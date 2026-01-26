Salió desde Venezuela el primer buque con crudo pesado hacia Estados Unidos (REUTERS/ARCHIVO)

Un buque tanque fletado por Trafigura partió el domingo desde el puerto venezolano de Jose, transportando alrededor de un millón de barriles de crudo pesado venezolano al Puerto Petrolero Offshore de Luisiana (LOOP), según datos y documentos de LSEG, difundidos por la agencia Reuters. Este envío representa el primer cargamento directo a Estados Unidos dentro de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles recientemente pactado entre Caracas y Washington.

Las comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron este mes las primeras licencias estadounidenses para cargar y exportar petróleo venezolano como parte del acuerdo, tras lo cual comenzaron a enviar cargamentos a terminales de almacenamiento en el Caribe, desde donde han comercializado y vendido el crudo a refinerías internacionales.

De acuerdo con el reporte de Reuters, el petrolero Gloria Maris, con bandera de Liberia, lleva aproximadamente un millón de barriles de crudo Merey de Venezuela y es el primero que las comercializadoras envían directamente a un puerto estadounidense desde el inicio del acuerdo, de acuerdo con los documentos y datos disponibles. Además, el buque más pequeño Volans, con bandera de Barbados, zarpó el domingo con cerca de 450.000 barriles de crudo venezolano hacia la terminal de Bullen Bay en Curazao.

Hasta la fecha, los comerciantes han enviado entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo venezolano en el marco del acuerdo, y se preparan para comenzar a exportar fueloil, según fuentes y documentos revisados. Sin embargo, antes de que Venezuela pueda revertir los recortes de producción implementados durante el bloqueo estadounidense, el país debe agotar la mayor parte de los más de 40 millones de barriles acumulados en almacenamiento desde el mes pasado.

El volumen de crudo venezolano exportado como parte del acuerdo de suministro de USD 2.000 millones se situó la semana pasada en unos 7,8 millones de barriles, según datos de monitoreo de buques y documentos de PDVSA. El lento avance de los envíos ha impedido a la empresa estatal revertir completamente los recortes de producción.

El acuerdo entre Caracas y Washington, sellado este mes, permite la venta de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano almacenado en tanques y buques. Vitol y Trafigura fueron las primeras en obtener licencias estadounidenses para cargar y exportar. Sin embargo, el suministro no ha permitido a PDVSA reducir rápidamente los inventarios ni revertir los recortes de producción iniciados en enero.

Fuentes involucradas en las transacciones señalaron que las dificultades para transferir y almacenar el petróleo, así como la renuencia de los clientes finales a pagar los precios solicitados, han retrasado las ventas. Desde el 12 de enero, cuando los dos primeros petroleros partieron hacia terminales en Bahamas y Santa Lucía, otros cinco buques han seguido transportando crudo venezolano a esos destinos y a Curazao, según datos de envío revisados.

La estatal PDVSA, junto a Vitol y Trafigura, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Funcionarios estadounidenses informaron la semana pasada que unos USD 500 millones provenientes de las primeras ventas de petróleo se depositaron en un fondo, cifra confirmada por el Gobierno venezolano, que anunció la llegada de los primeros USD 300 millones. No se han detallado los volúmenes exportados.

Además de los cargamentos gestionados por las comercializadoras, la única otra compañía que actualmente exporta crudo venezolano es Chevron, principal socio de PDVSA en una empresa mixta, que incrementó los envíos este mes desde los 100.000 barriles por día exportados en diciembre, según los datos disponibles.

Las transacciones petroleras entre Venezuela y Estados Unidos se aceleraron después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en una operación militar estadounidense en Caracas. Desde entonces, el poder fue asumido por la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, quien ha sido considerada por la Casa Blanca como interlocutora oficial para conducir la transición a la democracia en el país caribeño.