Venezuela

Delcy Rodríguez se reunió con Erdogan en Estambul y fijó meta de triplicar el comercio bilateral con Turquía

La presidenta encargada de Venezuela acordó celebrar en noviembre una comisión mixta de cooperación y una feria empresarial turca en Caracas, en el marco de una gira asiática que apunta a consolidar mercados energéticos alternativos

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (derecha), estrechando la mano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (izquierda), en la oficina presidencial de Dolmabahçe en Estambul, 8 de junio de 2026 (Foto de Mustafa Kamaci / Oficina de Prensa de la Presidencia Turca / AFP) /
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (derecha), estrechando la mano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (izquierda), en la oficina presidencial de Dolmabahçe en Estambul, 8 de junio de 2026 (Foto de Mustafa Kamaci / Oficina de Prensa de la Presidencia Turca / AFP) /

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el lunes con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el palacio de Dolmabahçe, a orillas del Bósforo en Estambul, para profundizar la cooperación bilateral en comercio, energía y minería. La cita, que no figuraba en la agenda original de Rodríguez, se produjo al término de una visita de cinco días a India centrada en la reactivación de las exportaciones de crudo venezolano.

El encuentro concluyó con un acuerdo para celebrar en noviembre la V Comisión Mixta de Cooperación entre ambos países, esta vez en Venezuela, acompañada de una feria con presencia de empresas turcas. “Hemos acordado que en el mes de noviembre se realizará la V Comisión Mixta entre nuestros países, en Venezuela, además de la feria internacional, donde recibiremos empresas de Turquía”, declaró Rodríguez al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La agenda bilateral incluyó también la minería, el transporte aéreo y la agroindustria.

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La Presidencia turca informó que Erdogan subrayó que Ankara “siempre está al lado del pueblo amigo de Venezuela y reafirmó la voluntad de impulsar la cooperación en energía, comercio y minería. El objetivo más ambicioso de la reunión fue elevar el intercambio bilateral desde los actuales 448 millones de dólares —cifra de 2025— hasta 3.000 millones. Las cifras actuales revelan la magnitud del desafío: Turquía importó de Venezuela 251 millones de dólares en bienes durante 2025, mientras sus exportaciones hacia el país suramericano sumaron 197 millones, lo que sitúa el comercio recíproco en apenas la sexta parte de la meta trazada.

Delcy es recibida por la delegación turca
Delcy es recibida por la delegación turca

Venezuela y Turquía construyeron su relación preferencial durante la última década, en buena medida al margen del sistema financiero occidental. El vínculo se estrechó tras el fallido golpe de Estado en Turquía en julio de 2016, cuando el entonces dictador Nicolás Maduro fue uno de los primeros líderes en expresar su respaldo a Erdogan. Desde entonces, ambos gobiernos firmaron múltiples acuerdos en energía, minería y libre comercio. En 2018, las exportaciones venezolanas de oro hacia Turquía pasaron de cero a más de 900 millones de dólares, en un esquema que permitió a Caracas sortear parcialmente las sanciones impuestas por Washington y Bruselas.

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La visita a Estambul fue la segunda escala de una gira que comenzó en Nueva Delhi, donde Rodríguez se reunió con el primer ministro Narendra Modi el 4 de junio. India reactivó sus compras de crudo venezolano tras la flexibilización de las sanciones estadounidenses, y Venezuela se convirtió en abril y mayo en el cuarto mayor proveedor petrolero de ese país, según datos de la consultora Kpler, solo por detrás de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

El activismo diplomático de Rodríguez refleja la estrategia del régimen venezolano desde que asumió el cargo en enero, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Sin acceso pleno a los mercados occidentales y con sanciones de la Unión Europea vigentes hasta enero de 2027, Caracas apuesta por consolidar vínculos para garantizar ingresos petroleros y atraer inversión. La brecha entre el comercio actual con Turquía y la meta de 3.000 millones es considerable; la agenda de noviembre indica que ambos gobiernos tienen intención de recorrerla.

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