel Antonio Yilales Arteaga, número 12 en orden de mérito de la promoción 1996 “GB José Florencio Jiménez”. Reemplaza al MG Wilfredo Alexander Medrano Machado, quien ocupaba el cargo desde octubre 2024.

Hombre calvo con uniforme militar y medallas posa frente a bandera roja con texto dorado y emblema, y un rostro difuminado en el fondo
En la REDI Guayana fue designado el MG (Ej) Miguel Antonio Yilales Arteaga

Yilales fue uno de los oficiales con discursos más duros frente a la posibilidad de una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. “No permitiremos que intereses apátridas socaven los valores de nuestros libertadores. La patria se respeta”, dijo en 2024, cuando prometía lealtad absoluta a Nicolás Maduro.

Desde la sede de la REDI en Puerto Ordaz, Yilales tendrá bajo su mando los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Guayana Esequiba, una zona clave por su condición fronteriza y estratégica.

Antes de este nombramiento, comandó la ZODI número 62 del estado Bolívar. Como coronel, también fue director del Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Los Ferrer y la sombra de Diosdado Cabello

El MG Denny Román Ferrer Sandrea fue nombrado comandante de la REDI Oriental. Sustituye al MG Erasmo Eduardo Ramos Iriza, quien ocupó la posición durante cuatro meses y antes de marzo de 2026 se desempeñaba como Comandante Nacional de la Guardia del Pueblo. Ferrer Sandrea egresó como número 56 en orden de mérito de la II promoción “Batalla de los Horcones” de 1996, por lo que pasará a retiro en 2029.

El nuevo jefe regional ocupó previamente la jefatura del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS). Nació el 14 de septiembre de 1973 y es hermano menor del también MG (GNB) Danny Román Ferrer Sandrea, viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal y superintendente nacional antidrogas (SUNAD) desde 2024.

La similitud entre los nombres —Denny y Danny— ha generado frecuentes confusiones en redes sociales y referencias públicas sobre los hermanos Ferrer Sandrea.

Danny Ferrer Sandrea, el mayor de los hermanos, fue número 77 de la II promoción “Batalla de Bárbula”, egresada en 1991, y pasó a retiro en 2024. El 10 de enero de 2025 fue sancionado, junto con otros siete funcionarios venezolanos, por la OFAC del Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva 13692.

El oficial retirado, considerado incondicional de Diosdado Cabello Rondón, fue sancionado cuando ocupaba el viceministerio del Sistema Integrado de Investigaciones Penales del Ministerio del Interior y Justicia. La OFAC lo señaló como responsable de la evaluación, control y supervisión de unidades policiales de investigación, entre ellas el CICPC y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.

Un sancionado en una región clave

En la REDI Central permanece el MG Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, nombrado en marzo de 2026. Un mes antes, el 16 de febrero, había sido designado director general de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio de la Defensa. También comandó la ZODI número 44 del estado Aragua.

En noviembre de 2024, la OFAC sancionó a Balestrini Jaramillo junto con otros 20 funcionarios, conforme a la Orden Ejecutiva 13692. El organismo los acusó de apoyar y ejecutar órdenes de Maduro “para reprimir a la sociedad civil en su intento de declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, ignorando así la voluntad de la inmensa mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”.

Balestrini, egresado como número 55 en orden de mérito de la II promoción “General Rafael Urdaneta” de 1995, controla ahora una de las regiones más sensibles de la estructura militar: Aragua y Carabobo, dos estados centrales para el despliegue político y operacional.

Los Andes y frontera con Colombia

En la REDI Los Andes continúa el MG (Ej) Pablo Ernesto Lizano Colmenter, designado en enero de 2026. Su mando abarca una zona estratégica por la frontera con Colombia y por el control de los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Antes estuvo al frente de la ZODI número 32 del estado Barinas.

