Foro Penal cifró en 389 los presos políticos en Venezuela y estimó 11 mil excarcelados con medidas restrictivas de libertad

Familiares de presos políticos aguardan con carteles este lunes, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña)

La ONG venezolana Foro Penal, referente en la defensa legal de presos políticos, informó el viernes que el número de presos políticos en Venezuela asciende a 389, de los cuales 39 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según su último conteo, actualizado hasta el martes pasado.

La organización detalló que 357 de los detenidos son hombres y 32 mujeres. Además, 225 son civiles y 164 militares. Foro Penal precisó que 388 son adultos y aún hay tras las rejas un menor de edad.

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La ONG señaló que desde 2014 registraron 19.133 “detenciones políticas” y estiman que más de 11.000 personas están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país o la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

Los familiares de presos políticos permanecen en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y en cercanías a centros de detención de todo el país para exigir la liberación de los detenidos. Los parientes y seres queridos, que se instalaron cerca de la sede diplomática desde el domingo pasado, denuncian que aún son cientos los presos políticos en Venezuela, cinco meses después del anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de personas.

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En mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno trabajaría para liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. Por su parte, el Gobierno chavista dejó de negar la existencia de presos políticos y anuncia, sin acción concreta, liberaciones masivas.

Miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Yare realizaron una vigilia exigiendo la liberación de sus seres queridos en Venezuela, iluminando el lugar con velas junto a sus fotografías (Archivo, CLIPVE)

A su vez, la ONG detalló el viernes las identidades de los últimos seis presos políticos excarcelados confirmados por sus miembros.

Según detalló en X el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, a las 18:18 (hora local) fue liberada Aranza Hernández, de 19 años, quien había sido arrestada en noviembre de 2023. Hernández es hermana de un militar disidente que permanece fuera del país tras ser acusado de presunta rebelión, según medios locales.

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También es hermana de Samantha Hernández, adolescente de 16 años que recibió boleta de excarcelación el 18 de mayo pasado, luego de ser detenida en noviembre por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su domicilio, poco después de regresar de la escuela, según denunció la ONG Cecodap.

Foro Penal confirmó la excarcelación de Aranza Hernández Castillo (19) arbitrariamente detenida desde el 21 de noviembre de 2025 (@ForoPenal)

El Foro Penal reportó asimismo la excarcelación de Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña, familiares del primer teniente José Rodríguez Araña, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos tras ser acusado por el régimen de Nicolás Maduro de participar en la ‘Operación Aurora’, un asalto a un batallón en el estado Bolívar durante el cual, según la acusación, se sustrajeron 112 fusiles y municiones.

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Himiob también informó que a las 19:55 (hora local) fue liberada Keenami Guevara Vásquez, exfuncionaria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), acusada por el Ejecutivo de falsificar cédulas de identidad para supuestos “terroristas”.

Por último, la ONG reportó la excarcelación de los militares Diosmer Rumbos y Jhon Jaimes, quienes habían sido detenidos en dos operativos distintos en 2019 y condenados a 30 años de prisión.

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El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló por la madrugada de este viernes que desde el 8 de enero de 2026, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y momento en que el gobierno chavista anunció que se excarcelarían personas detenidas, fueron liberados 894 presos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)