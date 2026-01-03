Venezuela

Un coronel venezolano alertó sobre la compleja fase de estabilización tras la captura de Maduro

El coronel Isidro Ecthan Pérez Villalobos manifestó sus sensaciones en diálogo con Infobae

Guardar
El Alto Mando Militar no
El Alto Mando Militar no logró activar los planes que habían anunciado para impedir la intervención de fuerzas militares estadounidenses en Venezuela

“La fase de estabilización es la más difícil, porque el verdadero ejército que enfrentaremos no es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sino los grupos armados como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que controlan gran parte del territorio venezolano”, advirtió en conversación con Infobae el coronel Isidro Ecthan Pérez Villalobos, experto en doctrina militar, a propósito de la operación de extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El oficial ofreció un análisis detallado sobre el desarrollo de las operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano, destacando especialmente la fase de estabilización, considerada por el militar como la etapa más desafiante del proceso.

Pérez explicó que la operación se ha ejecutado en tres fases. La primera y segunda estuvieron orientadas a debilitar la estructura criminal, mientras que la tercera se caracteriza por ataques precisos y la captura de líderes, en lo que denomina acciones de “decapitación”. Sin embargo, el coronel subrayó que la fase de estabilización representa el mayor reto para las fuerzas involucradas.

El coronel Isidro Pérez Villalobos
El coronel Isidro Pérez Villalobos es experto en doctrina militar y manifiesta su preocupación sobre la fase de estabilización

El militar señaló que durante los recientes ataques, los helicópteros estadounidenses sobrevolaron sin recibir respuesta, lo que evidencia la falta de capacidad de reacción de las fuerzas oficiales. “Su verdadero ejército todavía no ha salido, ese es el que va a atacar y a sojuzgar al pueblo venezolano”, puntualizó.

Pérez comparó la fase de estabilización con una mesa de cuatro patas, donde una está desajustada, haciendo referencia a la inestabilidad política y social que podría generarse. “En esta etapa, los factores políticos venezolanos jugarán un papel clave y determinante. La dirigencia opositora debe tener una concepción correcta del problema y sus asesores también. Nadie puede creer que va a llegar en un carrito de bomberos a Miraflores sin tomar en cuenta los 20 mil hombres armados que controlan más de la mitad del territorio venezolano”, enfatizó.

El Mayor General Javier José
El Mayor General Javier José Marcano Tábata, jefe de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la DGCIM en una de las tantas puestas en escena, asegurando estar preparados y no pudieron activarse

Sociedad pasiva

El coronel Isidro Ecthan Pérez Villalobos es un oficial venezolano y geógrafo, asesor de Doctrina Militar del Centro de Doctrina Ejército Nacional de Colombia (CEDOE), del Centro de Educación Militar Ejército Nacional de Colombia (CEMIL) y de la Armada Nacional de Colombia (DIDOC); actualmente es docente de la Academia Naval de Estudios Estratégicos Armada Nacional de Colombia (ANEES)

El oficial retirado de la Guardia Nacional de Venezuela insistió en la necesidad de coordinación entre las fuerzas militares estadounidenses y las estructuras políticas locales. “Debe haber una coordinación entre las fuerzas militares extranjeras y las estructuras políticas del país anfitrión. Creo que van a surgir nuevos líderes entre el pueblo venezolano”, señaló, sin descartar comparaciones con situaciones vividas en Irán.

Pérez también expresó su preocupación por la pasividad de la sociedad venezolana ante los acontecimientos. “Me preocupa la pasividad de las calles. Tiene que haber una respuesta del pueblo venezolano y enviar una señal a Estados Unidos de apoyo, pero eso no está ocurriendo”, lamentó.

Finalmente, el coronel reiteró que la fase de estabilización implicará el uso letal de la fuerza y será fundamental para consolidar los objetivos de la operación. “La fase de estabilización dentro de un posible proceso de violencia que van a generar desde el régimen, lo que llamo réplicas, será determinante. Es necesario que los actores políticos y sociales estén preparados para enfrentar este escenario”, concluyó.

Temas Relacionados

crisis en Venezuelacayó Nicolás MaduroVenezuelaNicolás MaduroELNFARCFANB

Últimas Noticias

Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana

La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos redefine la arquitectura de seguridad hemisférica y anticipa posibles transformaciones en la correlación de fuerzas dentro de América Latina y su relación con actores internacionales

Estados Unidos pone fin a

Maduro y Noriega: la historia que se repite un 3 de enero

El operativo de Estados Unidos en Venezuela de este sábado remite a la impactante captura del dictador panameño hace 36 años, dejando a la región dividida sobre los acontecimientos

Maduro y Noriega: la historia

“Yo estaría preocupado”: la advertencia de Marco Rubio al régimen de Cuba tras la caída del dictador Nicolás Maduro

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la captura del líder del Cartel de los Soles reveló la influencia de La Habana en los servicios de inteligencia y seguridad venezolanos

“Yo estaría preocupado”: la advertencia

Así fue “Resolución Absoluta”, la operación encubierta de las fuerzas de Estados Unidos para capturar a Maduro en Venezuela

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa”, señaló el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense

Así fue “Resolución Absoluta”, la

Un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela exigió al Alto Mando militar restablecer el orden democrático: “Actúen inmediatamente”

El oficial retirado Javier Nieto Quintero difundió un mensaje dirigido a los comandantes militares, en el que invocó el respeto a la Constitución, denunció más de dos décadas de abusos y distorsiones institucionales, y advirtió sobre la necesidad de evitar un mayor derramamiento de sangre y daños colaterales

Un ex capitán de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Sumar y más socios de investidura piden la comparecencia urgente de Albares en el Congreso

Tragedia en La Pampa: un adolescente de 16 años murió al intentar pasar de un vagón a otro con el tren en movimiento

Cayó alias El Zarco, presunto sicario vinculado a grupo criminal La R: habría asesinado a una pareja de esposos en Buga

Este es el panorama actual de la frontera Perú-Ecuador tras la captura de Nicolás Maduro

INFOBAE AMÉRICA
El alemán Alexander Zverev se

El alemán Alexander Zverev se muestra confiado para 2026 tras su "punto de inflexión" en el último Wimbledon

Merz acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la "ruina"

Starmer asegura que "no llora" por el fin del "régimen" de Maduro

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

El alcalde de Nueva York traslada a Trump su rechazo al ataque contra Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Dove Cameron y Damiano David

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte

Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

Lily Phillips, polémica estrella de OnlyFans, se bautizó: “Quiero reencontrarme con Dios”