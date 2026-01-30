Venezuela

Venezuela anunció la primera exportación de gas tras la reforma de la Ley de Hidrocarburos

La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó sobre la salida de un buque destinado a la comercialización internacional, sin divulgar el destino ni los términos del acuerdo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia un discurso durante una protesta realizada por trabajadores petroleros venezolanos en apoyo a la reforma de la principal ley petrolera del país (REUTERS/Gaby Oraa)

Las autoridades de transición en Venezuela anunciaron que se concretará en las próximas horas la primera exportación de gas del país caribeño tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro. Según anunció el jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el barco que transportará el cargamento ya se encuentra en el país y partirá en breve.

Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo”, indicó Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas.

Hasta el momento no se informaron detalles sobre el destino ni sobre los términos del acuerdo. La noticia se da en un contexto en el que Venezuela venía gestionando desde hace meses la posibilidad de exportar gas, a pesar de las sanciones que Estados Unidos impuso a la industria petrolera en 2019.

El pasado 16 de enero, Rodríguez comunicó la firma de un contrato para la exportación de gas licuado de petróleo, aunque tampoco en esa ocasión se precisaron las condiciones del convenio.

Horas antes del anuncio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El objetivo de la reforma es incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, busca revitalizar infraestructuras clave en el sector del país sudamericano.

“Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo”, indicó Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas (REUTERS)

La reforma legislativa abre la puerta a la participación privada en actividades clave como la exploración, extracción, transporte y almacenamiento. Además, facilita la inversión extranjera y permite que los conflictos se resuelvan mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes.

El objetivo es revertir el impacto de políticas que otorgaron a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el control mayoritario de los proyectos y restringieron la autonomía de socios privados.

Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, celebró el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El régimen sostiene que la modificación busca atraer capitales que se alejaron tras los cambios legales implementados durante el mandato de Hugo Chávez. “Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, expresó la mandataria encargada, quien subrayó que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado. Además, insistió en que la reforma “será respetuosa de la soberanía nacional”.

Delcy Rodríguez presentó la reforma días después del anuncio de un acuerdo entre Washington y Caracas por USD 500 millones para la venta de petróleo venezolano bajo supervisión estadounidense.

La reforma legislativa abre la puerta a la participación privada en actividades clave como la exploración, extracción, transporte y almacenamiento (REUTERS)

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos. A pesar de este potencial, la producción nacional ha disminuido de manera continua en la última década.

La caída productiva se atribuye a la falta de inversión, la mala gestión y los casos de corrupción vinculados al chavismo. Además, la situación financiera de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se ha visto comprometida por una deuda externa elevada y la reducción de los precios internacionales del crudo.

En su mensaje del 15 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló, bajo presión de Donald Trump, la urgencia de abrir el sector petrolero a capitales internacionales para recuperar la capacidad productiva y asegurar el ingreso de divisas.

(Con información de EFE)

