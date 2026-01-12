Venezuela

EN VIVO | Pese a las vigilias familiares y los reclamos de las ONG, el régimen chavista liberó hasta ahora solo a 17 presos políticos

Los familiares de los detenidos siguen pendientes a posibles e inminentes liberaciones de sus seres queridos. Hasta el momento, 803 personas siguen en prisión

La ONG Foro Penal ha
La ONG Foro Penal ha verificado la excarcelación de 16 personas desde el jueves y asegura que aún quedan 804 presos políticos (REUTERS/Gaby Oraa)

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos, continúa avanzando. Donald Trump, confirmó durante la noche del domingo que recibirá en Washington, “el martes o miércoles”, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en lo que marcará el primer encuentro cara a cara entre ambos dirigentes.

Las declaraciones se produjeron en paralelo a los comentarios del presidente estadounidense sobre la situación política en Venezuela. Trump afirmó en la misma conferencia que su administración “está trabajando muy bien” con la líder interina venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su disposición a reunirse con ella. “En algún momento lo haré”, afirmó.

En paralelo, los familiares de presos políticos siguen pendientes a posibles e inminentes liberaciones de sus seres queridos, un anuncio realizado por el régimen local. Desde el 8 de enero hasta hoy, solo fueron excarceladas 17 personas de más de 800 detenidos ilegalmente, según la ONG Foro Penal.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:41 hsHoy

Trump cuestionó a ExxonMobil y advirtió que podría dejarla fuera del negocio petrolero en Venezuela

"No me gustó la respuesta de Exxon", afirmó el mandatario ante la prensa a bordo del Air Force One. "Están jugando demasiado astutos", agregó

Trump cuestionó a ExxonMobil y
Trump cuestionó a ExxonMobil y advirtió que podría dejarla fuera del negocio petrolero en Venezuela (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que está “inclinado” a mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela, luego de que el principal ejecutivo de la compañía expresara escepticismo sobre las inversiones petroleras en el país sudamericano tras el derrocamiento del ex dictador Nicolás Maduro.

07:15 hsHoy

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

Familiares y organizaciones de derechos humanos confirmaron que solo 17 detenidos han sido liberados desde el 8 de enero, mientras 803 personas siguen en prisión

Familiares y organizaciones de derechos
Familiares y organizaciones de derechos humanos confirmaron que solo 17 detenidos han sido liberados desde el 8 de enero, mientras 803 personas siguen en prisión

Este domingo no se registraron nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, pese a la promesa anunciada por el régimen chavista el pasado 8 de enero de liberar a un “número importante” de detenidos en el marco de negociaciones con Estados Unidos.

06:57 hsHoy

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

La reacción de la cancillería chavista se produjo tras un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aseguró que ya no habrá más petróleo ni asistencia desde Venezuela hacia el régimen cubano

El régimen de Venezuela ratificó
El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

El régimen de Venezuela salió a respaldar públicamente su relación con la dictadura de Cuba luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se puso fin al suministro de petróleo y dinero desde Caracas hacia La Habana.

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

Familiares y organizaciones de derechos humanos confirmaron que solo 17 detenidos han sido liberados desde el 8 de enero, mientras 803 personas siguen en prisión

Pese a las vigilias de

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

La reacción de la cancillería chavista se produjo tras un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aseguró que ya no habrá más petróleo ni asistencia desde Venezuela hacia el régimen cubano

El régimen de Venezuela ratificó

El régimen chavista habilitó las visitas a presos políticos venezolanos en la cárcel El Rodeo I tras más de un año y medio

En ese centro de detención, ubicado a las afueras de Caracas, se encuentran, entre otros, el dirigente opositor Freddy Superlano y el gendarme argentino Nahuel Gallo

El régimen chavista habilitó las

Donald Trump anunció que “no habrá más petróleo ni dinero” venezolano para el régimen de Cuba

"Venezuela ya no necesita protección frente a los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años", expresó el presidente de Estados Unidos, quien además instó a las autoridades castristas a llegar a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde"

Donald Trump anunció que "no

Un general venezolano analizó por qué el Ejército perdió Caracas en minutos durante la captura de Maduro

En diálogo con Infobae, el ex ministro Hebert García Plaza también identificó a Diosdado Cabello como un obstáculo para los planes de estabilización y transición que la administración de Donald Trump busca impulsar junto a Delcy Rodríguez

Un general venezolano analizó por

