Miles de ingenieros en Venezuela analizaron viviendas tras los sismos y advirtieron sobre los riesgos en las zonas más afectadas

Personas trabajan juntas en la búsqueda de sus seres queridos entre los escombros, tras los terremotos del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 19 de julio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

Más de 8.000 estructuras fueron evaluadas en Caracas por el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) tras los terremotos ocurridos el 24 de junio, con el propósito de determinar su habitabilidad, identificar fallas críticas y emitir recomendaciones a comunidades y autoridades locales para reducir riesgos. Según un comunicado del CIV, más del 70% de los edificios inspeccionados fueron considerados habitables y cerca del 25% se clasificaron bajo “habitabilidad con precaución” o “no habitable”.

“Hemos tenido la presencia de unos 6.000 colegas en las zonas afectadas, prestando un servicio voluntario y totalmente gratuito para darle tranquilidad a la población”, indicó Rafael Argotti, integrante de la Junta Directiva Nacional del CIV, citado en texto. Argotti precisó que las inspecciones continuarán en las zonas de mayor densidad poblacional y en estructuras más antiguas de la capital.

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El informe añade que “se estiman 12.000 inspecciones globales mediante el esfuerzo conjunto entre el CIV, las alcaldías, universidades, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil”.

El viernes se cumplió un mes del doble sismo que impactó principalmente la zona norte de Venezuela y que, de acuerdo con cifras oficiales, provocó al menos 5.546 muertes, 16.740 personas heridas y 17.907 sin viviendas. Además, el desastre dejó 856 edificios afectados y 190 colapsados. El Banco Mundial calculó el jueves pasado que los daños físicos directos ocasionados por los terremotos alcanzan los 19.600 millones de dólares. El organismo advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

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Maquinaria pesada opera en el lugar de un edificio destruido mientras las personas buscan los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros, tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela, el 18 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno chavista avanza en un “plan maestro” para la reconstrucción nacional, tras cumplirse un mes del doble terremoto.

“Ustedes saben que estamos trabajando en un plan maestro para Venezuela, para La Guaira (...) que permita la recuperación integral, en infraestructura, en viviendas”, afirmó Rodríguez durante una cadena de oración en La Guaira, el estado más afectado, transmitida por el canal estatal VTV.

La funcionaria explicó que la reconstrucción debe contemplar tanto la infraestructura como el aspecto humano, e incluyó la educación y el empleo dentro de los ejes prioritarios. Rodríguez solicitó a la población “no perder la fe” frente a la magnitud de la emergencia.

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En paralelo, un grupo de 39 organizaciones no gubernamentales exigió a las autoridades que la información sobre los planes de reconstrucción sea publicada de forma periódica, accesible y verificable. Las ONG solicitaron además incluir criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas, de acuerdo con un comunicado difundido por Laboratorio de Paz.

Expertos continúan calculando el monto necesario para la reconstrucción, aunque las estimaciones preliminares sitúan el costo en más de USD 12.000 millones, cifra equivalente al 10,9 % del producto interno bruto (PIB) de Venezuela.

Personas trabajan juntas en la búsqueda de sus seres queridos entre los escombros, tras los terremotos del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 19 de julio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

La conectividad del cable submarino responsable de suministrar internet a Venezuela se encuentra restablecida en su totalidad, confirmó Maria Claudia Rey, presidenta de Cirion Technologies en el Clúster Norte, durante una entrevista exclusiva con Infobae. La reparación concluyó tras el doble sismo de magnitud 7,5 que impactó al país el 24 de junio de 2026 y que, según la ejecutiva, provocó la ruptura de la fibra óptica a unos 1.800 metros de la estación de aterrizaje en La Guaira.

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“Hoy, en este momento, tenemos el cien por ciento de nuestra operación restituida. Nuestro cable submarino finalizó su reparación y ya se restableció la conexión a todos nuestros clientes”, afirmó Rey. De acuerdo con la presidenta de Cirion Technologies, el servicio mantiene un nivel de disponibilidad del 99,9%, un estándar que el cable acumulaba durante los 20 años previos sin registrar un solo corte.

El proceso de restablecimiento implicó el traslado de un buque especializado, gestión de permisos, adquisición de insumos y compensaciones por el servicio interrumpido. El costo total de la operación ronda los 4 millones de dólares, precisó Rey.

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(Con información de EFE)