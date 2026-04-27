Venezuela

Delcy Rodríguez llegó a Barbados en su segunda visita internacional como presidenta encargada de Venezuela

La televisión estatal venezolana informó que la mandataria cumplirá este lunes “una agenda de trabajo estratégica”. También señaló que la visita ocurre en medio de “expectativas de cooperación y desarrollo”, aunque no ofreció detalles sobre las actividades previstas ni sobre los temas que abordará con las autoridades locales

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Delcy Rodríguez llegó a Barbados en su segunda visita internacional como presidenta encargada de Venezuela
Delcy Rodríguez llegó a Barbados en su segunda visita internacional como presidenta encargada de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó la noche del domingo a la isla caribeña de Barbados en su segunda visita internacional desde que asumió el cargo, en el marco de una agenda oficial prevista para este lunes.

El canal oficial Venezolana de Televisión (VTV) mostró imágenes de la llegada de Rodríguez al aeropuerto internacional Grantley Adams, en Barbados, un pequeño país de habla inglesa ubicado en el sureste del mar Caribe. Según las imágenes difundidas por la señal estatal, autoridades de la isla, que forma parte de la Commonwealth, recibieron a la mandataria con honores.

La visita constituye el segundo viaje internacional de Rodríguez desde que asumió la presidencia interina de Venezuela. El pasado 9 de abril, la funcionaria había visitado la isla de Granada en lo que fue su primera salida oficial al exterior tras asumir el cargo.

Rodríguez quedó al frente del Gobierno luego del derrocamiento del dictador Nicolás Maduro, quien fue Aen enero por fuerzas estadounidenses.

La televisión estatal venezolana informó que la mandataria cumplirá este lunes “una agenda de trabajo estratégica”. También señaló que la visita ocurre en medio de “expectativas de cooperación y desarrollo”, aunque no ofreció detalles sobre las actividades previstas ni sobre los temas que abordará con las autoridades locales.

Rodríguez quedó al frente del Gobierno luego del derrocamiento del dictador Nicolás Maduro, quien fue Aen enero por fuerzas estadounidenses (EP)
Rodríguez quedó al frente del Gobierno luego del derrocamiento del dictador Nicolás Maduro, quien fue Aen enero por fuerzas estadounidenses (EP)

Barbados cuenta con una población de poco menos de 300.000 habitantes y es reconocida por sus playas y por su actividad como puerto de cruceros en el Caribe. Durante su reciente viaje a Granada, Rodríguez afirmó que las partes actualizaron la “hoja de ruta” de los convenios suscritos en 2025 entre las autoridades de esa isla y Maduro. El ex líder chavista se encuentra actualmente procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

Los dos viajes internacionales de Rodríguez se produjeron después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra el pasado 1 de abril. La mandataria gobierna, además, bajo fuertes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirma estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo luego de la caída de Maduro.

El encargado de negocios de EEUU insistió en la necesidad de “seguir implementando” el plan de tres fases de Trump en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela recibió el viernes al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales, restablecidas en marzo tras estar rotas desde 2019.

En la reunión participaron también el canciller Yván Gil, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

Según Venezolana de Televisión (VTV), el encuentro apuntó a consolidar una asociación productiva y estratégica a largo plazo, con énfasis en el beneficio mutuo y en la resolución de asuntos pendientes entre el régimen de Caracas y Washington. VTV transmitió imágenes de la reunión y subrayó que, con este recibimiento, Rodríguez reafirma su voluntad de establecer relaciones de cooperación, hermandad y desarrollo con Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela recibió el viernes al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales, restablecidas en marzo tras estar rotas desde 2019 (REUTERS)
La presidenta encargada de Venezuela recibió el viernes al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales, restablecidas en marzo tras estar rotas desde 2019 (REUTERS)

Desde la cuenta en X de la embajada estadounidense en Caracas, Barrett señaló la necesidad de “seguir implementando el plan de tres fases” de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. El objetivo de la misión, según la sede diplomática es “obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”.

(Con información de EFE)

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