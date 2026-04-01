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Venezuela multiplica sus envíos de crudo a India y alcanza su mayor nivel de exportaciones desde 2019

Las refinerías indias absorbieron el espacio que dejó China y consolidaron una nueva ruta clave para el petróleo venezolano

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Venezuela multiplica sus envíos de crudo a India y alcanza su mayor nivel de exportaciones desde 2019 (REUTERS/Juan Carlos Hernandez/Archivo)
Venezuela multiplica sus envíos de crudo a India y alcanza su mayor nivel de exportaciones desde 2019 (REUTERS/Juan Carlos Hernandez/Archivo)

Las refinerías de India han tomado la delantera en la adquisición de crudo venezolano, superando por primera vez a China y Estados Unidos, en medio de un repunte de las exportaciones de Caracas que alcanzaron el volumen más alto desde 2019.

En marzo, la demanda de petróleo venezolano por parte de empresas indias se multiplicó por cuatro respecto a los meses anteriores, de acuerdo con informes de tráfico marítimo y datos de firmas de inteligencia energética.

Las principales compañías indias del sector, como Reliance Industries, Hindustan Petroleum y Indian Oil, incrementaron sus compras a 343.000 barriles diarios, consolidando a India como el principal mercado para el crudo de Venezuela.

El salto responde en buena medida a la reducción de las importaciones chinas, afectadas por el nuevo esquema de control impuesto por Estados Unidos sobre las ventas petroleras venezolanas.

El repunte de las exportaciones de Venezuela no solo se explica por el aumento de la demanda india. La producción nacional también ha crecido gracias al flujo constante de diluyentes importados, aditivos esenciales para procesar el crudo extrapesado y facilitar su transporte por oleoductos.

Las principales compañías indias del sector, como Reliance Industries, Hindustan Petroleum y Indian Oil, incrementaron sus compras a 343.000 barriles diarios, consolidando a India como el principal mercado para el crudo de Venezuela (REUTERS/Juan Carlos Hernandez/Archivo)
Las principales compañías indias del sector, como Reliance Industries, Hindustan Petroleum y Indian Oil, incrementaron sus compras a 343.000 barriles diarios, consolidando a India como el principal mercado para el crudo de Venezuela (REUTERS/Juan Carlos Hernandez/Archivo)

En marzo, Venezuela recibió nueve cargamentos de estos insumos, dos más que el mes anterior, gestionados por firmas internacionales que mantienen acuerdos comerciales con el régimen venezolano bajo la supervisión de Washington. Entre los principales actores figuran Vitol, Trafigura y Chevron, la última de las grandes petroleras estadounidenses que aún conserva operaciones directas en el país sudamericano.

La guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han obligado a los principales importadores asiáticos a diversificar proveedores y buscar alternativas fuera del Golfo Pérsico. India, que depende fuertemente del petróleo extranjero, ha aprovechado la apertura venezolana, mientras ajusta su estrategia energética frente a la volatilidad de los mercados globales.

El aumento en los envíos de crudo también ha reactivado el uso de depósitos en el Caribe. Este año, casi 18 millones de barriles de petróleo venezolano han sido trasladados a instalaciones en Bahamas, Curazao y Santa Lucía. Parte de ese volumen ya empezó a salir rumbo a otros destinos, como Italia, donde el buque SFL Tiger cargó recientemente petróleo en Curazao antes de poner rumbo al Mediterráneo.

El aumento en los envíos de crudo también ha reactivado el uso de depósitos en el Caribe. Este año, casi 18 millones de barriles de petróleo venezolano han sido trasladados a instalaciones en Bahamas, Curazao y Santa Lucía (REUTERS/Marco Bello/Archivo)
El aumento en los envíos de crudo también ha reactivado el uso de depósitos en el Caribe. Este año, casi 18 millones de barriles de petróleo venezolano han sido trasladados a instalaciones en Bahamas, Curazao y Santa Lucía (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

El mercado estadounidense, aunque menos relevante que en décadas pasadas, sigue recibiendo cargamentos de crudo venezolano, especialmente a través de intermediarios autorizados por el Departamento del Tesoro.

Compañías como PBF Energy han retomado compras puntuales gracias a flexibilizaciones temporales de sanciones, mientras que otras empresas exploran oportunidades ante la perspectiva de mayores aperturas regulatorias.

En paralelo, la administración estadounidense impulsa movimientos estratégicos para asegurar acceso a los recursos energéticos venezolanos. Con la caída del narcodictador Nicolás Maduro y la asunción de un régimen de transición, Washington ha presionado para facilitar la entrada de capital extranjero y la participación de petroleras estadounidenses en la revitalización del sector. Sin embargo, la infraestructura local, deteriorada tras años de desinversión, representa un desafío para el retorno a los niveles históricos de producción.

Directivos de firmas globales como Chevron, Shell y ExxonMobil han manifestado interés en proyectos de exploración y producción, pero advierten que la recuperación plena del sector requerirá inversiones multimillonarias y reformas legales que garanticen la seguridad jurídica y operativa.

La administración estadounidense impulsa movimientos estratégicos para asegurar acceso a los recursos energéticos venezolanos (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)
La administración estadounidense impulsa movimientos estratégicos para asegurar acceso a los recursos energéticos venezolanos (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

El régimen de Caracas, por su parte, ha promulgado una nueva ley de hidrocarburos que reduce la participación estatal y busca atraer inversiones internacionales, aunque persisten dudas sobre la estabilidad y el alcance de los cambios.

Expertos del sector energético coinciden en que la recuperación sostenible de la industria venezolana dependerá tanto de la continuidad de la apertura política como de la capacidad para reconstruir la infraestructura y repatriar el talento humano emigrado durante la crisis. Mientras tanto, India aparece como el nuevo actor dominante en el panorama petrolero venezolano, en un contexto de reconfiguración acelerada del mercado global de energía.

(Con información de Bloomberg)

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