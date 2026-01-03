México se suma a las condenas contra el ataque "unilateral y contrario al derecho" de EEUU contra Venezuela

El Ministerio de Exteriores mexicano solicitó a Naciones Unidas que tome medidas inmediatas para facilitar el diálogo entre las partes, reducir las tensiones y crear las condiciones necesarias para alcanzar una solución pacífica y respetuosa del derecho internacional tras el ataque estadounidense en Venezuela. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, las autoridades mexicanas indicaron que la región latinoamericana y caribeña se encuentra bajo un acuerdo regional para constituirse como una "zona de paz", sustentada en principios de respeto mutuo, resolución pacífica de los conflictos y rechazo al uso o amenaza de la fuerza. México advirtió que la reciente acción militar amenaza la estabilidad regional.

Según detalló Europa Press, el gobierno mexicano manifestó en un comunicado que la agresión de Estados Unidos contra Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, constituye una acción unilateral que viola la Carta de la ONU. Además, el Ministerio de Exteriores subrayó que la respuesta del país responde tanto a su tradición pacifista como a los valores fundamentales de su política exterior, que priorizan la solución dialogada de los desacuerdos.

En el comunicado consignado por Europa Press, la Cancillería mexicana realizó un llamado urgente al respeto del derecho internacional. "Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el Gobierno y pueblo venezolanos", manifestó el Ministerio. El gobierno insistió en que cualquier agravamiento de la situación podría afectar la paz en América Latina y el Caribe, al estar en juego la seguridad regional, fundamentada en el compromiso compartido de evitar cualquier escalada de violencia.

Además, Europa Press reportó declaraciones en las que la autoridad mexicana reiteró su preferencia por vías diplomáticas para superar la crisis. "México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación", señaló el Ministerio de Exteriores.

La postura del gobierno mexicano se suma a las reacciones internacionales que condenaron el operativo militar estadounidense como una transgresión al derecho internacional y a los principios de la ONU, según Europa Press. México respaldó así las demandas para que se ponga fin de inmediato a toda acción de agresión en contra del pueblo y las instituciones venezolanas, y enfatizó que no existen alternativas legítimas al diálogo y la negociación en la resolución de conflictos entre Estados.

Con la exhortación al organismo internacional, el gobierno mexicano insistió en actuar preventivamente para evitar un deterioro mayor en la situación venezolana, abogando por mecanismos de diálogo supervisados por la ONU que restablezcan la estabilidad y protejan los derechos de las poblaciones afectadas. Tras los acontecimientos recientes, las autoridades mexicanas mantuvieron su disposición para trabajar junto a la comunidad internacional en iniciativas que fortalezcan la paz y la legalidad en la región, según publicó Europa Press.