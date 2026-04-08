Venezuela

Delcy Rodríguez convoca a líderes religiosos a supervisar la amnistía mientras 490 presos políticos siguen detenidos

La presidenta encargada apeló al Foro Interreligioso como voz fiscalizadora de una ley que el el régimen venezolano cifra en más de 8.000 beneficiados, pero que organizaciones de derechos humanos consideran incompleta y de aplicación opaca

Guardar
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo EFE/ Miguel Gutiérrez
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo EFE/ Miguel Gutiérrez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó este martes a los principales líderes religiosos del país para pedirles que fiscalicen la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada en febrero. El régimen chavista cifra en más de 8.400 el número de personas beneficiadas hasta el 26 de marzo, pero organizaciones de derechos humanos registraban 490 presos políticos aún detenidos y denunciaban que no se publicó ninguna lista de amnistiados, pese a que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo había reclamado públicamente.

Al acto, celebrado en el Palacio de Miraflores y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, asistieron representantes de la Iglesia católica, la Iglesia anglicana, iglesias evangélicas, líderes del islam y el rabino principal del país. “No hay nada que ocultar, todo lo contrario, ojalá se puedan incorporar, ver el proceso, ver quiénes se han beneficiado, ver quiénes no pueden ser beneficiados”, expresó Rodríguez, según recogió la agencia EFE.

La mandataria aceptó también la propuesta de crear una mesa de trabajo con la Vicepresidencia social para atender la crisis humanitaria, que atribuyó a las sanciones económicas internacionales. Pidió a la vez a los líderes religiosos “dejar la política para otro lado” y enfocarse en construir “espacios comunes” para la paz. El pastor Carlos Vielma, vicepresidente de Unicristiana de Venezuela, llamó a edificar la paz sobre “la verdad y la justicia”. Monseñor José Antonio Da Conceição, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, reclamó “garantías legales” para que las organizaciones religiosas pudieran desarrollar su labor social y entregó a Rodríguez una carta con propuestas de agenda.

Familiares de presos políticos realizaron un viacrucis fuera de una cárcel en Venezuela
AME9873. GUATIRE (VENEZUELA), 01/04/2026.- Familiares de presos políticos participan en un viacrusis este miércoles, en las afueras del Rodeo I, una cárcel ubicada en Guatire, cerca de Caracas (Venezuela) EFE/ Miguel Gutiérrez

La reunión incluyó a integrantes del Programa de Convivencia y Paz, instancia instalada por Rodríguez tras la captura del ex presidente Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses en el Fuerte Tiuna de Caracas, hecho que abrió el actual período de transición en Venezuela.

La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad el 19 de febrero y promulgada ese mismo día por Rodríguez. La norma cubre 13 episodios específicos de conflictividad política entre 1999 y 2025, entre ellos las protestas de 2017 y las movilizaciones postelectorales de 2024. Quedan excluidos los delitos de homicidio intencional, tráfico de drogas, corrupción, violaciones graves a los derechos humanos y rebeliones militares como la Operación Gedeón de 2020.

La brecha entre las cifras oficiales y las verificadas independientemente es sustancial. Mientras el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento, informó que al 26 de marzo 8.416 personas obtuvieron “libertad plena”, Foro Penal contabilizaba al 30 de ese mes 490 presos políticos aún recluidos: 303 civiles y 187 militares. La diferencia metodológica es determinante: el gobierno incluye en sus totales a personas con medidas cautelares no privativas de libertad, mientras la organización solo registra excarcelaciones efectivas de quienes estaban físicamente en prisión. Foro Penal advirtió además que la ley aplica en la práctica solo a 13 de los 27 años que dice abarcar.

El recurso al Foro Interreligioso como instancia fiscalizadora revela las tensiones del proceso. En un escenario donde el aparato judicial permanece en manos de los mismos funcionarios del período de Maduro, la apelación a los líderes religiosos funciona también como un ejercicio de legitimación ante una audiencia interna e internacional que exige transparencia. La Conferencia Episcopal, con tradición en mediaciones políticas venezolanas, condicionó su colaboración a garantías legales concretas, señal de que las iglesias no están dispuestas a prestar su respaldo de forma incondicional.

Temas Relacionados

VenezuelaDelcy RodríguezPresos políticos en VenezuelaPresos políticos

Últimas Noticias

Familias de campesinos acusados de nexos con grupos armados colombianos exigen al Parlamento venezolano que los incluya en la amnistía

La ONG Surgentes documenta al menos 45 casos de personas detenidas en zonas fronterizas bajo la etiqueta “tancol” y advierte que la cifra puede superar los 200

Familias de campesinos acusados de nexos con grupos armados colombianos exigen al Parlamento venezolano que los incluya en la amnistía

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la aplicación selectiva de la amnistía en Venezuela genera vulnerabilidad

La organización se refirió al caso del periodista Rory Branker, a quien se le negó la medida

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la aplicación selectiva de la amnistía en Venezuela genera vulnerabilidad

Le negaron la solicitud de amnistía al periodista Rory Branker, quien estuvo detenido casi un año en Venezuela

Aunque recuperó la libertad, el proceso penal en su contra sigue abierto. Las denuncias del sindicato de prensa y de la ONG Espacio Público

Le negaron la solicitud de amnistía al periodista Rory Branker, quien estuvo detenido casi un año en Venezuela

Otorgaron la libertad plena a Julio Balza, miembro del equipo de prensa de María Corina Machado en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que un tribunal de Caracas especializado en terrorismo absolvió al periodista

Otorgaron la libertad plena a Julio Balza, miembro del equipo de prensa de María Corina Machado en Venezuela

Una ONG pidió una “reparación integral” para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela

En el documento titulado “10 criterios irrenunciables de justicia en transición”, la organización venezolana Laboratorio de Paz sostuvo que la reparación debe incluir múltiples dimensiones más allá de lo económico

Una ONG pidió una “reparación integral” para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenados de la Paz Urbana arremetieron contra Federico Gutiérrez; gestores retaron públicamente al alcalde de Medellín

Condenados de la Paz Urbana arremetieron contra Federico Gutiérrez; gestores retaron públicamente al alcalde de Medellín

Elecciones 2026: ATU anunció horario especial del transporte público en Lima y Callao durante el domingo 12 de abril

Rescatan con vida a segundo trabajador de la mina Santa Fe, en Sinaloa

Sentencian a tres miembros de “La Barredora” o el “Comando del Diablo”, detenidos en 2012 en Acapulco, Guerrero

Gustavo Petro volvió a criticar al Banco de la República por las tasas de interés: “Lo que hicieron es aberrante”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Empresa china CK Hutchison acude a arbitraje contra Maersk en pugna por puertos en Panamá

Israel sufre nuevos ataques a pesar del alto al fuego entre EE.UU. e Irán

'El Turco' Mohamed y Toluca solo piensan en el Galaxy

Texas cae un 9,2 % tras aplazar Trump dos semanas ultimátum a Irán si Irán abre Ormuz

Republicanos mantienen escaño de Taylor Greene tras votación especial en Georgia

ENTRETENIMIENTO

El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

Así fue como Shiloh, hija de Angelina Jolie, se hizo parte del nuevo video musical de Dayoung

Así se hizo Project Hail Mary: secretos, improvisación y una dupla que conquistó a la ciencia ficción

De los touchdowns a las remodelaciones: la nueva vida de Tom Brady tras dejar el fútbol americano

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli