Cheremo: el video musical que reveló una red de corrupción entre policías y jueces en Venezuela

Una vista aérea de la Finca La Victoria, ubicada en San José de Unare, municipio Pedro Zaraza del estado Guárico, mostrando la casa principal y sus alrededores.

La grabación de un clip musical en la finca La Victoria de Guárico, propiedad de Oswaldo Cheremo, fue la excusa para que funcionarios policiales consideraran que era un narcocorrido relacionado al cartel de Sinaloa. En una oscura trama que involucra a policías y altos funcionarios, solo el propietario y un influencer fueron acusados, mientras la propiedad fue ocupada por el subdirector nacional de la Policía Nacional. A Cheremo lo despojaron de la finca, los animales, las máquinas y vehículos, mientras permanece en la cárcel Rodeo III. Por ese caso cayó uno de los jueces más poderosos del régimen, José Macsimino Márquez, pero también arrastró al presidente del Circuito Judicial de Caracas, a su asistente, a la secretaria e incluso a una abogada relacionada con un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Según el testimonio recogido por un amigo de la familia Cheremo, el cantante del corrido, quien posteriormente habría sido sacado del país, relató tiempo después que el mánager del video, Víctor Contreras, le dijo que un funcionario de la DGCIM lo había amenazado para que borrara la grabación y “se olvidaran de todo”, al asegurar que se trataba de una “orden de arriba”. Contreras es amigo del entonces fiscal general, Tarek William Saab Halabi. “Todo fue una trampa para robarse la finca y los bienes de Cheremo. Sé que Oswaldo ha tenido problemas en el pasado, pero fue proveedor del Consejo Nacional Electoral cuando su presidenta era Tibisay Lucena. Era un hombre con amplias relaciones en la revolución que desconozco por qué cayó en desgracia”. El 19 de noviembre de 2020, Oswaldo José Cheremo Carrasquel realizó un pago al entonces propietario, José Pérez, como parte de la compra de la finca La Victoria, ubicada en la parroquia San José de Unare, municipio Pedro Zaraza, estado Guárico. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, a esa propiedad acudían con frecuencia funcionarios militares y dirigentes políticos, entre ellos diputados.

Mario Aquino Pisano, asistente del Circuito Penal de Caracas, junto al juez José Macsimino Márquez García y el presidente Cristóbal Cornieles Perret, figuran en una composición relacionada con el ámbito judicial.

El delito es el video

El 28 de septiembre de 2022, Juan Rodríguez, funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), llamó a Cheremo para felicitarlo por su cumpleaños, según relatan sus familiares. Durante la conversación, Rodríguez le solicitó apoyo para un grupo que pretendía grabar un corrido mexicano, con estreno previsto en el país azteca, y le planteó que la finca La Victoria era el lugar ideal para la producción. De acuerdo con la versión familiar, ambas partes acordaron un pago de 500 dólares por el uso de las instalaciones. Los allegados señalan que Rodríguez mantenía desde hace tiempo una relación de amistad con Cheremo y que solía visitar y disfrutar de la finca La Victoria. Añaden que, además de las visitas, el funcionario pedía carne, queso, ovejos y otros productos “como colaboración para el Cicpc”. Según el relato, el equipo llegó con cámaras, bailarines y un dron para realizar la grabación. En el video, eliminado de las redes, está el cantante entonando un corrido de amor mientras aparece con jóvenes mujeres, vehículos de lujo y exhibe armas. Testigos de la grabación le dijeron a Infobae que “los artistas” hablaban con acento colombiano, aunque son venezolanos. Solo fue detenido Marcos Isaac Morales Agreda, un tiktoker conocido como “El Triple Bello”, oriundo de Caracas, y fue imputado por terrorismo. El resto de los participantes permanece en libertad, sin que ninguna fuente logre explicar por qué la Fiscalía ni las autoridades militares y policiales mostraron interés en ubicarlos. “Todos esos que están libres y participaron en el video son de Maracay, estado Aragua, se conocían entre ellos”, aseguran. También señalan que el funcionario del Cicpc, Juan Rodríguez, es de Maracay. Agregan que de ese mismo lugar serían otros involucrados, entre ellos el funcionario Jaimes Gutiérrez, a quien Cheremo reconoció como el que le aplicó torturas incluyendo la extracción de una muela para exigirle dinero. Aseguran que el alcalde del municipio Pedro Zaraza, estado Guárico, Carlos Enrique Castillo, conocido como “Cancha”, y su jefe de prensa tenían conocimiento de la visita de los cantantes que participaron en el video. Sostienen además que el hijo del alcalde, Dixon Castillo, estuvo presente con su escolta el día de la grabación. A Cheremo lo acusaron por tener armas, pero esa no es la realidad, según la familia explica a Infobae. Las escopetas, el rifle 12 y la pistola eran parte de la finca, desde antes que Cheremo la comprara, asegurando que no las sacaban de la finca porque no tenían porte legal para ello. En las fincas hay armas para la seguridad ante los grupos de abigeato, asaltantes, entre otros. “Los cartuchos fueron sembrados por los funcionarios policiales. El resto de las armas las llevó consigo la seguridad de la empresa del cantante del corrido”.

