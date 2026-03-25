Venezuela

El Parlamento venezolano prorrogó por 30 días la comisión que supervisa la Ley de Amnistía para presos políticos

El órgano legislativo respaldó la propuesta de Jorge Rodríguez, quien argumentó que la extensión es necesaria para consolidar el proceso y analizar más solicitudes dentro de los parámetros legales existentes

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Miembros de la Asamblea Nacional
Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela levantan la mano mientras respaldan la ley de Amnistía en una votación inicial (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la extensión por 30 días del trabajo de la comisión encargada de supervisar la Ley de Amnistía (Comisión Especial de Seguimiento), en medio de un proceso que ya suma más de 11.400 solicitudes y concedió, según el diputado chavista a cargo de la misión, más de 8.000 libertades plenas.

El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, propuso la prórroga para que la comisión continúe profundizando el proceso de convivencia democrática, propuesta que fue aprobada de forma unánime.

Según el artículo 15 de la normativa, la comisión debe desarrollar e implementar mecanismos para el cumplimiento de la amnistía, sin establecer un plazo específico para su labor. Rodríguez afirmó que la ley no está orientada a liberar a “magnicidas, ni asesinos, ni homicidas, ni traficantes de drogas, ni corruptos”, sino que busca la reconciliación y corregir errores cometidos.

Desde la promulgación de la ley en febrero hasta la fecha, se recibieron 11.432 solicitudes de amnistía, aunque un número importante quedó excluido por las restricciones del artículo 9, que descarta homicidios, corrupción, tráfico de drogas, operaciones militares y violaciones a los derechos humanos.

La Justicia venezolana concedió 8.084 libertades plenas en el marco de la ley, según el diputado y presidente de la comisión de seguimiento, Jorge Arreaza. De ese total, 7.782 personas tenían libertad restringida bajo medidas cautelares, mientras que 302 permanecían encarceladas.

Jorge Arreaza, el diputado y
Jorge Arreaza, el diputado y presidente de la comisión de seguimiento (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La Ley de Amnistía abarca un periodo de 27 años, desde 1999, pero su aplicación se limita a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos. Hasta ahora, las autoridades no divulgaron el listado de amnistiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Por su parte, la ONG Foro Penal informó el martes que permanecen detenidas 503 personas por motivos políticos en el país, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. La organización, que lidera la defensa de los presos políticos, informó que de los detenidos, 315 son civiles y 188 militares.

El registro señala que 452 son hombres y 51 mujeres, y se incluye un menor de edad de entre 14 y 17 años. Foro Penal también indicó que más de 11.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país, restricciones para declarar a medios y obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

El detalle de los presos
El detalle de los presos políticos detenidos en Venezuela (@ForoPenal)

El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, denunció el martes que un tribunal le negó la solicitud de amnistía, así como a su hermano Rafael Tarazona y al abogado Omar de Dios García, al considerar que la causa en la que están incluidos queda fuera de la norma aprobada en febrero por el Parlamento.

La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), integrada por opositores recientemente liberados en Venezuela, entregó al Parlamento una lista de presos políticos para que sus casos sean revisados y puedan recibir la medida de amnistía, según informó el ex diputado Américo De Grazia.

Desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia explicó que el viernes pasado se reunieron con miembros de la comisión encargada de supervisar la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, y solicitaron que se publique la lista completa de quienes han recibido la libertad plena.

El ex diputado Américo de
El ex diputado Américo de Grazia muestra un documento durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R)

“El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (...), bueno queremos saber quiénes son”, manifestó el ex legislador.

De Grazia señaló que el objetivo es cruzar la información recolectada con organizaciones como Provea y Foro Penal para evitar que alguna persona quede excluida del proceso.

(Con información de EFE)

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