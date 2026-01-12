Sigue la disputa por la defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos: el juez rechazó la incorporación de Bruce Fein como abogado del dictador

El juez Alvin K. Hellerstein rechazó la incorporación de Bruce Fein al equipo de defensa del dictador Nicolás Maduro (REUTERS/Jane Rosenberg)

El juez federal Alvin K. Hellerstein resolvió este lunes impedir que el abogado estadounidense Bruce Fein se incorpore al equipo legal del dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en el proceso penal que enfrenta en Nueva York por narcoterrorismo, al concluir que no existe base legal para que el letrado se sume a la defensa sin una autorización directa del propio acusado.

La decisión redefine el marco de representación legal en uno de los casos judiciales más sensibles y observados a nivel internacional.

En una orden escrita incorporada al expediente, Hellerstein dejó claro que solo Maduro tiene la potestad de contratar a un abogado que lo represente ante la justicia federal de Estados Unidos.

“Si Maduro desea contratar a Fein, puede hacerlo”, escribió el magistrado. “Fein no puede nombrarse a sí mismo para representar a Maduro”. Con esa frase, el juez rechazó de plano el intento del ex funcionario del Departamento de Justicia de integrarse al caso bajo la figura de representación temporal.

La controversia se originó cuando Fein, quien fue subsecretario de Justicia durante la presidencia de Ronald Reagan y es conocido por su trayectoria en derecho constitucional, solicitó autorización judicial para participar en la defensa.

En sus presentaciones, sostuvo que había sido contactado por “individuos situados de manera creíble” dentro del entorno cercano o familiar de Maduro, quienes le habrían transmitido que el dictador derrocado deseaba contar con su asistencia legal.

Sin embargo, el juez consideró insuficiente ese argumento. En su resolución, subrayó que Fein reconoció no haber mantenido contacto directo con Maduro por ningún medio, ya fuera telefónico, virtual o presencial. También remarcó que ninguna de las personas mencionadas fue identificada formalmente ni acreditó tener autoridad para contratar abogados en nombre del acusado.

La objeción decisiva provino del abogado principal de Maduro, Barry Pollack, un penalista con sede en Washington que asumió la defensa desde el inicio del proceso. En un escrito presentado la semana pasada, Pollack informó al tribunal que había hablado directamente con su cliente y que este le aseguró no conocer a Fein ni haberlo autorizado a actuar en su nombre. Sobre esa base, solicitó que se negara la incorporación del nuevo abogado.

Hellerstein avaló ese planteo y también rechazó una petición adicional de Fein, quien había pedido que el juez ordenara llevar a Maduro ante el tribunal para consultarle en privado si deseaba sumarlo a su equipo legal. El magistrado desestimó esa posibilidad y reiteró que la iniciativa debe partir del propio acusado, no de un tercero que busca integrarse al caso.

El fallo se produce en un contexto judicial excepcional. Maduro fue capturado a comienzos de enero junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación encabezada por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York, donde compareció por primera vez ante un tribunal federal de Manhattan el 5 de enero. En esa audiencia, Pollack fue el único abogado que lo acompañó, mientras que Flores cuenta con una defensa separada.

Durante esa comparecencia inicial, Maduro calificó su captura como un “secuestro” y se declaró prisionero de guerra. Su abogado adelantó que presentará escritos “sustanciales” para cuestionar la legalidad de la operación y reclamar inmunidad por su condición de “jefe de Estado”, un argumento que promete abrir un debate jurídico complejo sobre jurisdicción y derecho internacional.

Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos que enfrentan, que incluyen acusaciones de haber colaborado con organizaciones del narcotráfico para facilitar el envío de grandes volúmenes de cocaína hacia Estados Unidos. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza en una cárcel federal de Brooklyn.

La próxima audiencia del caso está prevista para el 17 de marzo. Hasta entonces, la resolución de Hellerstein deja a Pollack como el único abogado autorizado para representar a Maduro, al tiempo que establece un precedente claro sobre los límites de la representación legal en procesos penales federales de alto perfil.

(Con información de The Associated Press y EFE)