Loreannys Mariana Mejías Díaz, vestida de naranja, es escoltada tras su detención por tramitar la liberación de "El Pelón Cheremo".

La detención

Oswaldo José Cheremo Carrasquel, de 40 años y conocido como “El Pelón Cheremo”, fue detenido en la madrugada del 21 de octubre de 2022 en el sector Los Recortes, en la finca La Victoria, parroquia San José de Unare, municipio Pedro Zaraza, Guárico. Actualmente permanece recluido en Rodeo III. Según fuentes familiares, al momento de los hechos Cheremo se encontraba con su abogado, Andrés Eloy Lunero, en el restaurante Tamanaco, a la espera de los cantantes que participarían en un video, con el fin de que firmaran el documento de alquiler de la finca por la grabación realizada. Al sitio llegó el capitán Johan Augusto Sierra Sánchez, acompañado por los funcionarios de la GNB S1 Yorsi José Coto Pérez Coto y Rafael Alberto Gutiérrez Jaimes, quien le solicitó que lo acompañara al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El relato sostiene que el capitán Sierra le habría preguntado a Cheremo “cómo quedó la grabación”, le mostró un video difundido en redes sociales y le dijo: “¿cómo podemos arreglar eso? Consigue 60 mil para sacarte de eso”. Según las fuentes con las que habló Infobae, Cheremo habría sostenido que “Sierra lo llevó posteriormente a una propiedad de Javier Rondón, que decía ser su amigo”. Allí, el oficial le habría insistido en que consiguiera dinero, mencionando necesidades personales como la reparación de una camioneta. “Esa misma noche el capitán reapareció “con las armas y la mesa armada” y le exigió el pago de 800.000 dólares, asegurando que “un general quería esa cantidad” y que, de no entregarla, “lo iban a presentar y se iba a hundir”.

Oswaldo José Cheremo Carrasquel, conocido como 'El Pelón Cheremo', posa para la cámara dentro de un vehículo, luciendo un sombrero de paja.

La versión de que Cheremo Carrasquel estaría siendo enjuiciado como parte del “Tren de Aragua” fue difundida por el periodista Eligio Rojas, vinculado a los medios oficialistas últimas Noticias y La Iguana. Sin embargo, según señalan allegados a la defensa, “Oswaldo no pertenece a esa organización”.

De acuerdo con esa misma fuente, Rojas publicó divulgaciones contradictorias sobre el caso y habría tenido un conflicto previo: era vecino de la madre de Cheremo en Guárico y, presuntamente, mantenían una disputa por linderos con la familia del periodista. La esposa de Cheremo lo habría denunciado ante el Colegio Nacional de Periodistas.

Posteriormente, la madre de Cheremo falleció en el Hospital de Valle de la Pascua, estado Guárico. Según la versión citada, murió “sin tener para comprar ni el catéter para su diálisis, porque su hijo estaba en prisión”.

