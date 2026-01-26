Venezuela

Salió desde Venezuela el primer buque con crudo pesado hacia Estados Unidos

Las comercializadoras internacionales iniciaron la exportación directa de petróleo venezolano al mercado estadounidense tras la firma de un acuerdo entre ambos gobiernos que habilita la venta de millones de barriles

Guardar
Salió desde Venezuela el primer
Salió desde Venezuela el primer buque con crudo pesado hacia Estados Unidos (REUTERS/ARCHIVO)

Un buque tanque fletado por Trafigura partió el domingo desde el puerto venezolano de Jose, transportando alrededor de un millón de barriles de crudo pesado venezolano al Puerto Petrolero Offshore de Luisiana (LOOP), según datos y documentos de LSEG, difundidos por la agencia Reuters. Este envío representa el primer cargamento directo a Estados Unidos dentro de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles recientemente pactado entre Caracas y Washington.

Las comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron este mes las primeras licencias estadounidenses para cargar y exportar petróleo venezolano como parte del acuerdo, tras lo cual comenzaron a enviar cargamentos a terminales de almacenamiento en el Caribe, desde donde han comercializado y vendido el crudo a refinerías internacionales.

De acuerdo con el reporte de Reuters, el petrolero Gloria Maris, con bandera de Liberia, lleva aproximadamente un millón de barriles de crudo Merey de Venezuela y es el primero que las comercializadoras envían directamente a un puerto estadounidense desde el inicio del acuerdo, de acuerdo con los documentos y datos disponibles. Además, el buque más pequeño Volans, con bandera de Barbados, zarpó el domingo con cerca de 450.000 barriles de crudo venezolano hacia la terminal de Bullen Bay en Curazao.

Hasta la fecha, los comerciantes han enviado entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo venezolano en el marco del acuerdo, y se preparan para comenzar a exportar fueloil, según fuentes y documentos revisados. Sin embargo, antes de que Venezuela pueda revertir los recortes de producción implementados durante el bloqueo estadounidense, el país debe agotar la mayor parte de los más de 40 millones de barriles acumulados en almacenamiento desde el mes pasado.

Caracas y Washington firmaron un
Caracas y Washington firmaron un acuerdo para exportar 50 millones de barriles de petróleo venezolano, marcando el reinicio de los envíos a Estados Unidos (REUTERS/ARCHIVO)

El volumen de crudo venezolano exportado como parte del acuerdo de suministro de USD 2.000 millones se situó la semana pasada en unos 7,8 millones de barriles, según datos de monitoreo de buques y documentos de PDVSA. El lento avance de los envíos ha impedido a la empresa estatal revertir completamente los recortes de producción.

El acuerdo entre Caracas y Washington, sellado este mes, permite la venta de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano almacenado en tanques y buques. Vitol y Trafigura fueron las primeras en obtener licencias estadounidenses para cargar y exportar. Sin embargo, el suministro no ha permitido a PDVSA reducir rápidamente los inventarios ni revertir los recortes de producción iniciados en enero.

Fuentes involucradas en las transacciones señalaron que las dificultades para transferir y almacenar el petróleo, así como la renuencia de los clientes finales a pagar los precios solicitados, han retrasado las ventas. Desde el 12 de enero, cuando los dos primeros petroleros partieron hacia terminales en Bahamas y Santa Lucía, otros cinco buques han seguido transportando crudo venezolano a esos destinos y a Curazao, según datos de envío revisados.

La estatal PDVSA, junto a Vitol y Trafigura, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Funcionarios estadounidenses informaron la semana pasada que unos USD 500 millones provenientes de las primeras ventas de petróleo se depositaron en un fondo, cifra confirmada por el Gobierno venezolano, que anunció la llegada de los primeros USD 300 millones. No se han detallado los volúmenes exportados.

Además de los cargamentos gestionados por las comercializadoras, la única otra compañía que actualmente exporta crudo venezolano es Chevron, principal socio de PDVSA en una empresa mixta, que incrementó los envíos este mes desde los 100.000 barriles por día exportados en diciembre, según los datos disponibles.

Las transacciones petroleras entre Venezuela y Estados Unidos se aceleraron después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en una operación militar estadounidense en Caracas. Desde entonces, el poder fue asumido por la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, quien ha sido considerada por la Casa Blanca como interlocutora oficial para conducir la transición a la democracia en el país caribeño.

Temas Relacionados

PetróleoVenezuelaEstados UnidosTrafiguraPDVSAVitolCaracasLuisianaCrudo MereyChevronÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La ONG Foro Penal reportó la excarcelación de al menos 104 presos políticos en Venezuela

Alfredo Romero, director de la organización, señaló que la organización continúa con las verificaciones y sostuvo: “Sería ideal que el gobierno publique listas de excarcelaciones”

La ONG Foro Penal reportó

El preso político venezolano Kevin Orozco fue excarcelado horas después de que su madre muriera esperando su liberación

La detención del joven y la falta de información llevaron a Yarelis Salas a denunciar el caso y a organizar vigilias frente al penal de Tocorón. La mujer falleció de un infarto sin haber visto resuelta la situación de su hijo

El preso político venezolano Kevin

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

Serguéi Melik-Bagdasarov, embajador ruso en Caracas, afirmó que agentes de seguridad venezolanos actuaron con “negligencia” y facilitaron la operación militar de Estados Unidos que terminó con la detención del narco dictador

Rusia afirmó que el ex

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela debe convertirse en una “potencia” petrolera con una “agenda energética” con EEUU

La jefa del régimen chavista criticó lo que describió como “órdenes” provenientes de Washington sobre la política interna del país y defendió la apertura de un diálogo entre actores venezolanos

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela

El Foro Penal reportó la excarcelación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

Alfredo Romero, director de la ONG, indicó que las liberaciones se registraron en varias cárceles del país. Mientras avanza el proceso de verificación, por el momento no reveló la lista de excarcelados

El Foro Penal reportó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La relación entre María Fernanda

La relación entre María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe se habría roto tras elección de Paloma Valencia como candidata: no se hablaban desde hace un mes

Ola de calor en Lima: Senamhi pronosticó la temperatura para el domingo 25 de enero

Asesinan a peleador de la MMA en Azcapotzalco, se presume fue atacado por un sicario de ‘Los Malportados’ en CDMX

“Hemos escuchado las críticas. Vamos a ejercer con austeridad”: SCJN sobre decisión de no utilizar vehículos blindados

Matrícula digital 2026: solo hasta esta fecha puedes tramitar la solicitud en la web del Minedu

INFOBAE AMÉRICA
Las sorprendentes historias reales de

Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

La selección femenina de fútbol arrancará en Castellón su camino al Mundial de 2027

Nubank invertirá más de 400 millones de euros en cinco años para expandir su red de oficinas en Brasil

Condenado a tres años de prisión en Túnez el líder de Ennahda por cargos de financiación extranjera

Sheinbaum desmiente al FBI y dice que el arresto del jefe del narco Ryan Wedding no fue una operación conjunta

ENTRETENIMIENTO

Nick Jonas confesó la importancia

Nick Jonas confesó la importancia de volver a Camp Rock: “Es una sensación de círculo completo para nosotros”

Madison Beer analizó sus inicios en la industria: “Pasé más tiempo siendo artista que como una niña normal”

Ethan Hawke celebró su primera nominación al Oscar como actor principal: “He dedicado mi vida entera a esta profesión”

Ralph Fiennes habría revelado la identidad del nuevo actor que le dará vida a Voldemort

Cuál es la enfermedad de Phil Collins que le impide caminar