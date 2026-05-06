Venezuela

El Parlamento venezolano aprobó el proyecto para aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia

La medida busca transformar el sistema judicial y está pendiente de una segunda votación

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La reforma para incrementar magistrados en el máximo tribunal aún requiere una segunda votación en el Parlamento (EFE)
La reforma para incrementar magistrados en el máximo tribunal aún requiere una segunda votación en el Parlamento (EFE)

El Parlamento de Venezuela aprobó un proyecto de reforma de ley para aumentar de 20 a 32 el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta iniciativa, que aún requiere una segunda votación para convertirse en ley fue presentada durante una sesión ordinaria transmitida por el canal de la Asamblea Nacional (AN) en YouTube.

El proyecto de reforma prevé que cinco de las salas del TSJ —la Político Administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social y la Electoral— pasarán de tres a cinco magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional estará compuesta por siete integrantes en lugar de cinco.

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La modificación se presenta en paralelo a un proceso de selección para cubrir vacantes en la alta corte, motivadas por renuncias y jubilaciones recientes, según explicó Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo.

La discusión parlamentaria estuvo marcada por el reclamo del bloque Libertad, representado por el diputado opositor Tomás Guanipa, quien denunció que el proyecto fue entregado poco antes de la sesión. Además, sostuvo que “no debe ser un tema de última hora, sino que debe ser objeto de una discusión que nos permita llegar a un consenso sobre lo que debe ser la justicia en Venezuela”.

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El diputado opositor advirtió que la justicia en Venezuela requiere un debate profundo y no decisiones apresuradas (Reuters)
El diputado opositor advirtió que la justicia en Venezuela requiere un debate profundo y no decisiones apresuradas (Reuters)

El diputado advirtió que el sistema judicial venezolano está corrompido y pidió un debate más amplio y sincero, mientras la bancada opositora, minoritaria en la AN, salvó su voto y reiteró la necesidad de discutir abiertamente el futuro del sistema judicial.

A su vez, la organización no gubernamental Provea expresó en X que la reforma judicial debe ir acompañada de un proceso de selección transparente y conforme a la Constitución para los nuevos magistrados del TSJ.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, declaró que esta asamblea nacional asumió la responsabilidad de combatir tanto las fallas como las mafias presentes en el sector judicial. Infante afirmó: “Estamos dispuestos a eso”.

El vicepresidente del Parlamento sostuvo que combatirán las mafias dentro del sistema de justicia (EFE)
El vicepresidente del Parlamento sostuvo que combatirán las mafias dentro del sistema de justicia (EFE)

Durante la misma jornada, el TSJ incorporó magistrados suplentes para reemplazar a ocho funcionarios jubilados, entre ellos el expresidente del organismo, Maikel Moreno, quien ocupó el cargo entre 2017 y 2021. Asimismo, el Parlamento conformó un comité encargado de evaluar a más de 90 postulados para las nuevas magistraturas.

Ayer, el escenario institucional de Venezuela experimentó otros movimientos relevantes en el ámbito internacional y económico. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, fue nombrado gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), según informó el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

En medio de estos cambios, el BCV informó que la inflación mensual de abril alcanzó un 10,6%, una baja de 2,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior. A su vez, la inflación interanual para el mismo mes fue del 611,8%.

(Con información de EFE y AFP)

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