Venezuela

Estados Unidos levantó nuevas sanciones al sector minero de Venezuela en medio de la discusión por la ley de minas

La administración estadounidense modificó restricciones para permitir operaciones internacionales y extendió los permisos a explotar metales e impulsar acuerdos comerciales

Guardar
Estados Unidos levantó nuevas sanciones al sector minero de Venezuela en medio de la discusión por la ley de minas (EFE/Miguel Sierra)
Estados Unidos levantó nuevas sanciones al sector minero de Venezuela en medio de la discusión por la ley de minas (EFE/Miguel Sierra)

Washington anunció un nuevo levantamiento de sanciones contra Venezuela, esta vez para facilitar la explotación de los recursos mineros del país, especialmente el oro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó el viernes tres licencias que permiten transacciones relacionadas con el comercio de minerales.

Venezuela cuenta con importantes reservas de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, estas últimas utilizadas en la producción de computadoras y celulares. La actividad minera se concentra principalmente en el Arco Minero, una zona de 112.000 kilómetros cuadrados donde operan grupos armados, guerrillas y bandas organizadas.

A principios de marzo, el Parlamento venezolano dio su primer aval a una nueva ley de minería que promueve una mayor apertura al capital extranjero, en el marco de la renovada relación bilateral tras la caída de Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó 55 de los 130 artículos del proyecto de la ley el jueves y pospuso para la próxima semana la aprobación el instrumento jurídico.

Durante una sesión ordinaria transmitida por el canal de la Asamblea Nacional en YouTube, el Legislativo, controlado por el chavismo, decidió posponer la discusión tras una sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez (c); junto al primer vicepresidente, Pedro Infante (i); y la segunda vicepresidenta, Grecia Colmenares, participan en una sesión el jueves, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R)
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez (c); junto al primer vicepresidente, Pedro Infante (i); y la segunda vicepresidenta, Grecia Colmenares, participan en una sesión el jueves, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R)

“Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (...) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley”, expresó Camacho.

Entre los artículos leídos destacó el 36, que establece que el Estado, “por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos”.

Por otra parte, el artículo 37 señaló que el Banco Central de Venezuela tiene el “derecho preferente” para la compra de oro obtenido como resultado de cualquier actividad minera en el país, oro que debe ser ofertado a través del Ministerio de Minas.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, Washington reabrió la puerta a inversiones extranjeras en los sectores de petróleo, gas y minería.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, habla mientras la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo acompaña en Caracas, Venezuela, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, habla mientras la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo acompaña en Caracas, Venezuela, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Estados Unidos trasladó recientemente 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, recursos que serán destinados a inversiones industriales, según informó el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum —quien visitó Venezuela a principios de mes junto a ejecutivos petroleros— aseguró haber regresado con el oro físico por valor de 100 millones de dólares. “No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, señaló ante ejecutivos energéticos.

El funcionario estuvo el 4 de marzo en Caracas, donde mantuvo más de 10 horas de reuniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, actuando como intermediario con empresarios petroleros y mineros interesados en iniciar operaciones en el país sudamericano.

Burgum calificó la industria minera venezolana como “colapsada” y reducida a explotaciones artesanales “controladas por pandillas”, aunque indicó que encontró un compromiso gubernamental para modernizar el sector y facilitar condiciones para negocios bilaterales.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaEstados UnidosVenezuelatierras rarasoroCaracasWashington

Últimas Noticias

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda vez una discusión clave para aprobar la ley de minas

Las Asamblea Nacional aprobó 55 de los 130 artículos del proyecto de la ley y pospuso para la próxima semana aprobar el instrumento jurídico, que podría abrir el sector a la inversión privada y extranjera

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda vez una discusión clave para aprobar la ley de minas

Delcy Rodríguez decretó una semana de asueto en Venezuela por fallas eléctricas y las atribuyó a la reactivación ecnómica

Delcy Rodríguez dijo que el país viene registrando picos de demanda de energía “más altos” que en años previos

Delcy Rodríguez decretó una semana de asueto en Venezuela por fallas eléctricas y las atribuyó a la reactivación ecnómica

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda ocasión el debate final de la reforma a la ley de minas

El organismo chavista decidió postergar el análisis de los artículos restantes del proyecto, luego de aprobar 55 de los 130 apartados que componen la propuesta

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda ocasión el debate final de la reforma a la ley de minas

Una investigación reveló cómo operan las campañas digitales del régimen de Venezuela: “No alcanza con tener medios propios”

El director de Cazadores de Fake News detalló a Infobae los mecanismos detrás de una estructura que combina publicidad segmentada, contenidos que imitan formatos periodísticos y una red de distribución diseñada para insertarse en los hábitos informativos de los usuarios en Venezuela, en un contexto marcado por la censura a la información independiente y bloqueos sistemáticos a medios digitales

Una investigación reveló cómo operan las campañas digitales del régimen de Venezuela: “No alcanza con tener medios propios”

Más delgado y sin esposas, Nicolás Maduro compareció ante la Corte de Nueva York

En una tirante audiencia de una hora, la defensa del ex dictador y los fiscales federales cruzaron argumentos legales respecto a las sanciones aplicadas por EEUU a Venezuela y la prueba secreta que aportó la DEA al expediente

Más delgado y sin esposas, Nicolás Maduro compareció ante la Corte de Nueva York
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encuentran cientos de huevos de dinosaurios que llevaban enterrados 70 millones de años en un yacimiento del sur de Francia

Encuentran cientos de huevos de dinosaurios que llevaban enterrados 70 millones de años en un yacimiento del sur de Francia

Esta es la razón por la que no debes recoger conchas y caracolas de la playa en tus vacaciones

Quién es Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel que ha salido de la cárcel tras 12 años

Cuándo es el cambio de hora 2026: fecha exacta, consecuencias y cómo adaptarte al nuevo horario

Nueva movilización de las víctimas de la DANA para exigir que Mazón entregue su acta de diputado y declare ante la jueza

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un dron israelí mata a dos palestinos que combatían a colaboracionistas de Israel

Bélgica celebra 40 años de los seis diseñadores que revolucionaron el mundo de la moda

El PP reclama un plan actualizado contra la violencia en el deporte y revisar la eficacia de las sanciones

Taiwán detecta repunte de actividad militar china en plena expectativa por compra de armas

Los hutíes se suman a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra Israel durante el conflicto

ENTRETENIMIENTO

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

‘Love Story’: todo lo que la serie cambió de la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

Adam Levine y Behati Prinsloo tras más de 10 años juntos: se conoció el significado detrás de su dúo con Stevie Nicks

¿Un nuevo remake de One Piece? Con animación digital y menos episodios, la serie busca captar a nuevos seguidores