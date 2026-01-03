Cómo la CIA se infiltró en el círculo íntimo de Nicolás Maduro para informar su paradero exacto

Una persona sostiene una fotografía fake del dictador venezolano Nicolás Maduro con el texto "Liberen Venezuela", el 3 de enero de 2026 (Reuters)

Un equipo de la CIA operó en Venezuela desde agosto, desplegando una estrategia centrada en obtener “extraordinarios datos” sobre las actividades diarias de Nicolás Maduro, informó The Wall Street Journal citando a fuentes conocedoras del caso.

Parte de este operativo consistió en reclutar a un informante en el propio gobierno venezolano; una de las fuentes precisó al medio estadounidense que el colaborador se encontraba dentro del círculo más cercano e íntimo de Maduro. Estos datos, de acuerdo con los informantes consultados, permitió localizar a Maduro y a su esposa, facilitando así su captura durante un allanamiento realizado por la Delta Force del Ejército de Estados Unidos.

“La agencia de espionaje cultivó una fuente dentro del gobierno venezolano como parte del esfuerzo para rastrear a Maduro. Una de las personas indicó que la fuente de la agencia estaba dentro del círculo íntimo de Maduro”, señaló el diario neoyorquino.

Esa información permitió que el equipo Delta Force -una unidad de elite del Ejército de los Estados Unidos- pudiera localizar exactamente al dictador Maduro en el lugar de descanso.

La operación

Los primeros detalles de la megaoperación para extraer a Maduroy su esposa Cilia Flores comienzan a emerger luego de la larga noche donde Venezuela se vio estremecida por la caída del mandatario acusado de narcoterrorismo, entre otros crímenes contra la humanidad.

De acuerdo a información a la periodista Jennifer Jacobs de la cadena norteamericana CBS News, fue la Delta Force la encargada del operativo en Caracas y otros puntos simultáneos del país latinoamericano. La coordinación fue perfecta y sobrepasó las defensas chavistas que quedaron inutilizadas desde el inicio de la misión.

Una fotografía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social muestra lo que él describe como al dictador venezolano "Nicolás Maduro a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima", actualmente en el mar Caribe el 3 de enero de 2026. (@realDonaldTrump)

“El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado la mañana del sábado por miembros de la Fuerza Delta, la principal unidad de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos, según informaron funcionarios estadounidenses a CBS News“, señaló Jacobs.

La prestigiosa reportera también recordó que esa misma fuerza fue la encargada de la misión de 2019 que terminó con la vida del ex jefe del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), Abu Bakr al-Baghdadi.

En el corazón de las operaciones especiales de Estados Unidos, Delta Force mantiene un perfil bajo pese a su reconocida eficacia en misiones de alto riesgo. Es la unidad de élite dedicada a operaciones especiales, con un rol central en la lucha contra el terrorismo internacional.

Sin embargo, no se trató solo de una operación de los Delta Force, sino de un trabajo conjunto que involucró a lo mejor de la inteligencia norteamericana.

Trump habló sobre el operativo

Donald Trump habló desde Mar-a-Lago, Florida, de la captura del dictador Maduro. En una conferencia de prensa, sostuvo: “Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria”.

El mandatario elogió el trabajo de quienes llevaron adelante el operativo. “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para traer al dictador Maduro. Este fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, describió.

“Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, narró; al tiempo que confirmó que Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. “Ambos tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal del narcotráfico".

El presidente dijo que la operación para detener a Maduro se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. Y destacó: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se dieron en colaboración con las diferentes fuerzas de Estados Unidos".