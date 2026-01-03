Un coronel venezolano alertó sobre la compleja fase de estabilización tras la captura de Maduro

El Alto Mando Militar no logró activar los planes que habían anunciado para impedir la intervención de fuerzas militares estadounidenses en Venezuela

“La fase de estabilización es la más difícil, porque el verdadero ejército que enfrentaremos no es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sino los grupos armados como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que controlan gran parte del territorio venezolano”, advirtió en conversación con Infobae el coronel Isidro Ecthan Pérez Villalobos, experto en doctrina militar, a propósito de la operación de extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El oficial ofreció un análisis detallado sobre el desarrollo de las operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano, destacando especialmente la fase de estabilización, considerada por el militar como la etapa más desafiante del proceso.

Pérez explicó que la operación se ha ejecutado en tres fases. La primera y segunda estuvieron orientadas a debilitar la estructura criminal, mientras que la tercera se caracteriza por ataques precisos y la captura de líderes, en lo que denomina acciones de “decapitación”. Sin embargo, el coronel subrayó que la fase de estabilización representa el mayor reto para las fuerzas involucradas.

El coronel Isidro Pérez Villalobos es experto en doctrina militar y manifiesta su preocupación sobre la fase de estabilización

El militar señaló que durante los recientes ataques, los helicópteros estadounidenses sobrevolaron sin recibir respuesta, lo que evidencia la falta de capacidad de reacción de las fuerzas oficiales. “Su verdadero ejército todavía no ha salido, ese es el que va a atacar y a sojuzgar al pueblo venezolano”, puntualizó.

Pérez comparó la fase de estabilización con una mesa de cuatro patas, donde una está desajustada, haciendo referencia a la inestabilidad política y social que podría generarse. “En esta etapa, los factores políticos venezolanos jugarán un papel clave y determinante. La dirigencia opositora debe tener una concepción correcta del problema y sus asesores también. Nadie puede creer que va a llegar en un carrito de bomberos a Miraflores sin tomar en cuenta los 20 mil hombres armados que controlan más de la mitad del territorio venezolano”, enfatizó.

El Mayor General Javier José Marcano Tábata, jefe de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la DGCIM en una de las tantas puestas en escena, asegurando estar preparados y no pudieron activarse

Sociedad pasiva

El coronel Isidro Ecthan Pérez Villalobos es un oficial venezolano y geógrafo, asesor de Doctrina Militar del Centro de Doctrina Ejército Nacional de Colombia (CEDOE), del Centro de Educación Militar Ejército Nacional de Colombia (CEMIL) y de la Armada Nacional de Colombia (DIDOC); actualmente es docente de la Academia Naval de Estudios Estratégicos Armada Nacional de Colombia (ANEES)

El oficial retirado de la Guardia Nacional de Venezuela insistió en la necesidad de coordinación entre las fuerzas militares estadounidenses y las estructuras políticas locales. “Debe haber una coordinación entre las fuerzas militares extranjeras y las estructuras políticas del país anfitrión. Creo que van a surgir nuevos líderes entre el pueblo venezolano”, señaló, sin descartar comparaciones con situaciones vividas en Irán.

Pérez también expresó su preocupación por la pasividad de la sociedad venezolana ante los acontecimientos. “Me preocupa la pasividad de las calles. Tiene que haber una respuesta del pueblo venezolano y enviar una señal a Estados Unidos de apoyo, pero eso no está ocurriendo”, lamentó.

Finalmente, el coronel reiteró que la fase de estabilización implicará el uso letal de la fuerza y será fundamental para consolidar los objetivos de la operación. “La fase de estabilización dentro de un posible proceso de violencia que van a generar desde el régimen, lo que llamo réplicas, será determinante. Es necesario que los actores políticos y sociales estén preparados para enfrentar este escenario”, concluyó.