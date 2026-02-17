Venezuela pidió a Guyana reanudar las negociaciones para resolver la disputa por el territorio Esequibo

Venezuela pidió a Guyana reanudar las negociaciones “de buena fe” para resolver la disputa por el territorio Esequibo (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)

Venezuela propuso este martes a Guyana abrir una negociación directa y “de buena fe” para resolver la histórica controversia por el territorio del Esequibo, al cumplirse 60 años de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

El planteamiento fue difundido por la cúpula chavista que encabeza Delcy Rodríguez, en un comunicado en el que se reafirma que Caracas no renunciará a sus derechos sobre la zona en disputa y rechaza la vía judicial impulsada por Georgetown.

En el texto oficial, el chavismo sostuvo que “el único camino posible para la solución de la controversia territorial es entablar definitivamente una negociación de buena fe” y remarcó que el Acuerdo de Ginebra constituye, para Caracas, el “único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable”.

En su declaración, Caracas afirmó que el acuerdo firmado en 1966 “sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899” y estableció la obligación de las partes de buscar un arreglo práctico y satisfactorio. Según el documento, durante seis décadas Venezuela habría demostrado su “absoluto compromiso” con ese mandato.

La postura de Venezuela apunta contra la estrategia de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. El comunicado denuncia que Georgetown, “desde al menos el año 2015”, ha desconocido el Acuerdo de Ginebra y ha promovido una “demanda unilateral” ante el tribunal de La Haya, al que el régimen de Caracas considera sin jurisdicción para dirimir el caso.

“Venezuela jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela”, subraya el texto difundido por el chavismo. La formulación ratifica la línea sostenida por Caracas durante décadas frente a un territorio que administra Guyana y que representa cerca de dos tercios de su superficie.

El diferendo gira en torno a una extensa región de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados ubicada al oeste del río Esequibo. Se trata de una zona estratégica por su potencial petrolero, minero y ambiental, y que adquirió una relevancia adicional en los últimos años a partir del desarrollo de grandes proyectos energéticos en aguas cercanas.

La controversia se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del territorio a la entonces Guayana Británica. Décadas más tarde, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, que estableció un mecanismo para buscar una solución negociada.

En 2018, Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia para que el tribunal se pronuncie sobre la validez del laudo de 1899 y, por ende, sobre la soberanía del territorio.

El comunicado difundido este martes también reivindica el referéndum no vinculante celebrado en Venezuela en diciembre de 2023 sobre el estatus del Esequibo, presentado por el chavismo como un mandato político para no ceder en la reclamación territorial. En ese marco, la cúpula venezolana sostiene que cualquier solución debe surgir de un proceso de diálogo entre las dos capitales y no de un fallo judicial.

Desde el ámbito militar, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, respaldó la iniciativa y afirmó que la coyuntura regional “puede traer nuevas oportunidades para resolver las controversias territoriales en la región y pasar a un juego de suma positiva que traiga progreso para las naciones”.

Agregó que la Fuerza Armada ratifica su compromiso con una “solución pacífica, práctica y satisfactoria para ambas partes en la región del Esequibo con su proyección marítima, también pendiente por delimitar”.

En su declaración final, el régimen venezolano reiteró que la libertad de negociación no puede estar condicionada por decisiones externas y sostuvo que el diferendo debe resolverse bajo los términos acordados en 1966.

