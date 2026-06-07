Venezuela

Delcy Rodríguez llegó a Turquía tras su paso por la India para consolidar a Venezuela como proveedor clave de crudo

La presidenta encargada arribó a Estambul tras cinco días en Nueva Delhi, donde selló el regreso del petróleo venezolano al mercado indio en un contexto marcado por la crisis energética global y la flexibilización de sanciones estadounidenses

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega a una reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, en Nueva Delhi, India, el jueves 4 de junio de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega a una reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, en Nueva Delhi, India, el jueves 4 de junio de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde que tropas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro el 3 de enero, aterrizó este domingo en Estambul para iniciar la segunda etapa de una gira internacional que tiene al petróleo como eje central. La mandataria fue recibida por el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, y por autoridades locales de la capital económica turca.

La delegación incluye al canciller Yván Gil, a la ministra de Turismo Daniela Cabello, a la ministra de Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez, a la ministra de Transporte Jacqueline Farías, y a los titulares de Comercio Exterior e Información, Johann Álvarez y Miguel Pérez Pirela. El canal estatal VTV transmitió las imágenes del recibimiento sin precisar cuál será la agenda concreta ni el tiempo de permanencia en el país.

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La escala turca llega al cierre de cinco días de visita oficial en la India, en los que Caracas consolidó uno de sus mayores logros diplomáticos recientes: el retorno del crudo venezolano al mayor mercado petrolero en crecimiento del mundo. Antes de abril, la India no compraba petróleo venezolano desde mayo de 2025, cuando las refinerías indias paralizaron sus adquisiciones por temor a sanciones de Washington. La flexibilización de esas restricciones reabrió ese cauce.

Delcy es recibida por la delegación turca
Delcy es recibida por la delegación turca

El resultado ha sido notable. Según datos de la consultora Kpler, Venezuela se convirtió en abril y mayo en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India, por detrás únicamente de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Las importaciones indias de crudo venezolano alcanzaron los 319.200 barriles diarios en lo que va de mayo, un 13,9% más que el mes anterior. El Gobierno indio indicó por su parte que Venezuela ya ocupa el tercer puesto en sus compras puntuales.

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Este giro responde en buena medida a la crisis energética derivada de la guerra en Medio Oriente. Desde el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, la India —que importa cerca del 90% del petróleo que consume— ha buscado diversificar urgentemente sus fuentes de abastecimiento. Venezuela, con las mayores reservas de hidrocarburos probadas del mundo, apareció como alternativa conveniente, impulsada además por la propia Casa Blanca: Trump había anunciado en febrero un acuerdo con el primer ministro Modi para que Nueva Delhi adquiriera crudo venezolano en lugar de iraní.

La visita a India incluyó un encuentro con el embajador de Estados Unidos en ese país, Sergio Gor, presentado como continuidad de las mesas de trabajo entre Caracas y Washington abiertas desde que Rodríguez asumió el poder. La imagen de la presidenta encargada de un régimen chavista reunida con un representante del gobierno de Trump sintetiza lo particular de este momento: es la propia administración estadounidense la que, al flexibilizar sanciones, ha habilitado el retorno del petróleo venezolano a los mercados asiáticos.

La relación entre Venezuela y Turquía tiene una trayectoria energética consolidada. Rodríguez ya se había reunido con Bayraktar en febrero, cuando aún era ministra de Hidrocarburos, para avanzar en proyectos conjuntos de petróleo, gas y minería. Ambos países firmaron en 2024 acuerdos en sectores petroquímicos y gasíferos, y Ankara fijó entonces el objetivo de elevar el intercambio bilateral hasta los 3.000 millones de dólares. La nueva visita, ya como jefa de Estado, eleva el rango político de esa relación.

La gira por India y Turquía dibuja una estrategia de diversificación de mercados en un momento en que Caracas negocia simultáneamente con Washington los términos de una normalización gradual. El petróleo sigue siendo la palanca que abre las puertas diplomáticas que la política mantiene entornadas.

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