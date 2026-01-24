El primer cargamento de nafta estadounidense llegó a Venezuela y buscará reactivar la producción de crudo pesado

Un barco de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) pasa junto al Hellespont Protector (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

El primer cargamento de nafta para Venezuela, como parte del acuerdo petrolero alcanzado este mes entre Caracas y Washington, arribó el viernes a aguas venezolanas a bordo de un buque fletado por la empresa Vitol, según confirmaron datos de seguimiento marítimo.

El buque Hellespont Protector, con bandera del Reino Unido y cargado con aproximadamente 460.000 barriles de nafta pesada estadounidense, se encontraba el viernes en las proximidades del puerto de Jose, en la costa noreste de Venezuela, según datos de transporte marítimo y documentos internos de la estatal PDVSA consultados por Reuters. Se prevé que la descarga de la nafta se realice en los próximos días.

Tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Caracas y Washington negociaron un acuerdo clave valorado en USD 2.000 millones, que permitirá la venta de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano almacenado.

El pacto otorga a las empresas Vitol y Trafigura acceso inicial al crudo venezolano para su reventa a refinerías internacionales, e incluye además el suministro de nafta pesada, un componente esencial para diluir el petróleo extrapesado extraído de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal área productiva de Venezuela y miembro de la OPEP.

Una llama que quema gas natural se ve en una planta de tratamiento de crudo pesado operada por la petrolera estatal venezolana PDVSA, en la rica faja petrolífera del Orinoco (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/Archivo)

PDVSA, que habitualmente importa unos 100.000 barriles diarios (bpd) de nafta y crudo ligero para diluir su producción de crudo extrapesado, no había recibido ningún cargamento de nafta desde finales de diciembre, de acuerdo con los registros disponibles.

El último envío había sido realizado el año pasado por Chevron, principal socio de PDVSA, bajo autorización del gobierno de Estados Unidos. El estricto bloqueo impuesto por Washington a los buques sancionados que navegan hacia o desde aguas venezolanas dificultó la llegada de cargamentos, incluso provenientes de proveedores como Rusia.

El destino inmediato de los fondos obtenidos por la venta de petróleo venezolano estará enfocado en la estabilización del mercado cambiario y en la protección de los ingresos de los trabajadores frente a la inflación y las fluctuaciones externas, según informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Durante un acto público en la capital del país caribeño, Rodríguez detalló que 300 millones de dólares provenientes de la transacción ya ingresaron al país y que la prioridad será fortalecer el salario y la capacidad de compra de los empleados venezolanos en el actual contexto económico.

El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA se ve en un camión cisterna de combustible, en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La funcionaria señaló que estos recursos forman parte de los primeros 500 millones de dólares derivados de la venta de crudo, operación realizada tras el anuncio de la primera comercialización de petróleo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos.

Los flujos serán gestionados mediante el mercado cambiario nacional, la Banca Nacional y el Banco Central, con el objetivo de consolidar la estabilidad del mercado y resguardar los ingresos de los trabajadores ante la erosión producida por la inflación y los vaivenes del tipo de cambio. El anuncio se produjo pocos días después de que la administración estadounidense confirmara la operación y anticipara nuevas ventas en las próximas semanas.

La semana pasada, Venezuela inició la reversión de los recortes de producción petrolera que debió implementar a principios de enero debido al bloqueo estadounidense. Sin embargo, la recuperación avanza lentamente ante la falta de diluyentes y el lento drenaje de los inventarios de crudo, según fuentes del sector consultadas por Reuters.

(Con información de Reuters)