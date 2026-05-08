María Corina Machado acusó al chavismo de torturar y asesinar a Víctor Hugo Quero Navas en la cárcel Rodeo I

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que la crueldad del Servicio Penitenciario en Venezuela no tiene límites (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, responsabilizó este jueves a la administración venezolana por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, a quien acusó de haber sido “desaparecido, torturado y asesinado” bajo custodia de oficiales del Servicio Penitenciario.

La líder del partido Vente Venezuela denunció a través de su cuenta en X que “la crueldad no tiene límites” en su país de origen y consideró el caso como “un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”.

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Machado destacó que, Carmen Teresa Navas, madre de Quero, recorrió cárceles en una búsqueda sin respuestas. “Durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada. La respuesta fue la burla y el silencio hasta hoy: le informan que su hijo yace en una tumba desde hace 9 meses”, escribió.

La dirigente subrayó que la familia del detenido recién el jueves supo que Quero “yace en una tumba desde hace 9 meses”, luego de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) admitiera que el fallecimiento ocurrió en julio de 2025 mientras permanecía bajo custodia del chavismo.

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María Corina Machado afirmó que el caso refleja “el horror sistemático contra una nación que exige justicia” y sostuvo: “No nos detendremos hasta que haya justicia y libertad en Venezuela”. El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, calificó la muerte de Quero como “un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I”, descartando que se tratara de un fallecimiento común.

El mensaje de María Corina Machado tras darse a conocer la muerte de la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero (@MariaCorinaYA)

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia sostuvo en X que lo ocurrido con Quero “se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”.

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Al enterarse del fallecimiento, el político exiliado agregó: “No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”.

El malestar social de las organizaciones que luchan por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela también se hizo notar. Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek William Saab y al ex defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

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El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en X que la madre de Quero acudió “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, por lo que calificó como “indignante” la situación.

Carmen Teresa Navas ha conmovido al país, que la apoya desde todos los medios y eventos, en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Quero

El Gobierno venezolano, a cargo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, reconoció el jueves la muerte del preso político, 9 meses después del fallecimiento y tras más de un año de denuncias de desaparición forzada por parte de su familia, según informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

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Quero, de 51 años, permanecía fuera del alcance de la amnistía impulsada por Rodríguez, de acuerdo con su defensa. Durante el tiempo que Quero estuvo arrestado, su madre, Carmen Navas, lo buscó sin descanso y nunca pudo verlo.

El jueves, autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios trasladaron a Navas, de 81 años, al Parque Memorial Jardín La Puerta en Caracas, donde supuestamente fue enterrado su hijo. Tras colocar flores sobre el lugar señalado como tumba de Quero, la madre solicitó la realización de una prueba de ADN para confirmar la identidad del cuerpo.

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El Ministerio de Servicios Penitenciarios indicó que Quero murió el 24 de julio de 2025 cerca de la medianoche “por insuficiencia respiratoria”, luego de haber sido trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.