El TikToker Marcos Isaac Morales Agreda, conocido como El Triple Bello, aparece en una de sus publicaciones y, en el otro panel, se muestran las armas incautadas en una operación de las autoridades venezolanas tras su detención.

Miguel Domínguez ocupa la finca

La finca La Victoria fue ocupada por el comisario José Miguel Domínguez, conocido como “Miguelito”, actual subdirector de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desde julio de 2023, organismo adscrito al Ministerio del Interior y Justicia.

Domínguez dirige desde julio de 2022 la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), una división especializada en operaciones de seguridad de carácter estratégico.

De acuerdo con un reportaje de Runrunes, Domínguez formó parte de un colectivo en Catia, Caracas, y registra antecedentes por homicidio desde el año 2000. Posteriormente se hizo visible como escolta de Freddy Alirio Bernal Rosales, entonces alcalde de Caracas y hoy gobernador del Táchira, quien lo llevó a ese estado como jefe de las ya disueltas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

El funcionario del CICPC Juan Rodríguez posa sonriente montado en un toro de gran tamaño en la finca de Cheremo, con un ternero visible en el fondo.

“Miguelito” está sancionado por Francia, el Principado de Mónaco y Estados Unidos. En 2019, el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, afirmó: “Estamos sancionando a los miembros de las fuerzas de seguridad de Maduro en respuesta a la violencia, las muertes trágicas y la incesante incineración de alimentos y medicamentos destinados a los venezolanos enfermos y hambrientos”.

Según un residente del estado Guárico consultado por Infobae, la finca de Cheremo “se usa para llevar a muchachitas del pueblo, que publican videos en redes. Las hemos visto en las publicaciones. Es un centro para reuniones y fiestas”.

Los antecedentes

Sobre uno de los antecedentes citados por la Fiscalía, un abogado amigo de su familia sostiene que Cheremo no figuró como denunciado, sino como víctima de una estafa que él mismo reportó ante las autoridades. Según su versión, la denuncia se originó por el presunto robo de una máquina en Maracay, hecho que consta en el registro.

Freddy Alirio Bernal Rosales y Miguel Domínguez, jefe de las FAES en Táchira, caminan junto a un grupo de agentes durante un despliegue de seguridad.

También indicó que Cheremo se comprometió a vender motores fuera de borda a un consejo comunal, pero que tras la muerte de Hugo Chávez se habrían centralizado las adquisiciones, lo que le impidió conseguir los equipos y cumplir con la entrega. Ante esa situación, acordó devolver el dinero, una parte del cual estaba destinada a la campaña a la gobernación de Lizeta Hernández Abchi.

El conflicto, añade, escaló cuando personas vinculadas al equipo de Yelitze de Jesús Santaella Hernández, exgobernadora de Delta Amacuro y Monagas y actual ministra, presentaron una denuncia contra Cheremo. “Cayó en medio de un enfrentamiento político entre Lizeta Hernández y Santaella por el control del poder regional”.

En agosto de 2013, Cheremo Carrasquel fue detenido. El 24 de febrero de 2014, en la causa YP01-P-2013-004726, él y Wilmer Antonio Tovar Thomas y Olseri Barmira Peaspan González fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión por peculado doloso propio y asociación para delinquir. En julio de 2014, el tribunal les otorgó el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, en el marco del Plan Cayapa del Ministerio Penitenciario.

Una mujer apunta con un arma a un hombre, una escena de un video que incluye exhibición de armas y fue considerada incriminatoria.

Funcionarios policiales y judiciales

Mientras el capitán Sierra encabezaba el grupo de funcionarios que llegó a la finca La Victoria, permitió que los participantes del video se retiraran del lugar. Sin embargo, a Oswaldo Cheremo “lo tenían secuestrado en la finca de Javier Rondón, exigiéndole dinero para que el capitán Sierra lo liberara”, aseguró a Infobae una fuente de Zaraza.

De acuerdo con ese testimonio, Rondón es un hombre con amplio poder económico en esa zona del estado Guárico y habría sido cercano al entonces gobernador José Manuel Vásquez Arangurén.

