Los directorios ejecutivos del FMI y del Banco Mundial se reunieron la semana pasada para discutir el apoyo a Venezuela

El logotipo del Fondo Monetario Internacional se ve durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, Estados Unidos (REUTERS/Yuri Gripas)

Los directorios ejecutivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se reunieron para discutir sobre Venezuela la semana pasada, según personas familiarizadas con el asunto, en medio de expectativas de que la nación necesitará asistencia importante para revivir su economía aislada durante mucho tiempo.

Las reuniones de finales de la semana pasada no estaban programadas previamente, agregaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas. El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo también se reunió la semana pasada para tratar el tema de Venezuela, añadieron dos de las fuentes.

Las conversaciones precedieron a un informe que indicaba que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reuniría con los directores del FMI y el Banco Mundial para tratar la reanudación de los compromisos de los prestamistas multilaterales con Venezuela. Reuters indicó que dichas reuniones se celebrarían esta semana, citando una entrevista con Bessent.

La relación de Venezuela con el FMI se desplomó durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, quien lo consideraba una herramienta al servicio de los intereses estadounidenses. En 2007, amenazó con retirarse del Fondo y del Banco Mundial. El aislamiento de la nación sudamericana se profundizó durante el mandato del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, hasta que Estados Unidos lo capturó y destituyó el 3 de enero.

El FMI no ha realizado su revisión anual estándar de Venezuela —la consulta del Artículo IV— desde 2004. En 2018, el directorio ejecutivo del fondo emitió una declaración de censura contra el país por no proporcionar información.

Las conversaciones precedieron a un informe que indicaba que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reuniría con los directores del FMI y el Banco Mundial para tratar la reanudación de los compromisos de los prestamistas multilaterales con Venezuela (REUTERS)

Escasez de datos

Las reuniones informales tanto en el FMI como en el Banco Mundial se centraron en la evolución económica del país, según fuentes familiarizadas con las conversaciones. Las conversaciones también pusieron de relieve la falta de datos oficiales sobre el país, añadieron.

Un portavoz del FMI indicó que el personal del fondo se reúne periódicamente con el Directorio Ejecutivo para tratar asuntos de cada país, pero no había anunciado ninguna reunión específica. Un portavoz del Banco Mundial declinó hacer comentarios sobre las deliberaciones del Directorio. Un portavoz del BID indicó que el Directorio del banco analiza eventos relevantes en la región durante sus reuniones regulares, y declinó hacer más comentarios.

Venezuela podría utilizar alrededor de 5.000 millones de dólares de sus activos de reserva en el FMI -los llamados Derechos Especiales de Giro (DEG)- como parte de un paquete para revitalizar su economía, dijo Bessent a Reuters.

Según las normas del FMI, los 191 miembros reciben activos en DEG asignados según su posición relativa en la economía mundial. La gran mayoría de los países pueden canjear esas reservas por efectivo si así lo solicitan, pero Venezuela tiene prohibido hacerlo hasta que la comunidad internacional reconozca un gobierno en Caracas.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (REUTERS/Jonathan Ernst)

Durante la pandemia de 2020, Maduro pidió a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que ayudara a Venezuela a fortalecer la capacidad de respuesta de su sistema de salud, pero Venezuela no pudo acceder a sus DEG.

Los DEG son un activo de reserva internacional que puede convertirse en dólares, euros, yenes, libras esterlinas y yuanes chinos.

(Bloomberg)