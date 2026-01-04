Delcy Rodríguez instó a las autoridades judiciales del régimen a ejecutar el decreto de conmoción en Venezuela tras la captura de Maduro

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez durante una alocución oficial transmitida por cadena nacional tras la captura de Nicolás Maduro (Europa Press)

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado sobre la activación del Consejo de Defensa de la Nación, instancia que preside, y la remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del decreto de estado de conmoción exterior para que, “en las próximas horas”, se declare su constitucionalidad y proceda a su ejecución por parte de las autoridades.

“Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional”, explicó Rodríguez durante una reunión del Consejo de Defensa, en la que participaron ministros y jefes militares, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez destacó que el documento fue firmado por el presidente Nicolás Maduro, quien, según relató, fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este sábado durante un ataque en Caracas y otros estados venezolanos.

El Consejo de Defensa permanece activo y aguarda la respuesta de la Sala Constitucional del TSJ para que “todo lo que esté previsto en ese Decreto de Conmoción Externa se ejecute a partir de ese momento”, señaló la funcionaria.

El 29 de septiembre, Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, había anunciado ante el cuerpo diplomático en Caracas que Maduro había firmado el Decreto de Conmoción Exterior, el cual otorgaría “facultades especiales” al mandatario frente a lo que denunció como “amenazas” de Estados Unidos.

Según lo expuesto por Rodríguez, estas facultades permitirían movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país, tomar control militar inmediato de la infraestructura de servicios públicos, la industria de hidrocarburos y empresas básicas para asegurar su “pleno funcionamiento”, y activar todos los planes de seguridad ciudadana.

El contenido detallado del decreto no ha sido divulgado, por lo que se desconoce su alcance.

Las autoridades han sostenido públicamente que el decreto otorga poderes al presidente, y Rodríguez subrayó este sábado que Maduro es “el único presidente de Venezuela”.

La ausencia del jefe de Estado deja sin aclarar quién asumiría la ejecución de las medidas establecidas en el decreto.

Delcy Rodríguez sostuvo que Maduro continúa siendo el presidente del país pese a encontrarse bajo custodia estadounidense (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

La cúpula chavista en Venezuela reaccionó este sábado a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos con un mensaje que intentó preservar el control interno y desconocer la legitimidad de la operación.

En una cadena de radio y televisión, la vicepresidenta impuesta por el régimen, rechazó la detención del dictador venezolano, exigió su liberación y afirmó que el gobierno está preparado para “defender” al país.

Rodríguez sostuvo que Maduro continúa siendo el presidente del país pese a encontrarse bajo custodia estadounidense.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores”, declaró, al presentar la operación como una agresión extranjera. La funcionaria encabezó un Consejo de Defensa de la Nación que reunió a los principales referentes del aparato político, judicial y militar.

El mensaje fue emitido horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que Maduro fue detenido en Caracas durante una operación militar de gran escala y trasladado fuera del país. Washington sostiene que el dictador venezolano enfrenta cargos federales por narcoterrorismo y otros delitos, acusaciones que el chavismo ha rechazado de forma sistemática durante años.

En su discurso, Rodríguez calificó la intervención estadounidense como una violación del derecho internacional.

“Estamos listos para defender a Venezuela, estamos listos para defender nuestros recursos naturales”, afirmó, al tiempo que acusó a Estados Unidos de ignorar principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. También llamó a la población a mantener la calma y a respaldar a las instituciones controladas por el oficialismo.

Publicación de Donald Trump en Truth Social luego de confirmar la detención de Nicolás Maduro durante una operación militar en Venezuela

El tono del mensaje contrastó con la situación real del poder en Caracas. Con Maduro fuera del país y bajo custodia extranjera, el régimen venezolano enfrenta un escenario sin precedentes, marcado por un vacío de liderazgo efectivo y por la incertidumbre sobre la cadena de mando. Aunque Rodríguez es la primera en la línea de sucesión, no anunció cambios formales en la estructura de poder ni medidas concretas más allá del rechazo político a la operación.

Desde Estados Unidos, el discurso fue de signo opuesto. Trump afirmó que su administración asumirá el control del país durante una etapa de transición.

“Vamos a gobernar”, dijo el mandatario en una rueda de prensa, al detallar que su equipo de seguridad estará al frente del proceso inicial. También aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo contactos con Rodríguez para iniciar conversaciones políticas, una versión que Caracas no confirmó.

Donald Trump aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo contactos con Rodríguez para iniciar conversaciones políticas (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump vinculó la intervención con el futuro del sector energético venezolano. Según el presidente estadounidense, empresas de su país invertirán “miles de millones de dólares” para reconstruir la infraestructura petrolera, deteriorada tras años de mala gestión y sanciones internacionales. Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, un factor central en el interés estratégico de Washington.

Venezuela atraviesa desde hace más de una década una crisis profunda, con colapso económico, migración masiva y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Maduro fue acusado formalmente en tribunales estadounidenses en 2020, pero hasta ahora había permanecido fuera del alcance de la justicia.

La reacción de Rodríguez se inscribe en la lógica de supervivencia del régimen. Al desconocer la captura y apelar a la defensa nacional, la dirigencia chavista busca contener posibles fracturas internas y preservar la lealtad de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la ausencia de Maduro y la presión directa de Estados Unidos abren una etapa inédita para el poder en Venezuela.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada (AFP)

Mientras Washington avanza en el plano judicial y político, el mensaje emitido desde Caracas refleja más una estrategia de resistencia discursiva que una capacidad real de alterar el nuevo escenario. El futuro inmediato del país dependerá de cómo evolucione el control interno del régimen y de las decisiones que adopten los actores internacionales involucrados.

(Con información de EFE y AFP)