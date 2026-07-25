Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con una delegación del Congreso de Estados Unidos

La visita oficial marcó un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, luego de que en marzo se restablecieran los vínculos diplomáticos (EFE)

Delcy Rodríguez recibió en Caracas a una delegación del Congreso de Estados Unidos, en el marco de la primera visita oficial de representantes estadounidenses a Venezuela desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas, concretada tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en enero.

La presidenta del gobierno en transición encabezó el encuentro, que convocó a los congresistas Brian Mast, Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson, quienes arribaron a la capital venezolana con una agenda enfocada en temas de defensa, seguridad fronteriza y cooperación contra el crimen transnacional.

La reunión se llevó a cabo en la sede del Ejecutivo y contó con la participación del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett; el canciller venezolano Félix Plasencia y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. Los congresistas estadounidenses sostuvieron, además, encuentros con autoridades del Ministerio de Defensa y la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), con el objetivo de revisar y fortalecer los mecanismos de colaboración bilateral en materia de seguridad.

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La visita oficial marcó un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, luego de que en marzo se restablecieran los vínculos diplomáticos. El canal estatal Venezolana de Televisión transmitió imágenes del intercambio, que se inscribió en la hoja de ruta definida por Caracas y Washington, orientada a mantener una comunicación directa para gestionar divergencias históricas y fortalecer la cooperación energética en un contexto internacional desafiante.

El equipo de prensa de Delcy Rodríguez comunicó que la delegación estadounidense realizó una visita técnica y política para dar continuidad al proceso de diálogo bilateral. La mandataria, desde su llegada al Ejecutivo, promovió encuentros con varios funcionarios estadounidenses de alto rango, entre ellos los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum.

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Durante la jornada, el funcionario estadounidense sostuvo diálogos con directivos de compañías mineras extranjeras, en el contexto de un posible cambio regulatorio en el sector mineral venezolano (AP)

Las conversaciones se centraron en la gestión de la transición, la cooperación en áreas sensibles y la apertura del mercado petrolero venezolano, que generó beneficios tanto para empresas estadounidenses como para el pueblo venezolano.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump abordó el tema venezolano ante la prensa y señaló que Venezuela no está preparada para celebrar elecciones, aunque reconoció avances en ese sentido. Trump valoró la gestión de Delcy Rodríguez y remarcó que el proceso de transición permanece bajo la supervisión de Washington, sin un calendario electoral definido, pero con el compromiso de acompañar los próximos pasos hasta que el país cuente con las condiciones para organizar comicios.

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En el plano político interno, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un sector opositor conducido por la exdiputada Dinorah Figuera anunciaron el inicio de conversaciones el 1 de agosto para fomentar la democracia, en una mesa apoyada por Estados Unidos.

Por su parte, María Corina Machado, líder opositora que expresó su intención de regresar a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en ese espacio de diálogo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, desde Filipinas, sostuvo que la Nobel de la Paz podría desempeñar un papel en la transición venezolana.

(Con información de EFE)