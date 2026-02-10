Venezuela

La Venezuela que dejó Maduro: Transparencia Internacional calificó el país como el tercero más corrupto del mundo en 2025

La articulación entre funcionarios públicos, organizaciones ilegales y nuevas regulaciones que restringieron el accionar de la sociedad civil fue uno de los factores que profundizaron el clientelismo, en un nivel que solo es superado por Sudán del Sur y Somalia

Guardar
Transparencia Internacional calificó a Venezuela
Transparencia Internacional calificó a Venezuela como el tercer país más corrupto del mundo en 2025 (EFE/ARCHIVO)

Venezuela ha sido señalado por Transparencia Internacional como el tercer país más corrupto del mundo, tras obtener nuevamente 10 de 100 puntos en el más reciente índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2025). El país se ubicó en el puesto 180 de 182 evaluados, solo por encima de Sudán del Sur y Somalia. La organización destaca que este resultado se repite por segundo año consecutivo, lo que evidencia una persistencia en los patrones de corrupción asociados a la captura sistémica del Estado venezolano. Como es lógico, el estudio refleja lo sucedido cuando la gestión gubernamental aún estaba bajo el mando del dictador Nicolás Maduro.

Según el informe, en Venezuela se han consolidado factores como el control de las rentas estatales por parte de la élite política y militar, la formación de redes de corrupción y economías ilícitas, y el uso de empresas estatales para fines partidistas. Además, se advierte sobre el progresivo desmantelamiento de organismos de control, lo que ha facilitado la consolidación de prácticas corruptas a gran escala.

El reporte señala que Venezuela se ha convertido en un nodo criminal trasnacional, donde existe una relación simbiótica entre funcionarios públicos y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas como el narcotráfico, la extracción irregular de oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión. En estas operaciones participan tanto actores estatales como privados de distintos sectores vinculados con el régimen chavista que controla el país desde hace más de 25 años.

La corrupción en Venezuela se
La corrupción en Venezuela se asocia con la captura sistémica del Estado por parte de élites políticas y militares, reveló el informe IPC 2025 (EFE/ARCHIVO)

Hasta 2025, Transparencia Venezuela ha identificado 787 empresas en 36 sectores y 1.087 personas relacionadas con estructuras cleptocráticas, incluyendo 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con estas redes. El informe también revela que, en procesos judiciales internacionales, se han bloqueado bienes por casi 4.000 millones de dólares, aunque se advierte que esta cifra representa solo una fracción de lo desviado del erario público venezolano.

El documento menciona que las autoridades venezolanas han recurrido al uso de criptomonedas para evadir sanciones internacionales y facilitar actividades ilícitas. Asimismo, Transparencia Venezuela denuncia que, debido a nuevas regulaciones aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de 2025, la organización se vio obligada a cerrar sus operaciones en el país y trabajar desde el exilio.

América Latina en el índice de Percepción de la Corrupción 2025

El informe de Transparencia Internacional advierte que la región latinoamericana continúa enfrentando serias dificultades en la lucha contra la corrupción. En el IPC 2025, la mayoría de los países de América Latina obtuvieron calificaciones por debajo de 50 puntos, situándose en rangos que reflejan altos niveles de percepción de prácticas corruptas en el sector público.

Fuente: Informe Transparencia Internacional 2025
Fuente: Informe Transparencia Internacional 2025

En el ranking regional, Uruguay y Chile permanecen como las naciones mejor posicionadas, al ubicarse entre los países con menor percepción de corrupción en América Latina. Ambos lograron superar el umbral de 70 puntos, aunque sus puntuaciones muestran una tendencia de estancamiento. Por el contrario, naciones como Brasil, México y Argentina registraron puntuaciones inferiores a 40 puntos, reflejando retrocesos o la persistencia de problemas estructurales.

El reporte señala que durante el último año se observaron retrocesos en la protección del espacio cívico y la independencia judicial en países como Guatemala, El Salvador y Perú, lo que ha afectado negativamente su posición en el índice. En particular, en Perú se documentaron interferencias políticas en el trabajo de organizaciones no gubernamentales, dificultando la denuncia de casos de corrupción y el acceso a la información pública.

En contraste, Costa Rica y Colombia muestran leves avances, aunque sus puntuaciones aún reflejan desafíos importantes en materia de transparencia y control institucional. El informe subraya que la región sigue siendo vulnerable ante la influencia de redes criminales, la captura de instituciones y la falta de mecanismos efectivos para sancionar a los responsables de actos de corrupción a gran escala.

En el contexto global, el IPC 2025 revela que las autocracias plenas, como Venezuela y Azerbaiyán, presentan corrupción sistémica en todos los niveles del Estado. El informe resalta que la puntuación venezolana ha descendido siete puntos desde 2016, coincidiendo con la calificación internacional del país como dictadura desde 2018.

