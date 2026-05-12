Venezuela

La muerte de Víctor Quero pone el foco sobre el caso de Hugo Marino, preso político desaparecido desde 2019

La madre del ciudadano ítalo-venezolano, Beatriz de Marino, de 83 años de edad, exige información y justicia para su hijo

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El subamrinista y empresario Hugo Enrique Marino Salas con su madre Beatriz salas.
El empresario Hugo Marino Salas con su madre Beatriz Salas de Marino.

La muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas ha puesto sobre el tapete la situación que enfrenta el ciudadano ítalo-venezolano Hugo Marino, experto en salvamento marítimo y propietario de la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos, reportado como desaparecido desde el 20 de abril de 2019.

Ambos casos tienen algunos elementos en común. Según las denuncias presentadas, estos hombres fueron arrestados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Sus capturas se enmarcarían dentro de la definición de “desaparición forzada”. Y lo más relevante: quienes han encabezado la lucha por su libertad han sido sus madres, que superan los 80 años de edad.

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“A lo mejor juegan al cansancio, a que uno se rinda, pero lamentablemente una madre por un hijo no se rinde nunca”, expresó la señora Beatriz de Marino, de 83 años, en una entrevista al portal El Pitazo.

Varios funcionarios de seguridad encapuchados y armados con fusiles, vestidos con uniformes de camuflaje, marchan por un muelle junto a barcos
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, armados y encapuchados, participan en una operación de inteligencia en un muelle.

La última vez que Beatriz de Marino habló con su hijo, acababa de aterrizar en Maiquetía, principal aeropuerto internacional del país que sirve a Caracas. Llegaba con la intención de disfrutar unos días con sus familiares, de acuerdo con el testimonio de sus allegados. Sin embargo, agentes de la DGCIM lo habrían detenido y desde hace siete años no hay información sobre su paradero.

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Historias cruzadas

El Ministerio de Servicio Penitenciario informó el 7 de mayo el fallecimiento de Quero Navas, quien fue apresado el 3 de enero de 2025. Las autoridades jamás precisaron su centro de reclusión, a pesar de la insistencia de su madre, Carmen Navas, de 82 años, quien emprendió una peregrinación por distintos entes públicos en búsqueda de su hijo.

A través del comunicado mediante el cual anunció el deceso, la cartera de Servicio Penitenciario indicó que “el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

Carmen Teresa Navas ha conmovido al país, que la apoya desde todos los medios y eventos, en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Quero
Carmen Teresa Navas ha conmovido al país, que la apoyó desde todos los medios y eventos, en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Quero

Esta declaración atizó la indignación de la opinión pública, que fue testigo del esfuerzo que durante más de un año emprendió la señora Navas para reencontrarse con Víctor Hugo, un comerciante informal de 51 años que por razones desconocidas terminó siendo acusado de terrorismo, conspiración y traición a la patria.

Tampoco nadie tiene claro por qué Marino fue aprehendido. La familia afirma que también le imputan los delitos de terrorismo y traición a la patria.

Dolor

En el marco del juicio por un desfalco en Petróleos de Venezuela, que el Ministerio Público chavista cifra en más de 5 mil millones de dólares, uno de los procesados reveló haber compartido celda con Marino, reportó la periodista Maryorin Méndez.

“Los detalles que se dijeron de Hugo Marino no voy a decirlos por respeto a su madre, pero Hugo Marino estuvo detenido en una celda del DGCIM, donde contó a uno de ellos (el procesado) todo el sufrimiento que estaba padeciendo y habría ocurrido algo terrible hace dos años, es por eso que no le han dicho a su madre dónde está Hugo Marino”, expresó Méndez a través de un video en Instagram.

Elizabeth Márquez, su hijo Daniel y Beatriz Salas, familia de Hugo Marino piden saber qué hicieron con el submarinista desaparecido desde abril 2019
Elizabeth Márquez, su hijo Daniel y Beatriz Salas, familia de Hugo Marino piden saber qué hicieron con el submarinista desaparecido desde abril 2019

Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la suerte de Marino, cuyo expediente ha sido ventilado en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante el silencio oficial y tras conocerse el fallecimiento de Quero Navas, la señora Beatriz de Marino ha elevado la voz por su hijo.

Yo no me voy a rendir. Espero que en algún momento esto salga a la luz, porque para mí mi hijo está vivo. No voy a darle chance a que ellos hagan lo que quieran, me deben dar respuestas”, exclamó la madre de Marino.

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