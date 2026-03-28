Estados Unidos levantó nuevas sanciones al sector minero de Venezuela en medio de la discusión por la ley de minas (EFE/Miguel Sierra)

Washington anunció un nuevo levantamiento de sanciones contra Venezuela, esta vez para facilitar la explotación de los recursos mineros del país, especialmente el oro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó el viernes tres licencias que permiten transacciones relacionadas con el comercio de minerales.

Venezuela cuenta con importantes reservas de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, estas últimas utilizadas en la producción de computadoras y celulares. La actividad minera se concentra principalmente en el Arco Minero, una zona de 112.000 kilómetros cuadrados donde operan grupos armados, guerrillas y bandas organizadas.

A principios de marzo, el Parlamento venezolano dio su primer aval a una nueva ley de minería que promueve una mayor apertura al capital extranjero, en el marco de la renovada relación bilateral tras la caída de Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó 55 de los 130 artículos del proyecto de la ley el jueves y pospuso para la próxima semana la aprobación el instrumento jurídico.

Durante una sesión ordinaria transmitida por el canal de la Asamblea Nacional en YouTube, el Legislativo, controlado por el chavismo, decidió posponer la discusión tras una sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez (c); junto al primer vicepresidente, Pedro Infante (i); y la segunda vicepresidenta, Grecia Colmenares, participan en una sesión el jueves, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R)

“Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (...) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley”, expresó Camacho.

Entre los artículos leídos destacó el 36, que establece que el Estado, “por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos”.

Por otra parte, el artículo 37 señaló que el Banco Central de Venezuela tiene el “derecho preferente” para la compra de oro obtenido como resultado de cualquier actividad minera en el país, oro que debe ser ofertado a través del Ministerio de Minas.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, Washington reabrió la puerta a inversiones extranjeras en los sectores de petróleo, gas y minería.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, habla mientras la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo acompaña en Caracas, Venezuela, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Estados Unidos trasladó recientemente 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, recursos que serán destinados a inversiones industriales, según informó el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum —quien visitó Venezuela a principios de mes junto a ejecutivos petroleros— aseguró haber regresado con el oro físico por valor de 100 millones de dólares. “No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, señaló ante ejecutivos energéticos.

El funcionario estuvo el 4 de marzo en Caracas, donde mantuvo más de 10 horas de reuniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, actuando como intermediario con empresarios petroleros y mineros interesados en iniciar operaciones en el país sudamericano.

Burgum calificó la industria minera venezolana como “colapsada” y reducida a explotaciones artesanales “controladas por pandillas”, aunque indicó que encontró un compromiso gubernamental para modernizar el sector y facilitar condiciones para negocios bilaterales.

(Con información de AFP)