Venezuela

El régimen de Venezuela afirmó que excarceló a 217 presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía

Según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien lidera el control de la aplicación de la normativa, 4.151 aprehendidos recibieron algún beneficio en la última semana. Foro Penal presentó un nuevo balance y reportó 568 detenciones políticas

Guardar
El pastor Richard Puentes abraza
El pastor Richard Puentes abraza a su hija y a su esposa tras su liberación del centro de detención de Rodeo, el 23 de febrero de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

En la primera semana de vigencia de la Ley de Amnistía, 217 personas fueron liberadas de prisión en Venezuela, según informó este jueves Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión parlamentaria a cargo de la aplicación de la normativa.

A través de un mensaje en X, el diputado detalló que, en total, 4.151 detenidos por el régimen recibieron algún beneficio: 217 que estaban privadas de libertad y otras 3.934 que permanecían bajo medidas cautelares, como restricciones para salir del país y obligación de presentarse ante los tribunales.

Arreaza indicó que hasta este jueves las autoridades habían recibido 7.461 solicitudes de amnistía, aunque el proceso de revisión y aprobación continúa en desarrollo. Por el momento, no se ha publicado una lista oficial de personas beneficiadas.

La ONG Foro Penal, que lleva el registro de presos políticos, contabilizaba 109 liberaciones de detenidos en centros penitenciarios entre el viernes de la semana pasada y el martes.

La ley fue aprobada por el Parlamento de mayoría chavista y está dirigida a casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, aunque su alcance se limita a 13 hechos ocurridos en igual número de años, dejando fuera otros periodos y los casos vinculados a operaciones militares.

Jorge Arreaza habla durante una
Jorge Arreaza habla durante una sesión ordinaria para discutir la ley de amnistía en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Además, se creó una comisión especial para supervisar la aplicación de la norma y revisar situaciones no contempladas, tarea que también asumirá el Programa para la Convivencia y la Paz, puesto en marcha en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El texto legal establece que los tribunales deben resolver las solicitudes de amnistía en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, el sindicato de prensa venezolano denunció esta semana que algunos tribunales rechazaron recibir solicitudes, y varios expresos políticos señalaron demoras en los trámites. Frente a estas denuncias, Arreaza afirmó que las cortes están trabajando de forma continua para avanzar con los expedientes.

“Podemos decir que el trabajo no terminó con la aprobación de la ley por unanimidad sino que, al contrario, fue un punto de partida y que esta Asamblea Nacional está activada para la convivencia democrática”, sostuvo el legislador en el Parlamento.

Por su parte, familiares de presos políticos mantienen vigilias frente a distintas cárceles del país para reclamar la liberación de todos los encarcelados. El régimen venezolano niega la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes.

Reinaldo Morillo abraza a su
Reinaldo Morillo abraza a su esposa Grecia Arana tras su liberación del centro de detención de Rodeo (REUTERS/Gaby Oraa)

Foro Penal informó el jueves que mantiene el registro de 568 personas detenidas por el régimen, tras las últimas excarcelaciones que se realizaron en el marco del proceso de liberaciones iniciado en enero y la ley aprobada.

A través de un mensaje en X, la organización detalló que entre los más de 500 detenidos figuran 52 personas de nacionalidad extranjera y 182 militares. “Cifras consolidadas al día de hoy”, señaló el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en otra publicación.

Himiob explicó que el conteo actual también incluye algunos casos antiguos que, hasta hace pocas semanas, estuvieron en “revisión” para determinar si correspondía su reconocimiento como presos políticos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ley de amnistíaÚltimas Noticias AméricaVenezuelarégimen venezolanopresos políticosDelcy RodríguezForo Penal

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez se reunió con directivos petroleros para avanzar en “proyectos gasíferos” y ampliar las inversiones extranjeras en Venezuela

La cita, transmitida por la red estatal, giró en torno a la evaluación de propuestas relacionadas con la explotación de gas, sin que se precisaran acuerdos al término de la reunión

Delcy Rodríguez se reunió con

Maduro pidió anular su juicio en Nueva York tras el bloqueo del Tesoro a su defensa legal

El abogado del expresidente venezolano alega que la negativa de la OFAC a permitir el pago con fondos de Caracas viola su derecho constitucional a la asistencia letrada

Maduro pidió anular su juicio

Empresarios de gasolineras en Venezuela declararon la emergencia y pidieron la unificación de precios

En una carta enviada a la cúpula chavista, Fenegas denunció años de pedidos ignorados y alertó sobre el impacto que la crisis podría tener en el suministro nacional de combustible

Empresarios de gasolineras en Venezuela

El Parlamento venezolano dijo que 185 personas han salido de prisión tras aprobar la ley de amnistía

El presidente de la comisión parlamentaria que vela por la aplicación de la norma dijo que en las últimas 24 horas se duplicó el número de solicitudes y ya son 6.487

El Parlamento venezolano dijo que

Nahuel Gallo se comunicó por primera vez con su familia luego de 445 días secuestrado por el régimen chavista

El gendarme argentino habló por teléfono con su pareja, María Alexandra Gómez, que en ese momento estaba siendo entrevistada en una radio. El momento quedó registrado en video

Nahuel Gallo se comunicó por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron que la madre de

Pidieron que la madre de Johana Ramallo vuelva a declarar en el jucio contra los ocho imputados

Lizeth Marzano: así fue la cena de Adrián Villar en conocido restaurante antes de atropellar a la joven deportista ¿Consumió alcohol?

Milei inaugura sesiones ordinarias del Congreso: ¿lanza su campaña presidencial 2027?

Inteligencia artificial y trabajo : el peligro de delegar el pensamiento

Therians: cuando la adolescencia habla en cuatro patas

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido inició una investigación

Reino Unido inició una investigación para determinar si Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas británicas

Bolivia recibirá el primer desembolso de USD 918 millones de la CAF y será destinado a afrontar la crisis económica

Dominion gana 10,2 millones de euros en 2025, un 60,7% menos, por ajustes extraordinarios

Prosegur gana 119 millones de euros en 2025, un 52,8% más, y supera las metas previstas

Amadeus logra beneficio récord de 1.347,9 millones en 2025 y propone un pago de diviendo de 664,6 millones

ENTRETENIMIENTO

El director de ‘Scream’ reveló

El director de ‘Scream’ reveló por qué quería que Neve Campbell volviera a la franquicia de terror: “Sabía lo que quería y que se lo merecía”

Jim Carrey recibe el Cesar de honor y desvela sus raíces francesas con un discurso en inglés: “Tengo la lengua cansada”

“Odio el término antiedad”: la firme postura de Diane Kruger sobre el envejecimiento y la presión hacia las mujeres

Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai