La Sociedad Interamericana de Prensa instó al régimen de Venezuela a respetar la libertad de expresión tras la captura de Maduro

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó este martes a las autoridades de Venezuela a garantizar la libertad de prensa, luego de la detención de 14 periodistas en el contexto de la crisis institucional que vive el país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

A través de un comunicado, la organización enfatizó la importancia de que la ciudadanía cuente con información “confiable, plural y oportuna” en medio de la actual situación de incertidumbre, marcada por la operación militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero, que derivó en el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar juicio.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que el derecho de la sociedad a estar informada es aún más relevante en escenarios de inestabilidad política e institucional, y consideró que las restricciones al trabajo periodístico solo agravan la desinformación y aumentan la ansiedad en la población.

La organización con sede en Estados Unidos denunció que al menos 14 periodistas, en su mayoría corresponsales de medios internacionales, fueron detenidos ayer en Venezuela y pidió a las autoridades que respeten el debido proceso. La SIP también solicitó que no se obstaculice el flujo de información en el país.

“Ninguna circunstancia justifica la detención, intimidación o criminalización de periodistas por cumplir con su labor informativa”, afirmó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, actualmente 23 periodistas y trabajadores de medios permanecen privados de libertad de manera “injusta y arbitraria” en Venezuela, y más de 60 medios siguen bloqueados en internet.

En su informe anual de octubre pasado, la SIP ya había advertido sobre la grave represión que enfrenta la prensa independiente bajo el régimen chavista, señalando entonces que 18 periodistas estaban encarcelados.

La SIP, que agrupa a más de 1.300 publicaciones en América, es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de la libertad de prensa y expresión en la región.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este lunes también que al menos 14 periodistas y trabajadores de medios fueron detenidos durante operativos realizados por fuerzas del régimen chavista en la Asamblea Nacional y sus alrededores, mientras cubrían la instalación del nuevo período de sesiones parlamentarias.

El gremio precisó que once de los detenidos pertenecen a medios y agencias internacionales, y uno a medios nacionales. Hasta el momento, cuatro han sido liberados, mientras que los otros diez permanecen detenidos, algunos bajo lo que el sindicato califica como situación de desaparición forzosa.

Durante la cobertura, se prohibió a los trabajadores de la prensa transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías. Al menos tres periodistas fueron arrestados por funcionarios de la DGCIM y trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo.

Durante los procedimientos, los agentes revisaron los teléfonos celulares de los comunicadores, solicitando claves de acceso y accediendo a fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos en la nube. El periodista Daniel Álvarez, de Televen, fue privado temporalmente de la custodia de su teléfono mientras los funcionarios se encontraban fuera del lugar donde lo mantenían antes de ser liberado.

El SNTP advirtió que estas acciones atentan contra la privacidad y el secreto profesional de las fuentes, y se inscriben en un patrón de criminalización del periodismo que persiste en Venezuela. Según el gremio, “la prisión y detención arbitraria de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y genera autocensura en la cobertura informativa, en detrimento del derecho de la ciudadanía a estar informada”.

En un comunicado publicado este lunes, el SNTP advirtió que “no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y la prisión arbitraria”.

