Duro reclamo de militares y familiares venezolanos: “Carta Abierta a la vergüenza nacional, Vladimir Padrino López”

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, es duramente cuestionado dentro y fuera de la Fuerza Armada por el proceso de adoctrinamiento e ideologización de la institución castrense

La figura del General en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa en Venezuela, está bajo el escrutinio público y judicial, tras una serie de señalamientos, como el de la organización Carive, que lo vinculan con la degradación institucional y la pérdida de honor militar en Venezuela. Así mismo, familiares de militares presos políticos respaldan una misiva en la que le dicen con dureza: “Pronto cerrarás tu historia militar como lo provocaste: sin laureles verdaderos, ante los militares venezolanos”.

La organización Carive, integrada por militares retirados de diversos rangos y componentes, que tiene entre sus líderes al capitán Javier Nieto Quintero y al coronel Isidro Pérez Villalobos, ha hecho pública una misiva abierta titulada: “Carta Abierta a la vergüenza nacional: Vladimir Padrino López”, en la que lanzan duras acusaciones contra el actual titular de la Fuerza Armada.

Armas de la FANB para la defensa del territorio y la soberanía fueron a manos de civiles inexpertos

En el documento, los firmantes afirman que existen “manchas que no se quitan con detergente, sino que se graban en el ADN de la historia”, y señalan directamente a Padrino como el responsable de la “destrucción de la República” y de haber “sepultado el honor militar venezolano”.

Afirma la organización que, bajo el mando de Padrino López, la Fuerza Armada habría dejado de ser el escudo de la nación para convertirse en una “estructura de custodia criminal”. El texto sostiene que la institución, antes símbolo de Simón Bolívar, ahora es vista internacionalmente “con asco y desprecio”, y que el uniforme de un general ha pasado de inspirar respeto a generar “sospecha y náuseas”.

Militares en una de las numerosas charlas en las instalaciones militares para convencerlos de que EEUU no atacaría en territorio venezolano

En la misiva se enumeran tres puntos principales: el General con precio, la Fuerza Armada podrida y humillación en directo. Señalan al ministro de Defensa de ser recordado no por sus batallas, sino por una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por tribunales estadounidenses, “no por ser un patriota, sino por ser el guardaespaldas de un cartel”.

Denuncian que la meritocracia ha sido reemplazada por la “lealtad al crimen”, permitiendo que la tropa sufra hambre mientras la cúpula militar se reparte “el botín de la soberanía entregada”.

Señala Carive que la estructura protegida por Padrino López fue desmantelada ante la mirada internacional, con altos mandos llevados ante la justicia extranjera, mientras el general “balbuceaba excusas desde un escritorio”, por lo que afirman que el titular castrense “no es un general de combate; es un conserje del oprobio”.

El Comando Estratégico Operacional desvirtuó su rol reduciéndose a la publicación de fotos y videos propagandísticos sobre el armamento de la FANB

El texto concluye que el nombre de Padrino López no figurará en los capítulos de valentía de la historia militar, sino en los de “curiosidades patológicas de la traición”. Afirman que la Fuerza Armada venezolana se ha convertido en una “vergüenza mundial”, una caricatura de fuerza armada que “persigue civiles” y se “arrodilla ante intereses transnacionales y criminales”.

Sostienen que Padrino López ya no es considerado un oficial, sino “un objetivo judicial que viste de verde oliva”, y que, aunque la institución está “herida de muerte”, el honor será rescatado por quienes no vendieron su alma por poder. “A la FAN le queda el uniforme, pero a usted ya no le queda ni el nombre”, concluye la comunicación de Carive al ministro Vladimir Padrino.

El Alto Mando Militar en un acto de ascensos con Nicolás Maduro

Anula ese acto

Recientemente, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que “un soldado debe estar siempre movido por la fe; un verdadero soldado no combate por odio, combate en la fe y por el amor”. “Nosotros no combatimos por destruir, acabar, mancillar, asesinar a un ser humano. Nuestro honor militar está intacto, nuestra dignidad está intacta”.

La respuesta fue inmediata en la misiva “Venezuela herida” que le envió al titular castrense, un familiar de un oficial detenido por motivos políticos, en la Operación Brazalete Blanco, donde cuestiona duramente al ministro de Defensa, Padrino López, por su papel en la degradación y expulsión de 33 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en enero de 2024.

El documento recuerda que el 22 de enero de 2024, tras una rueda de prensa del fiscal Tarek William Saab Halabi, Padrino López solicitó a Nicolás Maduro autorización para sancionar a varios militares por presuntos hechos, sin permitirles el debido proceso ni el derecho a la defensa.

La Fuerza Armada no se preparó para defenderse sino para la propaganda

Al día siguiente, un grupo de esos 33 hombres y mujeres, en el patio del Ministerio de la Defensa, fueron expuestos públicamente y despojados de sus rangos en un acto que el familiar califica de “cruel espectáculo”, comparándolo con el coliseo romano. “Fueron desnudados frente a todos, sí, incluso mujeres”.

La carta denuncia que la decisión se tomó sin pruebas y que los afectados, junto a sus familias, han sufrido consecuencias devastadoras: pérdida de hogar, recursos y dignidad. El texto acusa a Padrino López de haber traicionado los valores militares y de haber permitido la intervención extranjera en la institución castrense, señalando la influencia de actores cubanos, rusos, chinos e iraníes.

Además, hace referencia a las condiciones de los militares, quienes llevan más de dos años en prisión, en diversas cárceles, donde han sufrido torturas físicas y psicológicas, en condiciones insalubres y degradantes. El familiar le solicita a Padrino la anulación del acto administrativo que llevó a la expulsión de los oficiales, amparándose en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

“Si permitiste que el 3 de enero fuerzas militares estadounidenses se llevaran a Nicolás Maduro, quien destruyó, a través de ti, la Fuerza Armada Nacional, convierte esta carta en agradecimiento”, pero le recuerda: “Tu camino militar ya está vencido, dales paso a las nuevas generaciones”.

Le recuerda que antes cumpla su palabra: “Aunque sea una vez, comienza por corregir el gravísimo error que cometiste hace 2 años al degradar y expulsar a esos 33 oficiales”.

La misiva concluye con una mención especial al caso del teniente Ronald Ojeda, quien, tras ser perseguido fuera de Venezuela, fue secuestrado y asesinado, simbolizando el sufrimiento de quienes han sido víctimas de la represión. “Recuerda que permitiste que un oficial venezolano muriera de esa manera, y aunque no creo que lo hayas ordenado, no lo evitaste”, finaliza diciendo.