Venezuela

Dos movimientos empresariales sacuden el mundo de los negocios en Venezuela tras años de desinversión

La capitalización de Cashea y la compra de Helados Tío Rico por parte del grupo colombiano Nutresa, ponen en evidencia el interés de los inversionistas extranjeros en medio del “nuevo momento político” que atraviesa el país

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Tío Rico aporta a Grupo Nutresa una participación superior al 55% del mercado venezolano de helados y una planta en Guacara, estado Carabobo - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters/@heladostiorico/Instagram
Tío Rico aporta a Grupo Nutresa una participación superior al 55% del mercado venezolano de helados y una planta en Guacara, estado Carabobo - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters/@heladostiorico/Instagram

Inerte durante años, el mundo de los negocios en Venezuela recibió dos grandes noticias en menos de 24 horas: Cashea, fintech venezolana que facilita crédito al consumo, levantó en Nueva York 100 millones de dólares entre inversionistas de Estados Unidos y América Latina, y el Grupo Nutresa de Colombia compró Helados Tío Rico, la principal marca de ese rubro en el mercado local.

“La adquisición de Helados Tío Rico por parte de Grupo Nutresa es mucho más que una operación corporativa. Es una señal del cambio de percepción respecto al país y en el valor que todavía conservan sus empresas y marcas”, destaca el economista Asdrúbal Oliveros.

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Oliveros subraya que “en un país donde durante años predominaron las noticias de cierres y desinversión, ver una multinacional apostando por expandir su presencia envía un mensaje importante: las empresas venezolanas tienen que prepararse para la competencia y los cambios en los actores del mercado”.

El periodista de investigación Ewald Scharfenberg resalta que el Grupo Nutresa pertenece a la familia Gilinski, “dueños de la revista Semana y de media Colombia, y patrocinantes de Abelardo De La Espriella”, presidente electo. “No me extrañaría que el mismo grupo esté desembarcando en otros negocios más gordos en Venezuela y todo bajo el gobierno de Delcy” Rodríguez.

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Presencia

“Con la adquisición de Helados Tío Rico, Grupo Nutresa da continuidad a la estrategia de crecimiento en Venezuela, fortaleciendo su presencia en el segmento de helados y consolidando su apuesta por el mercado venezolano en el marco de la reapertura económica del país”, señaló la compañía tras cerrar una operación cercana a los 30 millones de dólares.

De La Espriella informó que el empresario Jorge Jaller será su embajador en Venezuela. Un perfil publicado por el diario El Tiempo de Bogotá expone que Jaller “es especialmente reconocido por su paso por el Grupo Éxito, donde ocupó la Vicepresidencia de Retail y fue Director de Ventas y Operaciones, además de Gerente de Gestión Comercial Textil”.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que un abogado y empresario será su embajador en Caracas. REUTERS/Juan David Duque
El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que un abogado y empresario será su embajador en Caracas. REUTERS/Juan David Duque

El Grupo Éxito funcionó en Venezuela con seis sucursales hasta 2010, cuando el difunto comandante Hugo Chávez la expropió bajo la acusación de que estaban especulando con los precios de los productos. “Esta empresa se convierte a partir de hoy en una empresa socialista, donde no cabe la usura y el acaparamiento”, declaró en su momento el ministro de Comercio, Eduardo Samán.

Dados los antecedentes del futuro jefe de misión y las diferencias políticas entre De La Espriella y el chavismo, fuentes diplomáticas opinan que Jaller pondrá su atención en el comercio bilateral. “Esa será su hoja de ruta”, afirman.

Tras la caída de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero junto con su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el advenimiento de un “nuevo momento político” que ha venido acompañado por una apertura de la economía promovida por la Casa Blanca.

Crecimiento

En un país donde no existe el crédito, Cashea se ha abierto paso con su plan de “compre ahora y pague después” desplegado en más de 40 mil comercios. En su capitalización de 100 millones de dólares participaron FinSight Ventures -firma especializada en tecnología, fintech y startups- y fondos patrimoniales de universidades de Estados Unidos, reseñó la agencia Bloomberg.

Es una señal clara de que el capital internacional vuelve a mirar a Venezuela tras años de aislamiento. El dinero irá a expandir el crédito a comerciantes y consumidores, justo lo que necesita la economía”, apunta el economista Jesús Palacios Chacín.

Un hombre de traje oscuro firma un documento. Detrás, un hombre de traje, una mujer de traje verde, banderas de Venezuela y un busto de Simón Bolívar
Doug Burgum, secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, firma el Acuerdo y Alianza Técnico Financiera del Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela, observado por Delcy Rodríguez.

En un comunicado oficial, Cashea adelantó que “continuará ampliando el acceso al crédito responsable, fortaleciendo el crecimiento de los comercios aliados e impulsando iniciativas como Generación Impulso, que hoy acompaña a 7.800 adolescentes en cinco estados del país con formación en programación y robótica, ampliando oportunidades para las próximas generaciones”.

“Hoy el entorno empresarial venezolano debe mirar dos casos: por un lado, Cashea logra levantamiento de capital de 100 millones de dólares y por el otro, el Grupo Nutresa adquiere Tío Rico. Poco a poco entramos en una era de entrada de capital, fusiones y adquisiciones”, observa el consultor Alejandro Guzmán Woodroffe.

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