Oficial militar de uniforme verde oliva con parches FANB y REDI Los Llanos sentado en una mesa con micrófono, bandera de Venezuela, gorra y lentes
El jefe de la REDI Los Andes es el MG Pablo Ernesto Lizano Colmenter

Lizano, número 4 en orden de mérito de la II promoción “General Rafael Urdaneta” de 1995, también fue sancionado por la OFAC en noviembre de 2024 por su presunta participación en la represión contra la sociedad civil después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

De oriente a los llanos

Para la REDI Los Llanos fue nombrado el MG Romerl Enrique Romero Domínguez, en reemplazo del MG Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta, quien permaneció apenas cuatro meses en esa región. Serrano había sido director de Apresto Operacional y presidente de la Caja de Ahorro del Ejército Bolivariano.

Un hombre con uniforme militar y chaleco táctico gesticula con las manos frente a una bandera de Venezuela. Hay mapas en la pared y otro hombre a la izquierda
El comandante de la REDI Los Llanos es el MG Romerl Enrique Romero Domínguez

Romero venía de comandar la ZODI número 52 de Monagas, donde dirigió la recepción e instrucción de las Unidades de Reacción Rápida (URRA) de combate destinadas a la defensa interna.

Egresado como número 91 en orden de mérito de la II promoción “General Rafael Urdaneta” de 1995, Romero Domínguez fue ascendido a mayor general por Nicolás Maduro en agosto de 2025. Su carrera ha estado marcada por despliegues operativos mixtos en el oriente del país, vinculados al orden público y al resguardo territorial.

Un exagregado militar

En la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain) fue designado el almirante Carlos David Luque Solórzano. Sustituye al almirante Víctor Hugo Borjas Trujillo, quien había sido nombrado en marzo de 2026.

Retrato de hombre con gafas, uniforme militar verde, chaleco táctico, parches "REDI MAIN", "FANB", "C. LUQUE S." y bandera de Venezuela. Fondo rojo con emblema naval
Almirante Carlos David Luque Solórzano comanda la REDI Marítima e Insular

Luque Solórzano tendrá la responsabilidad de coordinar las operaciones de seguridad y defensa estratégica en los espacios acuáticos e insulares de Venezuela. Es egresado de la Escuela Naval de Venezuela, promoción 1996 “Capitán de Navío Francisco Javier Gutiérrez”.

El nuevo jefe de la Redimain venía de comandar la ZODI número 71 del estado Nueva Esparta, cargo que ocupó hasta septiembre de 2025. Antes, en diciembre de 2017, fue nombrado agregado militar naval en la Embajada de Venezuela en Quito, Ecuador.

Frontera y delitos transnacionales

El MG Javier Enrique Magallanes fue designado al frente de la REDI Occidental, en sustitución del MG Pedro Esteban González Ovalles.

Magallanes tendrá bajo su mando Falcón, Lara y Zulia, tres estados claves, dos de ellos fronterizos, donde convergen la defensa territorial y el combate a delitos transnacionales. Desde octubre de 2024 dirigía operaciones de resguardo fronterizo, orden interno y asistencia social como comandante de la ZODI número 11 del estado Zulia.

Primer plano de un hombre con uniforme militar y gorra, hablando ante un micrófono, con condecoraciones en el pecho, y otras personas detrás
Javier Enrique Magallanes fue designado en la REDI Occidental

Graduado como número 109 de la promoción 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez” de la Academia Militar del Ejército, Magallanes informó en octubre de 2025 sobre el desmantelamiento de un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

El oficial hizo el anuncio desde Encontrados, municipio Catatumbo del estado Zulia. Aseguró entonces que el campamento era utilizado por Tancol, denominación oficial para “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.

Según informó, durante el operativo fueron incautados nueve fusiles de asalto, siete pistolas, dos granadas fragmentarias, 20 rollos de mecha lenta, 38 cargadores y cuatro vehículos de alta gama. Cerca del campamento también fue ubicado un astillero clandestino con tres embarcaciones presuntamente empleadas para el transporte de sustancias ilícitas.

