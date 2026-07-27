De la Espriella pidió proteger a Angie Rodríguez y lanzó mensaje a la Fiscalía: “La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo”

El presidente electo reaccionó a las denuncias de Angie Rodríguez y pidió que sus declaraciones sean escuchadas por los organismos de control. - crédito @DapreCol/X e Infobae Colombia

A menos de dos semanas de asumir la Presidencia de la República, Abelardo De la Espriella volvió a fijar una postura frente a las denuncias de presuntas irregularidades que salpican al gobierno saliente de Gustavo Petro. Esta vez, el mandatario electo hizo un llamado público a los organismos de control y a las autoridades que asumirán funciones en su administración para que escuchen las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, y adopten medidas para garantizar su protección.

El pronunciamiento se produjo a través de sus redes sociales, luego de que la funcionaria concediera una entrevista a Noticias RCN en la que denunció presuntas presiones, posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y aseguró que teme por su seguridad tras alertar sobre el traslado de más de $1,2 billones destinados a obras en La Mojana.

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“Le solicito a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador y al señor Contralor General que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia”, escribió De la Espriella.

Pidió protección para Angie Rodríguez

En el mismo mensaje, el presidente electo también dirigió una instrucción a quienes integrarán su gabinete a partir del próximo 7 de agosto.

Solicitó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) designado, Didier Blanco, que adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la funcionaria.

“Encárguense, desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez”, señaló.

El pronunciamiento ocurre después de que Rodríguez asegurara públicamente durante la entrevista con el medio, que ha recibido presuntas presiones y hostigamientos por las denuncias que ha presentado ante distintas autoridades. Incluso afirmó que tuvo que sacar a sus padres del país por motivos de seguridad y responsabilizó a altos funcionarios del Gobierno si llegara a ocurrirle algo a ella o a su familia.

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Abelardo De la Espriella solicitó garantizar la seguridad de la gerente del Fondo Adaptación y reiteró su postura contra la corrupción. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo”

El mensaje del mandatario electo concluyó con una advertencia contra quienes incurran en actos de corrupción durante la administración pública.

“La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”, escribió.

La declaración se alinea con uno de los ejes que De la Espriella ha reiterado desde la campaña presidencial, el cual es combatir la corrupción y promover investigaciones sobre los hechos que, según ha manifestado, deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Durante los últimos días, el presidente electo ha insistido en que su gobierno colaborará con los organismos de control y la justicia para garantizar que las denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos sean investigadas.

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Angie Rodríguez denunció presuntas irregularidades en el traslado de recursos para La Mojana y anunció que emprenderá acciones legales contra el decreto correspondiente. - crédito @DapreCol/X

Las denuncias de Angie Rodríguez

El pronunciamiento de De la Espriella se produjo luego de que Angie Rodríguez revelara que el Fondo Adaptación emitió alertas a la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo frente al Decreto 0802 del 23 de julio de 2026.

Según explicó la funcionaria, el Gobierno busca trasladar más de $1,2 billones comprometidos para proyectos de recuperación integral en La Mojana con el propósito de atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de El Niño.

Rodríguez sostuvo que esos recursos no son de libre destinación, ya que hacen parte de una política pública respaldada por documentos Conpes, decisiones del Confis y tres decretos que proyectan su ejecución hasta el año 2029.

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Asimismo, afirmó que el Fondo Adaptación nunca fue convocado a una mesa técnica para evaluar la viabilidad jurídica, presupuestal y financiera del traslado.

El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, con el que pretende disponer de los dineros girados a La Mojana - crédito suministrado a Infobae Colombia

Anunció acciones legales

Durante la entrevista, la gerente del Fondo Adaptación aseguró que adelantará todas las actuaciones necesarias para impedir el cambio de destinación de esos recursos.

“Iré hasta las últimas consecuencias por defender los recursos públicos de La Mojana”, afirmó.

Al ser consultada sobre el alcance de esa decisión, respondió que interpondrá acciones legales contra el decreto, al considerar que existirían presuntas irregularidades jurídicas.

Entre ellas mencionó una posible desviación de poder, falsa motivación y expedición irregular del acto administrativo, aspectos que, según dijo, serán analizados por las autoridades competentes.

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Rodríguez también advirtió que el Código Penal contempla delitos como el prevaricato por acción y por omisión para los funcionarios que adopten decisiones contrarias al ordenamiento jurídico o incumplan sus deberes funcionales.

Aseguró que ha denunciado presuntas irregularidades desde el año pasado

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) sostuvo que comenzó a alertar sobre presuntas irregularidades desde noviembre de 2025, cuando aún hacía parte del Gobierno.

Según explicó, ha adelantado más de 137 actuaciones ante diferentes organismos y aseguró que todas sus denuncias cuentan con respaldo documental.

Durante la entrevista también afirmó que ha puesto en conocimiento de las autoridades presuntos hechos relacionados con funcionarios del Gobierno y manifestó que espera entregar auditorías sobre la gestión del Fondo Adaptación al próximo gobierno.

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