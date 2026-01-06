El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen

Delcy Rodríguez saludó a los embajadores de Irán, China y Rusia

Delcy Rodríguez, recientemente designada como jefa del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, se acercó personalmente a saludar a los embajadores de Rusia, China e Irán durante la ceremonia de juramentación celebrada este lunes en la Asamblea Nacional.

Legisladores y dirigentes chavistas presenciaron cómo Delcy Rodríguez recibía el aval de estos tres países, aun cuando habían denunciado previamente ante la ONU la “agresión armada” de Estados Unidos y reclamado la libertad del dictador Maduro.

Los diplomáticos, que ocuparon lugares destacados en el hemiciclo, recibieron a Rodríguez con abrazos y muestras públicas de respaldo.

El embajador chino, Lan Hu, fue el primero en felicitarla, seguido del ruso Serguéi Mélik-Bagdasárov, quien la abrazó con efusividad. El embajador iraní, Ali Chegueni, inclinó la cabeza y juntó las manos en señal de respeto.

El contexto de la ceremonia fue cualquier cosa menos rutinario. Rodríguez llegó al poder tras una operación militar estadounidense que depuso a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas en una corte de Nueva York.

Delcy Rodríguez durante la ceremonia que la proclamó como jefa del régimen de Venezuela en la Asamblea Nacional

La nueva jefa del régimen chavista asumió el cargo en medio de una crisis política y social marcada por protestas internas reprimidas, detenciones de periodistas y la amenaza de nuevas intervenciones militares extranjeras si no se produce una “cooperación total” con Washington.

Durante el acto, Rodríguez juró “por Chávez y por Maduro” ante su hermano Jorge Rodríguez, reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. En su discurso, la funcionaria denunció el “secuestro” de Maduro y Flores y prometió que no descansará hasta garantizar la soberanía nacional.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”, declaró.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; y Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado, estuvieron presentes en la primera fila.

Analistas coinciden en que el saludo preferencial a los embajadores de Rusia, China e Irán, constituye una señal política de peso. Pese a las declaraciones iniciales de Rodríguez invitando a una “agenda de cooperación” con la administración Trump, la prioridad otorgada a estos aliados evidencia la intención del chavismo de mantener su eje diplomático tradicional y resistir las presiones externas por una transición democrática real.

Ceremonia de juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, presidida por Jorge Rodríguez, con Nicolás Maduro Guerra observando (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La postura desafiante de Rodríguez llega en pleno incremento de la presión internacional. Estados Unidos ha exigido que el nuevo gobierno facilite una transición inmediata y permita el acceso a los recursos petroleros venezolanos bajo supervisión internacional. Mientras tanto, las potencias aliadas de Caracas han reiterado su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera y han prometido respaldo político y económico al régimen bolivariano.

El inicio del nuevo periodo legislativo, bajo dominio chavista, y la continuidad de los gestos de lealtad hacia Moscú, Beijing y Teherán dejan en claro que el chavismo apuesta por consolidar sus alianzas y resistir cualquier intento de aislamiento o intervención.

En un escenario marcado por la incertidumbre, la represión interna y la fractura política, la juramentación de Rodríguez y su saludo a los embajadores aliados fijan las líneas de confrontación que definirán la nueva etapa del conflicto venezolano.