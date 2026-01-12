EN VIVO | Pese a las vigilias familiares y los reclamos de las ONG, el régimen chavista liberó hasta ahora solo a 17 presos políticos

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos, continúa avanzando. Donald Trump, confirmó durante la noche del domingo que recibirá en Washington, “el martes o miércoles”, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en lo que marcará el primer encuentro cara a cara entre ambos dirigentes.
Las declaraciones se produjeron en paralelo a los comentarios del presidente estadounidense sobre la situación política en Venezuela. Trump afirmó en la misma conferencia que su administración “está trabajando muy bien” con la líder interina venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su disposición a reunirse con ella. “En algún momento lo haré”, afirmó.
En paralelo, los familiares de presos políticos siguen pendientes a posibles e inminentes liberaciones de sus seres queridos, un anuncio realizado por el régimen local. Desde el 8 de enero hasta hoy, solo fueron excarceladas 17 personas de más de 800 detenidos ilegalmente, según la ONG Foro Penal.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que está “inclinado” a mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela, luego de que el principal ejecutivo de la compañía expresara escepticismo sobre las inversiones petroleras en el país sudamericano tras el derrocamiento del ex dictador Nicolás Maduro.
Este domingo no se registraron nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, pese a la promesa anunciada por el régimen chavista el pasado 8 de enero de liberar a un “número importante” de detenidos en el marco de negociaciones con Estados Unidos.
El régimen de Venezuela salió a respaldar públicamente su relación con la dictadura de Cuba luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se puso fin al suministro de petróleo y dinero desde Caracas hacia La Habana.