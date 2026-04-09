Larry Devoe, colaborador cercano del chavismo, fue designado como nuevo Fiscal General de Venezuela (EFE/Orlando Barría)

La Asamblea Nacional de Venezuela nombró este jueves a Larry Devoe como fiscal general del país, en una jornada parlamentaria en la que también se oficializó la elección de Eglée González Lobato como defensora del pueblo.

Devoe, quien ha sido identificado como colaborador estrecho de la cúpula chavista y aliado de Delcy Rodríguez, asume el cargo tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero.

Durante la sesión, la diputada Carolina Carreño defendió la candidatura de Devoe señalando que “reúne impecablemente todas las credenciales académicas, éticas, morales y ciudadanas para llevar la dirección y la conducción del Ministerio Público”.

El nombramiento fue aprobado con 275 votos favorables, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Devoe había ejercido como fiscal encargado desde el 25 de febrero, tras la salida de su antecesor.

“Juro seguir trabajando sin descanso para contribuir a alcanzar ese sistema de justicia penal que esté a la altura de nuestro pueblo, un sistema de justicia penal que deje atrás la criminalización de la pobreza”, expresó el nuevo fiscal.

El nombramiento de Larry Devoe fue aprobado con 275 votos favorables, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La designación recibió críticas de la bancada opositora, representada por figuras como el diputado Henrique Capriles, quien propuso a la jurista Magaly Vásquez, quien obtuvo 10 votos, y cuestionó la falta de independencia en el proceso.

“Si queremos que este país cambie, esta es una oportunidad de poner en las instituciones a personas que no tengan militancia política, que sean independientes y que esas instituciones le sirvan al país”, afirmó.

En la misma jornada, el Parlamento oficializó la elección de Eglée González Lobato como defensora del pueblo. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, destacó que González “jamás ha militado en un partido político” y consideró que esto representa “una gran oportunidad” para el cargo.

Sin embargo, el diputado Henri Falcón, en nombre de la bancada opositora Libertad, manifestó su rechazo a ambos nombramientos por no garantizar “idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática”.

Falcón sostuvo que “las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela”.

El proceso de selección de las nuevas autoridades fue cuestionado por organizaciones no gubernamentales, que denunciaron la falta de transparencia y la ausencia de representantes de la sociedad civil en el Comité de Evaluación de Postulaciones, constituido únicamente por diputados oficialistas.

El Parlamento eligió también a Eglée González Lobato como defensora del pueblo, mientras legisladores opositores cuestionaron la falta de independencia en los nombramientos

La renovación de los cargos en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo se inscribe en una serie de cambios institucionales posteriores a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, en el marco de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero. Dicha norma habilitó la liberación de algunos presos políticos, aunque su alcance ha sido restringido a trece casos específicos.

Perfil de Larry Devoe

Larry Devoe Márquez es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en criminología y ciencias penales. Inició su carrera pública en la Defensoría del Pueblo en 2001 y, cuatro años después, asumió la jefatura de la División de Atención al Ciudadano en Conatel.

En 2007, se incorporó como asesor jurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en 2010, regresó a la Defensoría para dirigir el área de servicios jurídicos.

Con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, Devoe fue nombrado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos en 2014, y también se desempeñó como consultor jurídico de la Vicepresidencia y representante ante organismos internacionales.

Participó en la delegación venezolana ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos en 2016 y respaldó la salida del Estado venezolano de la CIDH en 2013. Su trayectoria ha estado marcada por la ocupación de cargos vinculados a la defensa institucional del oficialismo en organismos nacionales e internacionales.

(Con información de EFE y AFP)