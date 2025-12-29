El régimen de Maduro mantiene restringidas al mínimo las conexiones aéreas internacionales desde y hacia Venezuela (EFE/ARCHIVO)

La conectividad aérea internacional de Venezuela permanece en niveles mínimos a finales de 2025, en pleno período de fiestas decembrinas, y no se prevé una normalización a corto plazo. Esta situación responde a la decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), controlado por el régimen de Nicolás Maduro, de no restituir los permisos a las aerolíneas extranjeras, una medida que afecta a miles de viajeros y se mantiene indefinida.

Actualmente, las únicas operaciones regulares se limitan a algunos vuelos de Copa Airlines hacia Maracaibo y conexiones gestionadas por aerolíneas venezolanas desde Colombia. El resto de las rutas internacionales permanecen suspendidas, dejando a un gran número de venezolanos sin posibilidad de salir o ingresar al país debido a las restricciones impuestas por la dictadura chavista, que revocó los permisos de varias compañías tras las recomendaciones de seguridad emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).

La desconexión aérea comenzó a profundizarse tras el colapso económico y político del país en 2016, cuando el Estado restringió progresivamente el acceso de aerolíneas extranjeras, concediendo permisos solo a un reducido grupo de compañías. En las últimas semanas, el número de opciones se redujo aún más, y los precios de las pocas rutas disponibles alcanzaron niveles que resultan inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos, obligando a muchos a permanecer varados en ciudades en las que se encontraban como turistas o a realizar viajes con escalas que duran más de 24 horas para entrar o salir del país.

Solo Copa Airlines realiza vuelos regulares hacia Maracaibo, mientras que otras conexiones dependen de aerolíneas venezolanas desde Colombia (REUTERS/ARCHIVO)

El 21 de noviembre de este año, la FAA instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe, aludiendo a una “situación potencialmente peligrosa” en la región tras el despliegue militar estadounidense cerca de las costas venezolanas. Estas recomendaciones llevaron a la AESA a emitir avisos similares, lo que derivó en la suspensión de vuelos de las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra entre Madrid y Caracas hasta el 31 de diciembre, según informaron los propios operadores. Posteriormente, la AESA renovó su “alta recomendación” de no sobrevolar la zona al menos hasta el 31 de enero de 2026, lo que llevó a Iberia y Plus Ultra a anunciar la extensión de la suspensión hasta esa fecha, mientras que Air Europa la fijó, por el momento, hasta el 18 de enero. Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica (EASA) también advirtió a principios de diciembre sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el 31 de enero.

Las rutas internacionales hacia y desde Venezuela continúan suspendidas tras las advertencias de seguridad de la FAA de Estados Unidos y la AESA (EFE/ARCHIVO)

En el caso de las aerolíneas españolas, el impacto ha sido desigual. Para Iberia, los vuelos a Venezuela representan aproximadamente el 1,7 % de su oferta de asientos de largo radio, mientras que para Air Europa, la suspensión implica “muchas pérdidas y muchos problemas para los usuarios”, según declaró su presidente, Juan José Hidalgo. Plus Ultra, por su parte, concentra una parte significativa de su negocio en rutas con América Latina y, especialmente, con Venezuela.

Como alternativas, Plus Ultra habilitó una conexión entre Madrid y Cartagena de Indias desde el 10 de diciembre, permitiendo a los pasajeros enlazar con vuelos de Laser hasta Caracas. Asimismo, Estelar anunció una ruta entre Venezuela y España con escala en Barbados que comenzó el 8 de diciembre.

El INAC extendió la suspensión de licencias a varias compañías internacionales, incluyendo las españolas mencionadas, la portuguesa TAP, las colombianas Avianca y Latam, la brasileña Gol y la turca Turkish Airlines.

Plus Ultra y Estelar implementaron rutas alternativas con escalas en Cartagena y Barbados para enlazar España y Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

A mediados de diciembre, Copa Airlines informó que prolongaba hasta el 15 de enero la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de la reapertura de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La empresa comunicó que, ante la alta demanda de viajes en la temporada navideña, incrementó la frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, y realizó un vuelo de prueba a Maracaibo el 16 de diciembre, donde no había operado regularmente desde julio de 2024.

El contexto de las suspensiones está marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra el narcotráfico procedente de Sudamérica, mientras que el gobierno venezolano lo califica de “amenaza” e intento de propiciar un cambio de régimen. En este sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el 29 de noviembre en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería “cerrado en su totalidad”.