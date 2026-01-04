La Fuerza Armada de Venezuela rechaza la captura de Maduro pero no informa sobre los militares caídos en el operativo de EEUU

Un militar pasa sobre los escombros que dejaron los bombardeos sobre la capital venezolana

Durante el ataque de Estados Unidos contra instalaciones militares, en la Operación Resolución Absoluta, que culminó con la extracción de Maduro y su esposa, se ha identificado a 16 militares de los que perdieron la vida, la mayoría de ellos perteneciente al Batallón de Seguridad Presidencial N°6, responsable de la custodia de la familia presidencial, aunque hasta el momento no hay reportes oficiales por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni otro ente gubernamental.

De acuerdo con oficiales consultados por Infobae, las bajas entre los uniformados podrían superar varias decenas, aunque hasta el momento no existen cifras oficiales.

El Ministro de la Defensa, GJ (Ej) Vladimir Padrino López dijo a través de un reciente y escueto comunicado que la Fuerza Armada rechaza “el cobarde secuestro” de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, destacando que fue “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”, pero sin señalar la cantidad ni los nombres de los fallecidos.

El Ministro de la Defensa suscribe el escueto comunicado (Fuente)

El resto del comunicado está relacionado con la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designando a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidente encargada de la República.

Dijo que respaldan “plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito”, garantizando la gobernabilidad del país y de la Fuerza Armada.

Varios de los militares que han sido reportados como fallecidos

Los fallecidos

Entre los 17 militares identificados hasta ahora se encuentran el teniente Cristofer Gregorio Barreto Yendis y el cabo segundo Luis Enrry López Sánchez.

También figuran seis Guardias de Honor: Franyerson Javier Hurtado Ortuño, Jeampier Josue Parra Parra, José Ángel Ilarraza González, Jerry Antonio Aguilera Velasquez, Franco Abrahan Contreras Tochón e Isaac Enrique Tovar Lamont.

Del Escuadrón Bravo se reportan los fallecimientos del teniente Lerwis Geovanny Rivero Chirinos y el sargento segundo Richard Rodríguez Bellorín. El Batallón de Custodia N°3 lamenta la pérdida de las sargentos segundas Anais Katherine Molina Goenaga y Alejandra Del Valle Oliveros Velásquez.

Igualmente fallecieron, el cadete Saúl Abrahan Pereira Martínez, el distinguido Jhonatan Alexander Cordero Moreno y el Guardia de Honor Carlos Julio Quiñonez Perozo.

En redes sociales se reportan fotos de algunos de los fallecidos

En el cuerpo de infantería se confirmó la muerte del sargento Eliannys Camacho, mientras que en la Dirección de Comunicaciones de Fuerte Tiuna se encontraba la primera teniente (Av) Deimar Elizabeth Pásez Torres.

Durante el ataque, los tenientes Barreto Yendis y Rivero Chirinos encabezaban los anillos de seguridad de Maduro, resultando víctimas fatales.

Asimismo, se reportó el fallecimiento de Lenin Osorio Ramírez, hijo de Soraida Ramírez, presidenta del Instituto Consejo de Derechos Humanos de Niños y Adolescentes (Idenna) del estado Táchira.

Juan Francisco Escalona Camargo, quien fue edecán de Hugo Chávez, diputado de la Asamblea Nacional y estaba cercano al equipo de seguridad de Nicolás Maduro, sería uno de los fallecidos, pero no hay confirmación oficial.

El ataque en la Guaira, donde están ubicadas varias instalaciones que fueron afectadas por la Operación estadounidense, entre ellas el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la Infantería en la Meseta de Mamo, pero también impactó en los Bloques de la Soublette, parroquia Catia La Mar, a un par de minutos de la Meseta de mamo y a 10 minutos del aeropuerto, lugar donde falleció la octogenaria Rosa González y hubo varios heridos.

Aunque fue bombardeado el centro de entrenamiento en el sector Caren de Uria, donde Diosdado Cabello estuvo varias veces graduando a funcionarios policiales, no se reportaron víctimas fatales.

La Fuerza Armada no ha ofrecido información oficial sobre los jóvenes que fallecieron en los bombardeos

Reporte hospitalario

El doctor Giovanni Provenza, expresidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España (Amevesp), informó que, según la red de médicos en Venezuela que registra ingresos hospitalarios de manera anónima, hasta las 14:00 horas de ayer no se reportaron heridos ni fallecidos en los hospitales Universitario de Caracas, Magallanes de Catia, Domingo Luciani, Vargas, Victorino Santaella ni en Rescarven La Carlota.

Sin embargo, en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas se atendieron más de 60 militares heridos y varios muertos no contabilizados.

En el Hospital Militar “Dr. Vicente Salias Sanoja”, conocido como el Hospitalito de Fuerte Tiuna, se registraron más de 30 militares heridos y también varios fallecidos no contabilizados. Por su parte, el Hospital Pérez de León reportó solo un herido.