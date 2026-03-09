“No sabemos nada”: la desesperación de la familia de Germán Giuliani, el argentino detenido en Venezuela

La familia de Germán Giuliani reclama información oficial sobre su situación judicial y estado de salud en Venezuela desde mayo de 2025

La detención en Venezuela de Germán Giuliani sigue rodeada de incertidumbre, sin información oficial sobre su situación judicial ni sobre su estado de salud. Su familia denuncia graves violaciones a los derechos humanos y recurre a pedidos de ayuda internacional ante la falta de respuestas. El viernes, la jefa del bloque libertario de la Cámara Alta, Patricia Bullrich, se reunió con los familiares. En diálogo con Infobae en Vivo, Vanesa Giuliani, hermana del detenido, brindó detalles acerca de la causa.

Germán Giuliani permanece privado de libertad desde mayo de 2025 en Venezuela. Su familia reclama que desconocen los cargos que se le imputan, no tienen acceso a información oficial sobre su estado ni a noticias sobre el proceso judicial. Denuncian tortura, aislamiento, condiciones degradantes y la ausencia total de garantías legales.

“Al día de hoy no sabemos nada. Cada semana es una nueva incertidumbre. Mi hermano pensaba y tenía la esperanza de que después de la salida de Gallo, lo liberaran. Sabía que el próximo era él, pero ya hace una semana, hoy es lunes y él sigue ahí”, dijo su hermana en Infobae Al Amanecer.

Germán Giuliani continúa detenido en Venezuela sin acceso a garantías legales y enfrenta denuncias por violaciones a los derechos humanos (RD Fotos)

Seguidamente precisó que la última información que tienen de su hermano es que “está esperanzado, pero ya no es la primera vez que le pasa y que le han dicho que salía, que aparentemente salía y que todavía sigue ahí”, afirmó.

Giuliani agregó: “La situación es preocupante. Yo estoy en grupos de WhatsApp con gente de allá de Venezuela y hoy a la mañana pusieron que, estaban torturando en El Rodeo 1, de donde salió Gallo, de donde salió Nahuel”.

Acusaciones sin pruebas y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos

Vanesa Giuliani afirmó: “No hay nada. Hasta la fecha se desconocen los cargos que se le imputan a Germán Giuliani, así como las condiciones de su detención y el estado de su proceso judicial, lo que vulnera gravemente sus derechos al debido proceso y a la defensa”.

Giuliani describió el clima de temor y abuso en los centros de detención: “‘Torturas en El Rodeo 1. Por favor, ayuda internacional’. Y eso ponen en el grupo para que se comparta”. Señaló: “Esto es habitual, entrar en los grupos y enterarse de cosas terribles. La verdad que yo estoy acá para pedir a Estados Unidos que hoy está ahí en Venezuela”.

Vanesa Giuliani denuncia torturas, aislamiento y condiciones degradantes contra su hermano en centros de detención venezolanos

La hermana de Germán sostuvo: “Los extranjeros allá no tienen visitas, no tienen posibilidades de hablar con nadie. Necesitan de la ayuda, de la solidaridad del venezolano, que también está pasando por lo mismo”.

Condiciones de detención y el relato sobre torturas

Sobre los meses de detención, Vanesa Giuliani detalló: “Él estuvo siete meses en un comando, que no era una cárcel, era un comando donde estuvo en una habitación con ocho personas más. Solo tenían una ventana. En ese lugar tenía una comunicación más amena. Podríamos hablar un poco más con él. Por eso nosotros, en un principio, no lo hicimos muy público”.

Giuliani relató el episodio de tortura: “Ahí fue que lo torturaron para que firme una declaración. Le pegan con palos, lo han atado con las esposas. Lo colgaron de las esposas con los brazos para arriba una noche, le pegaron por la espalda”.

Continuamente explicó el traslado de su hermano: “Luego lo trasladaron a Yare dos, que es una cárcel de máxima seguridad. El 21 de diciembre fue trasladado”. Sobre el nuevo lugar, dijo: “Ahí quedó en desaparición forzada porque ahí lo tuvieron 27 días incomunicado, encerrado en una celda solo y con muy poca alimentación. Bajó mucho de peso, se deterioró mucho su salud, según me contaron gente que va a visitar a sus familiares”.

Se desconocen los cargos imputados a Germán Giuliani y su familia asegura no recibir novedades sobre el proceso judicial

Estrategias de la familia y el pedido de intervención internacional

La familia de Germán Giuliani busca visibilizar el caso y reclamar ayuda. Vanesa Giuliani señaló: “Hicimos un video, por el Día de la Mujer con mi mamá, que mi mamá nunca salió en los medios porque a ella le sube la presión. Tiene presión baja, pero ahora tiene presión alta emocional, está muy angustiada. Entonces, bueno, se animó e hicimos un video con ella, con mi cuñada y nosotras, que somos cinco hermanas; pidiendo por Laura Dogu, que es la jefa encargada de la embajada de Venezuela en Estados Unidos”.

Sobre el contacto con otros familiares, sostuvo: “Tenemos una muy buena relación con María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, que estuvimos juntas, las últimas semanas antes de que vuelva Nahuel, en la misma lucha. También he hablado con la madre".

El encuentro con Bullrich

El pasado viernes, Patricia Bullrich se reunió con la familia de Giuliani. Al término, la exministra de Seguridad, subió un video en redes sociales donde se mostró con los parientes del argentino y expresó: “Estamos trabajando todos los días para que Germán Giuliani vuelva a la Argentina”.

Y afirmó: “Junto a su familia, seguimos firmes reclamando su liberación. Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa”.

