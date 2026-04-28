Venezuela

Estados Unidos instó al sector petrolero venezolano a aprovechar una “oportunidad histórica” tras la reapertura bilateral

“Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, afirmó John Barrett, encargado de negocios de Washington en Caracas, citado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, en el Palacio de Miraflores, en Caracas (REUTERS)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, en el Palacio de Miraflores, en Caracas (REUTERS)

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, instó este lunes a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar lo que definió como una “oportunidad histórica”, luego del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países y del acuerdo para la apertura del sector energético venezolano.

Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, afirmó Barrett, según la cuenta oficial en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

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El diplomático sostuvo además que el sector privado, incluida la inversión estadounidense, constituye el “motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”.

Las declaraciones se producen en medio del proceso de normalización diplomática entre Caracas y Washington, restablecido en marzo, después de siete años de relaciones rotas desde 2019. La llegada de Barrett a la capital venezolana el pasado jueves marcó una nueva etapa en esa agenda bilateral.

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Barrett reemplazó a la diplomática Laura Dogu, quien fue designada a finales de enero como encargada de negocios para reabrir la misión diplomática estadounidense en Venezuela. Según la información oficial de Estados Unidos, el funcionario se desempeñó como encargado de negocios en Guatemala desde enero de 2026, luego de ejercer como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo de 2023.

Tras su llegada, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su expectativa de continuar la agenda de trabajo conjunta con Estados Unidos. Rodríguez asumió como mandataria encargada luego de la captura de Nicolás Maduro y, desde entonces, colaboró con la administración del presidente Donald Trump en la conformación de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y minería, entre otros sectores.

Tras la llegada de Barrett, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su expectativa de continuar la agenda de trabajo conjunta con Estados Unidos (REUTERS)
Tras la llegada de Barrett, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su expectativa de continuar la agenda de trabajo conjunta con Estados Unidos (REUTERS)

En ese contexto, Barrett insistió en la necesidad de “seguir implementando” el plan de tres fases impulsado por Trump para Venezuela.

La presidenta encargada recibió el viernes al diplomático estadounidense en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, en una reunión que se enmarcó en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales.

Del encuentro participaron también el canciller Yván Gil, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

Según informó Venezolana de Televisión (VTV), la reunión tuvo como objetivo consolidar una asociación productiva y estratégica a largo plazo, con énfasis en el beneficio mutuo y en la resolución de asuntos pendientes entre Caracas y Washington.

La televisora estatal transmitió imágenes del encuentro y señaló que, con este recibimiento, Rodríguez reafirmó su voluntad de establecer relaciones de cooperación, hermandad y desarrollo con Estados Unidos.

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, a su llegada a Caracas
John Barrett (d) ya se encuentra en Venezuela, donde sustituye a la diplomática Laura Dogu (EFE/ @usembassyve)

Por su parte, desde la cuenta en X de la embajada estadounidense en Caracas, Barrett remarcó la necesidad de “seguir implementando el plan de tres fases” de la administración Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Según la sede diplomática, el objetivo de la misión consiste en “obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”.

La agenda oficial del viernes también incluyó una reunión entre Rodríguez y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien visitó Miraflores horas antes del encuentro con Barrett. Ambos mandatarios anunciaron un plan conjunto para combatir las economías ilegales en la frontera común, con medidas coordinadas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

(Con información de EFE)

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