Fuente: Informe Transparencia Internacional 2025
Fuente: Informe Transparencia Internacional 2025

El índice también muestra que la corrupción avanza en democracias consolidadas. Países como Estados Unidos (64/100), Reino Unido (70/100), Francia (66/100) y Suecia (80/100) registraron retrocesos en comparación con años anteriores, y solo cinco países alcanzaron una puntuación superior a 80, frente a doce hace una década. Dinamarca (89/100), Finlandia (88/100) y Singapur (84/100) repiten como los países percibidos como menos corruptos.

Transparencia Internacional advierte que el deterioro de las libertades civiles, la interferencia política en las ONG y las restricciones a la prensa complican la denuncia y el combate de la corrupción. El índice, que se elabora a partir de trece fuentes externas y recoge la percepción de expertos y empresarios, recomienda como medidas prioritarias la independencia judicial, el combate a la influencia indebida en la política, el acceso a la justicia para las víctimas, la protección del espacio cívico y el fortalecimiento de la contraloría sobre los servicios públicos, además de castigar los casos de corrupción a gran escala.

La directora ejecutiva de Transparencia Internacional, Maira Martini, subrayó la necesidad de líderes sometidos al control público e instituciones independientes, especialmente en un momento de crisis e inestabilidad global.

Temas Relacionados

Transparencia InternacionalVenezuelaÍndice de Percepción de la CorrupciónAsamblea NacionalCorrupción SistémicaCleptocracia TransnacionalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Preocupación y desconcierto por el paradero de Juan Pablo Guanipa: la sombra de Diosdado Cabello

El hombre fuerte del régimen habló públicamente del dirigente opositor. Desde la Fiscalía General dicen que el líder político está en su casa. Pero su familia desmiente esa versión oficial

Preocupación y desconcierto por el

Jorge Rodríguez descartó que haya elecciones en Venezuela hasta lograr estabilidad y acuerdos con la oposición

El presidente del Parlamento chavista dijo que el régimen impulsa un giro hacia “una economía de mercado libre” para atraer inversión y defendió la Ley de Amnistía como un mecanismo para facilitar el regreso de opositores

Jorge Rodríguez descartó que haya

Detenido a los 17 años y sin juicio: el testimonio de la madre de un cadete preso por la inteligencia chavista

En conversación con Infobae, Ana Luisa Hernández narra el calvario que vive como madre de Carlos Daniel Fernández Hernández, un cadete distinguido del primer año del Batallón Leander

Detenido a los 17 años

La ONG Foro Penal verificó 426 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del proceso de liberaciones

El registro se construye a partir de verificaciones caso por caso, según el organismo que lidera la defensa legal de detenidos por motivos políticos en el país

La ONG Foro Penal verificó

Venezuela alcanzó su mayor nivel de producción de petróleo en meses y se acerca al millón de barriles diarios

La recuperación del bombeo se explica por la reactivación de proyectos en la Faja del Orinoco y la reversión de los recortes aplicados a comienzos de año

Venezuela alcanzó su mayor nivel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alias Pimpón sería el responsable

Alias Pimpón sería el responsable del asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia

Crece la tensión en Santa Fe por la protesta de policías: denuncian falta de diálogo y la Provincia impuso sanciones

Hallan una conexión entre el ejercicio intenso y la reducción de los ataques de pánico

Curso sin costo con formación en inglés para conductores de taxi: conoce los detalles y el link de la inscripción

Video: en medio de una fiesta, sacó un arma y le disparó a una joven que estaba en el piso

INFOBAE AMÉRICA
El Palacio de Buckingham expresa

El Palacio de Buckingham expresa su disposición a apoyar la investigación contra Andrés por el caso Epstein

IBM presenta almacenamiento autónomo con la nueva cartera FlashSystem impulsada por agentes de IA

LaLiga pone en marcha una nueva edición de sus ligas en los Campos de Refugiados de Za'atari y Azraq

EEUU mantiene su apoyo a las negociaciones en Madrid para lograr una salida al conflicto del Sáhara Occidental

Detenido un tercer sospechoso por el intento de asesinato del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia

ENTRETENIMIENTO

“Un lugar para soñar” reveló

“Un lugar para soñar” reveló el tráiler de su séptima temporada

El reencuentro de Timothée Chalamet y Christopher Nolan por el reestreno de ‘Interstellar’: “¿Cómo de alucinante es mi carrera ahora mismo?"

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro” con alianzas inesperadas y batallas en La Quebrada

Guillermo Francella y Dani Rovira encabezan el duelo actoral del año en “Playa de Lobos”

De admiradores a pareja: 10 celebridades que rompieron el guion y se casaron con sus fans