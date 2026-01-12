EN VIVO | Pese a las vigilias familiares y los reclamos de las ONG, el régimen chavista liberó hasta ahora solo a 17 presos políticos

La ONG Foro Penal ha verificado la excarcelación de 16 personas desde el jueves y asegura que aún quedan 804 presos políticos (REUTERS/Gaby Oraa)

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos, continúa avanzando. Donald Trump, confirmó durante la noche del domingo que recibirá en Washington, “el martes o miércoles”, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en lo que marcará el primer encuentro cara a cara entre ambos dirigentes.

Las declaraciones se produjeron en paralelo a los comentarios del presidente estadounidense sobre la situación política en Venezuela. Trump afirmó en la misma conferencia que su administración “está trabajando muy bien” con la líder interina venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su disposición a reunirse con ella. “En algún momento lo haré”, afirmó.

En paralelo, los familiares de presos políticos siguen pendientes a posibles e inminentes liberaciones de sus seres queridos, un anuncio realizado por el régimen local. Desde el 8 de enero hasta hoy, solo fueron excarceladas 17 personas de más de 800 detenidos ilegalmente, según la ONG Foro Penal.