La fuente también cuestionó la versión reflejada en el acta policial: “Es falso que la finca estaba sola como dicen en el acta. Una finca así nunca está sola, y menos con unas armas como las que dicen que encontraron a la vista”.

El comisario Miguel Domínguez, subdirector nacional de la PNB, se dirige a la audiencia en un evento oficial, reafirmando el papel de la policía en la seguridad ciudadana.

El 9 de enero de 2023, Cheremo quien, según el caso, habría pagado 240.000 dólares entre dinero y bienes, para obtener una medida cautelar sustitutiva, fue liberado por decisión del juez José Macsimino Márquez García y por instrucción del abogado Mario Aquino Pisano, asistente del presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret. Posteriormente, los tres fueron destituidos y encarcelados.

La abogada Loreannys Mariana Mejías Díaz, quien más tarde también fue detenida, se había presentado previamente en la cárcel de La Yaguara. “El coronel Zambrano, de Valle de La Pascua, le dijo a Oswaldo meses antes que le enviaría a esa abogada para que le resolviera el caso en tribunales”, sostuvo la fuente.

Mejías se presentó como funcionaria de la Asamblea Nacional, en su condición de asistente del diputado Pedro Miguel Carreño Escobar. “Le propuso a Oswaldo Cheremo que podía ayudarle con su libertad y que, a cambio, debía pagar una alta suma de dinero; de lo contrario lo iban a condenar a 30 años de prisión”, relató.

El cantante, el mánager Víctor Contreras y el Cicpc Juan Rodríguez comparten un momento distendido, sonriendo para la cámara en un encuentro social.

Márquez García, conocido por llevar casos de terrorismo y por ordenar detenciones de dirigentes políticos, fue detenido el 17 de marzo de 2023.

Un año después, el 25 de enero de 2024, la jueza Katherine Haringhton Padrón, ponente de la apelación, revocó la decisión de Márquez García respecto a la entrega de una camioneta incautada.

La versión policial

Según el acta policial, el 21 de octubre de 2021 al mediodía el capitán Johan Augusto Sierra Sánchez, comandante de la 5ta. Compañía del Destacamento N.º 343, Comando de Zona N.º 34 de la Guardia Nacional en Zaraza, estado Guárico, dijo haber tenido conocimiento de un video que circulaba en redes sociales y que vinculaba a presuntos integrantes de una banda internacional conocida como el Cartel de Sinaloa.

El alcalde de Zaraza, Carlos Enrique Castillo, comparte un momento sonriente junto a su hijo Dixon Castillo, en el día de la grabación del corrido.

El documento señala que en la grabación aparecen 11 personas, ocho hombres y dos mujeres, portando armas de fuego, y que entre ellas se “visualiza a un individuo de la zona conocido como Pelón Cheremo”. A partir de ello, se conformó una comisión militar integrada por los S1 Yorsi José Coto Pérez y Rafael Alberto Jaimes para realizar labores de inteligencia.

A las 11:30 a. m., indica el reporte, instalaron un punto de vigilancia en una panadería ubicada en la carretera nacional Zaraza–Tucupido, adyacente al Comando de la Guardia Nacional. El S1 Coto informó al capitán Sierra Sánchez que en el establecimiento había dos hombres tomando café y que uno de ellos sería Cheremo.

Los funcionarios también observaron una camioneta negra con características similares a las mostradas en el video difundido en redes. A las 12:10 p. m., abordaron al señalado y el capitán le solicitó trasladarse al comando de la GNB por una investigación en curso; el reporte afirma que aceptó de forma voluntaria. Su acompañante era el abogado Andrés Eloy Linero Yaguaracuto.

El barbero, parte del equipo de producción, corta el cabello de Cheremo como preparación para la grabación de un video.

Posteriormente, prosigue el documento, los militares le pidieron que los guiara hasta el lugar donde se habría grabado el video, identificado como la finca La Victoria. Allí, siempre según el acta, indicó el sitio y las armas. El sargento Gutiérrez Jaimes notificó a Oswaldo José Cheremos Carrasquel que quedaba detenido por presunta infracción de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; más tarde, se le añadieron señalamientos vinculados a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.