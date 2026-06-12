El ex gobernador César Pérez Vivas, aliado de María Corina Machado, regresó a Venezuela tras casi dos años de exilio

El retorno de César Pérez Vivas se produjo en medio del regreso de otros líderes opositores al país (Reuters)

César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira y figura cercana a María Corina Machado, aterrizó en Venezuela este viernes después de permanecer un año y ocho meses fuera del país. Su retorno se produce en un escenario político alterado por la caída del exdictador Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez al poder en transición.

El exgobernador llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con una bandera venezolana sobre los hombros y afirmó que volvió para continuar lo que definió como la lucha por la libertad y la democracia.

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“Venimos a continuar la lucha de Venezuela, la lucha de la libertad, la lucha de la democracia, la lucha por el bienestar de un pueblo que ha padecido 27 años (...) de autoritarismo”, aseguró a la prensa.

Además, Pérez Vivas agregó que su regreso no implicó pactos con quienes consideró responsables de la “destrucción de la república”. También planteó la necesidad de unir a los sectores que, a su juicio, buscan un cambio político y ratificó su respaldo al plan de transición promovido por la oposición venezolana.

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El dirigente vinculó esa hoja de ruta con el apoyo de actores internacionales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump. Además, mencionó la expectativa de un pronto regreso de María Corina Machado y pidió mantener la presión para concretar una transición política.

“​No regresamos a pactar con los destructores de la república. Venimos a unir a los verdaderos patriotas. Le plantaremos cara al régimen con la fuerza de la verdad, el respaldo absoluto al plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) del presidente (estadounidense Donald) Trump y la convicción del pronto regreso de nuestra líder y amiga, María Corina Machado”, señaló.

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Pérez Vivas, cercano a María Corina Machado, defendió la ruta opositora y la transición democrática

En las últimas semanas, dirigentes opositores como Richard Blanco, Lester Toledo, Yon Goicoechea, Carlos Ocariz, Wilmer Azuaje, Marcos Velazco, Roberto Marrero y José Guerra también anunciaron su retorno a Venezuela. La activista hispanovenezolana Rocío San Miguel figuró entre quienes regresaron durante este período.

El retorno de Pérez Vivas y otros dirigentes coincidió con un aumento de la actividad política opositora y con protestas ciudadanas, en un contexto de reactivación tanto en el plano político como en el social.

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En paralelo, la Plataforma Unitaria Democrática realizó ayer una reunión en Panamá con representantes de la coalición y con Machado. Del encuentro surgió un manifiesto que delineó acciones ante el nuevo contexto nacional, con el compromiso de presentar una postura unificada en próximas elecciones, no solo en la presidencial, sino también en las municipales y regionales.

María Corina Machado encabezó una reunión en Panamá junto a representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (X)

La coalición acordó ampliar su base de apoyo y sostener encuentros con sectores sociales y políticos para construir una hoja de ruta hacia la transición democrática. El documento también enfatizó la necesidad de negociar con el chavismo, bajo el liderazgo de Machado y en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática, con foco en la reinstitucionalización del país y en una reconciliación nacional.

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Expertos electorales presentes en Panamá sugirieron reformas al sistema de votación, aunque dirigentes opositores advirtieron que el oficialismo podría usar esas propuestas para retrasar nuevos procesos. La coalición insistió en explorar vías técnicas y políticas para lograr la convocatoria de unas elecciones presidenciales.

(Con información de EFE)