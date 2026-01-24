Venezuela

Provea exigió la derogación del estado de conmoción en Venezuela al advertir que consolida el esquema de represión

La organización alertó que la medida, adoptada tras la captura del narco dictador Nicolás Maduro, crea un marco legal que favorece abusos contra la protesta, la disidencia y los derechos civiles

Integrantes de la Guardia Nacional
Integrantes de la Guardia Nacional desplegados para disolver las protestas en Venezuela (Alejandro Cegarra para The New York Times)

La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reclamó este viernes la derogación del estado de conmoción exterior decretado por el régimen chavista a comienzos de enero y advirtió que su vigencia consolida un esquema que permite ampliar la represión y restringir derechos civiles y políticos.

La ONG afirmó que la eliminación de esta figura es un paso indispensable para avanzar hacia una reconciliación genuina y un proceso de redemocratización del país.

Mediante un comunicado, Provea sostuvo que el decreto aprobado habilita prácticas contrarias a la Constitución. Según la organización, la medida otorga a cuerpos de seguridad y a funcionarios estatales y paraestatales “un marco inconstitucional para profundizar la represión y la persecución por razones políticas”.

El estado de conmoción exterior es una figura excepcional prevista para situaciones extraordinarias, que permite al Ejecutivo adoptar medidas especiales en nombre de la seguridad nacional. Sin embargo, Provea subrayó que, en la práctica, su aplicación ha tenido como consecuencia la suspensión o restricción severa de libertades fundamentales. Entre ellas mencionó los derechos a la reunión y manifestación pacíficas, la asociación, la libre expresión, el acceso a la información y la libertad sindical, que —según la ONG— siguen limitados pese a anuncios oficiales que prometen una apertura gradual.

El decreto debe ser derogado si realmente se tiene la voluntad de avanzar en un proceso genuino de reconciliación que conduzca a la redemocratización del país, al respeto de la Constitución nacional y a la reconstrucción de la institucionalidad”, afirmó la organización. Para Provea, mantener el estado de excepción contradice cualquier iniciativa orientada a normalizar la vida democrática y restablecer el Estado de derecho.

La ONG recordó que Venezuela inició hace 68 años un proceso de democratización tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En ese marco, sostuvo que la democracia no puede reducirse a una consigna, sino que debe reflejarse en garantías concretas para la ciudadanía.

“La democracia no es una idea abstracta, es un ideal que se materializa en la realización diaria del ser humano, en el respeto a su dignidad”, señaló el comunicado.

Provea también vinculó la actual situación de excepción con un deterioro prolongado de las instituciones y de las condiciones sociales. A su juicio, el extenso período de restricciones a las libertades ciudadanas y el incumplimiento de obligaciones estatales en materia de derechos sociales desembocaron en la crisis institucional más profunda de la historia moderna del país, acompañada por altos niveles de empobrecimiento y desigualdad.

Manifestantes expresan su apoyo a
Manifestantes expresan su apoyo a familiares de presos políticos durante una protesta en la Universidad de Carabobo, en medio de excarcelaciones anunciadas por el gobierno venezolano (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

El decreto de conmoción exterior fue anunciado el mismo día que Estados Unidos capturó en Caracas al narco dictador Nicolás Maduro y se justificó oficialmente como un mecanismo para “proteger los derechos de la población” y garantizar el funcionamiento de las instituciones. No obstante, la ONG cuestionó esa narrativa y sostuvo que, en lugar de fortalecer garantías, la medida ha consolidado un entorno de excepcionalidad permanente.

En paralelo, Provea ha intensificado sus reclamos de transparencia sobre la situación de los presos políticos. La organización exigió a las autoridades que publiquen listados detallados de los presos excarcelados, incluyendo su identidad, centro de detención, estado de salud y condiciones procesales. Según advirtió, la falta de información oficial ha incrementado la angustia de los familiares y ha prolongado situaciones de trato cruel e inhumano.

(Con información de EFE)

