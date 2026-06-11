Venezuela

Presidenciales, unidad total y diálogo: las claves del acuerdo entre María Corina Machado y Plataforma Unitaria

La líder y premio Nobel de la Paz acordó con sus aliados ratificar la vía electoral para alcanzar una transición en Venezuela

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Acompañada por los dirigentes de la Plataforma Unitaria y representantes de otros grupos políticos, María Corina Machado encabezó una reunión en Panamá.
Acompañada por los dirigentes de la Plataforma Unitaria y representantes de otros grupos políticos, María Corina Machado encabezó una reunión en Panamá.

De la reunión que sostuvo el fin de semana del 23 de mayo María Corina Machado y los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática en Panamá, surgió un manifiesto que hizo públicas las principales líneas de acción de la oposición.

Sin embargo, no todo se redujo a lo expuesto en el texto, afirman fuentes que participaron en el encuentro. El cónclave también sirvió para tomar decisiones con el fin de alinear a las fuerzas opositoras en este nuevo momento crítico, tras el ataque militar de Estados Unidos, la caída de Nicolás Maduro, el ascenso de Delcy Rodríguez y la promesa de una transición democrática que aún luce esquiva.

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Antes de la cita panameña, corrían rumores sobre divergencias en cuanto a cuál era la votación que los partidos querían impulsar para el inicio de un eventual cronograma electoral.

María Corina Machado ratificó en Panamá su compromiso con la ruta electoral y la negociación para alcanzar la transición en Venezuela. REUTERS/Enea Lebrun
María Corina Machado ratificó en Panamá su compromiso con la ruta electoral y la negociación para alcanzar la transición en Venezuela. REUTERS/Enea Lebrun

Al abrirse el debate, seis de los ocho partidos de la alianza coincidieron de inmediato con Machado: Debe procurarse que la primera sea la presidencial. Los otros dos plantearon comicios generales y parlamentarios, pero rápidamente se adhirieron a la mayoría para salir todos con la misma bandera.

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La coalición también acordó buscar la fórmula para ampliar su número de miembros. En las últimas semanas, la Plataforma se ha reunido con distintos factores sociales y políticos con el fin de presentarles su hoja de ruta hacia la transición, que pasa por una negociación con el régimen chavista que permita avanzar hacia “la reinstitucionalización del país y una verdadera reconciliación nacional”.

En unidad

Un punto clave fue que Machado y los partidos pactaron presentarse cohesionados en todas las elecciones por venir, no solo la presidencial. Esto es, tratar de evitar las peleas fratricidas y postular los mismos candidatos para alcaldías, gobernaciones y Asamblea Nacional.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó su plan para convocar elecciones: “Solo un gobierno legítimo traerá Estado de derecho”
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó su plan para convocar elecciones: “Solo un gobierno legítimo traerá Estado de derecho” (Plataforma Unitaria Democrática)

Vente Venezuela, partido de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, no forma parte de la Plataforma Unitaria. Machado, además, siempre se ha mostrado muy celosa de su independencia. Aunque el debate nacional pone la mira en la silla del palacio de Miraflores, a escala municipal y regional ya asoman los forcejeos por futuros cargos.

El compromiso de Machado y los partidos con la unidad opositora no solo pretende mantener a raya las aspiraciones particulares, sino ratificar el compromiso con la ruta electoral y robustecer a la coalición.

Alerta

El Manifiesto de Panamá, difundido tras la reunión, pone el acento en “una negociación para la restauración de la democracia”, que por parte de la oposición sería “liderada por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático del país”, se puede leer en el documento.

Resaltan que el texto incluye que ese diálogo que coordinaría la premio Nobel, “se hará en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática”.

María Corina Machado y Edmundo González en la campaña presidencial del 2024
María Corina Machado y Edmundo González en la campaña presidencial del 2024

Las fuentes apuntan que los firmantes del Manifiesto están convencidos de la necesidad de explorar todas las vías posibles para sentarse con el chavismo, si bien este lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, descartó cualquier tipo de acercamiento con la oposición encabezada por Machado.

En Panamá expertos en el área electoral compartieron ideas para reformar el sistema de votación en el país. Sin restar mérito a los argumentos técnicos, dirigentes políticos advirtieron del peligro de que el chavismo se aproveche de esas propuestas para retrasar aún más cualquier convocatoria a elecciones.

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