Temas Relacionados

Delcy RodríguezDiosdado CabelloVenezuelaFuerza Armada Nacional BolivarianaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Ignacio Moreno Suárez, el abogado que terminó como preso político tras representar a una minera enfrentada al Estado venezolano

La detención se produjo el 4 de junio de 2023, cuando agentes de la DGCIM lo llevaron desde un restaurante de Caracas sin orden judicial, y desde entonces no se ha fijado audiencia de apertura

José Ignacio Moreno Suárez, el abogado que terminó como preso político tras representar a una minera enfrentada al Estado venezolano

Miles de ingenieros en Venezuela analizaron viviendas tras los sismos y advirtieron sobre los riesgos en las zonas más afectadas

El balance del Colegio de Ingenieros de Venezuela indicó que cerca de una cuarta parte de las revisiones arrojó condiciones de uso con restricciones o imposibilidad de ocupación, luego el doble terremoto devastador registrado hace más de un mes

Miles de ingenieros en Venezuela analizaron viviendas tras los sismos y advirtieron sobre los riesgos en las zonas más afectadas

La dura historia de una pareja que abandonó EEUU por un proceso migratorio y murió en Venezuela tras quedar atrapada por los terremotos

Andrew Widme, de 42 años y con dos hijos adolescentes, conoció a Yelitza, de 31, y tras una relación breve decidió casarse con ella en febrero de 2025 y optaron por vivir en el país sudamericano

La dura historia de una pareja que abandonó EEUU por un proceso migratorio y murió en Venezuela tras quedar atrapada por los terremotos

Terremotos en Venezuela: aumentaron a 5.546 la cifra de muertos a un mes de la tragedia

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el viernes que el Gobierno chavista está armando un “plan maestro” para la reconstrucción integral, “en infraestructura y viviendas”, del país luego de los sismos que dejaron a 17.907 personas sin hogar

Terremotos en Venezuela: aumentaron a 5.546 la cifra de muertos a un mes de la tragedia

Venezuela conmemoró un mes del doble terremoto con vistas a la reconstrucción de las zonas más afectadas

De acuerdo al último balance oficial sobre las consecuencias del doble sismo, el titular del Parlamento señaló que murieron 5.546 personas, 16.740 sufrieron heridas y cerca de 18.000 quedaron sin viviendas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez desarrolla un “plan maestro” para la recuperación de infraestructura

Venezuela conmemoró un mes del doble terremoto con vistas a la reconstrucción de las zonas más afectadas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 26 de julio: se contempla marcha en defensa del Refugio Franciscano en el Zócalo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 26 de julio: se contempla marcha en defensa del Refugio Franciscano en el Zócalo

Las guerras internacionales impulsaron los precios del trigo y la soja a sus máximos de los últimos dos años

Los pasajes terrestres suben hasta el doble de su precio por la alta demanda de Fiestas Patrias

Gustavo Petro lanzó nuevos ataques contra Abelardo de la Espriella tras investigación por sus nexos con Álex Saab: “Presidente ilegítimo de Colombia”

Etapa 21 del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Guatemala firma un convenio en braille para incorporar la discapacidad en la planificación pública

Gobierno de Guatemala firma un convenio en braille para incorporar la discapacidad en la planificación pública

Recorrido visual: así fue el regreso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a Honduras

El embajador de EEUU ante la ONU aseguró que Trump frenó los ataques contra Irán para darle “margen” a las negociaciones

Del Fogón de los Arrieros a la Bienal de Chaco: Resistencia vibra a puro arte

El Olimpo, nuevo Patrimonio Mundial: la montaña sagrada de Grecia recibió el reconocimiento de la UNESCO

ENTRETENIMIENTO

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami

John Leguizamo revela el impacto de “La era de hielo” en su vida: “Me permitió pagar la universidad de mis hijos”

La tiktoker que acusó a su esposo de pedofilia en redes sociales fue asesinada por él dos semanas después

Es oficial: Ryan Gosling será Ghost Rider en la nueva película de Marvel Studios

Ryan Gosling confirma su papel como Ghost Rider: “Es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo”