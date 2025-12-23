Con menos de 20 aviones activos y una flota envejecida, Venezuela se ubica entre los países con peor conectividad aérea

La salida de aerolíneas internacionales, las cancelaciones de rutas y el encarecimiento de los pasajes profundizan el aislamiento y complican el transporte de pasajeros y bienes esenciales (AP foto/Cristian Hernández)

La aviación comercial venezolana atraviesa una etapa de fuerte deterioro, marcada por una flota envejecida y la cancelación de más de una decena de rutas internacionales. En la práctica, el país opera con un número muy limitado de aeronaves comerciales: cerca de 20 aviones continúan en actividad, gestionados por aerolíneas locales con escasa presencia fuera de Venezuela.

Esta situación ha profundizado el aislamiento del país y ha tenido un impacto sobre millones de pasajeros, además de complicar el transporte de bienes básicos, de acuerdo con un informe de The Wall Street Journal.

La capacidad operativa del sistema aéreo se redujo en los últimos años. Hoy, solo una veintena de aviones comerciales, muchos con más de una década de uso, cubren la demanda interna y los pocos vuelos internacionales disponibles.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió que estas aeronaves pertenecen a un grupo reducido de operadores nacionales que concentran la oferta aérea. Como consecuencia, los precios de los pasajes aumentaron y las rutas se volvieron más largas y complejas, ya que los pasajeros deben realizar escalas en países vecinos para completar sus viajes.

El impacto se refleja en los períodos de alta demanda. Gregory Barrios, especialista en aviación con sede en el estado Aragua, estima que solo en diciembre alrededor de 40.000 personas vieron alterados sus planes de viaje, en un mes clave para el sector por el movimiento asociado a las fiestas y al turismo regional.

Solo una veintena de aviones comerciales, muchos con más de una década de uso, cubren la demanda interna y los pocos vuelos internacionales disponibles (AP Foto/Ariana Cubillos)

La fragilidad del sector aéreo venezolano responde a una combinación de factores políticos, operativos y de seguridad. Entre ellos se encuentran las sanciones promovidas por Estados Unidos, que incluyen limitaciones sobre el uso del espacio aéreo y generan presión directa sobre las aerolíneas internacionales.

Como resultado, el país quedó prácticamente desconectado de los principales mercados globales. Más de una decena de compañías extranjeras, entre ellas aerolíneas de Estados Unidos y Europa, suspendieron sus vuelos tras las advertencias emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA), que alertó sobre los riesgos derivados del incremento de la actividad militar en la región.

La preocupación del sector se intensificó luego del despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, un movimiento que elevó el nivel de tensión bilateral y aumentó el riesgo de incidentes aéreos.

Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), explicó que la prioridad de las aerolíneas es reducir cualquier escenario de peligro.

“Lo que las aerolíneas buscan evitar es que ocurran incidentes en un espacio aéreo donde un avión pueda ser atacado por ser confundido con una nave militar”, afirmó en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

Más de una decena de compañías extranjeras, entre ellas aerolíneas de Estados Unidos y Europa, suspendieron sus vuelos a Venezuela tras las advertencias emitidas por la Administración Federal de Aviación de EEUU

Casos de viajeros varados o forzados a modificar itinerarios se multiplicaron tras las cancelaciones. El músico venezolano Reynaldo Goitía, conocido como Boston Rex y vocalista de la banda Tomates Fritos, permaneció varios días en Madrid luego de que se suspendiera su vuelo de regreso. Ante la falta de alternativas inmediatas, debió reorganizar sus gastos para no comprometer los ingresos obtenidos durante una gira reciente.

“Al ver la noticia de que no podíamos regresar, tuvimos que entrar en modo ahorro, como cuando bajas el teléfono a modo de batería baja. No puedes hacer nada al respecto. Solo te sientes impotente”, relató. Finalmente, logró volver al país mediante una ruta indirecta que incluyó una escala en Barbados.

Situaciones similares enfrentó Alejandra Acuña, especialista en marketing residente en España, quien vio frustrado un viaje familiar tras la cancelación de su vuelo. La interrupción no solo impidió el reencuentro con sus allegados, sino que también le imposibilitó transportar medicamentos de alto costo destinados a un familiar enfermo. Además, perdió los depósitos realizados para unas vacaciones en la Isla de Margarita, uno de los principales destinos turísticos internos de Venezuela.

Las constantes suspensiones colocaron a Venezuela entre los países con menor conectividad aérea a nivel global. Esta realidad contrasta con el pasado del país, cuando Caracas funcionaba como un importante centro regional de conexiones. En las décadas de 1970 y 1980, el auge petrolero permitió subsidios estatales que impulsaron el turismo y los viajes internacionales, e incluso facilitó la llegada de vuelos emblemáticos como el Concorde de Air France.

Las constantes suspensiones colocaron a Venezuela entre los países con menor conectividad aérea a nivel global (REUTERS/Carlos Jasso/Archivo)

Ese escenario cambió de forma progresiva tras la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, cuando la crisis económica y los controles cambiarios dificultaron la repatriación de ingresos para las aerolíneas, acelerando su salida del mercado.

Antes del colapso actual, el tráfico aéreo semanal alcanzaba unos 15.000 pasajeros, con conexiones frecuentes hacia España, Portugal, Panamá y Colombia. Hoy, esa cifra se redujo a entre 1.000 y 2.000 viajeros por semana, según estimaciones de la IATA citadas por The Wall Street Journal.

La caída de frecuencias también afecta el transporte de mercancías sensibles, como medicamentos y repuestos aeronáuticos, lo que complica aún más el mantenimiento de la flota activa.

La dictadura venezolana atribuye la situación a lo que define como una “guerra psicológica” orientada a debilitar al país. El Ministerio del Interior cuestionó a las aerolíneas que suspendieron operaciones.

“Ustedes pueden quedarse con sus aviones que nosotros nos quedamos con la dignidad”, dijo entonces el llamado número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

El régimen de Maduro ordenó a las compañías nacionales mantener los vuelos y revocó los permisos a algunas extranjeras. La chavista Delcy Rodríguez anunció gestiones para abrir rutas alternativas con operadores locales, aunque la mayoría de las conexiones actuales se concentran en países limítrofes, en especial Colombia.

Especialistas advierten que la aviación suele ser uno de los primeros sectores en resentirse ante crisis geopolíticas.

Antes del colapso actual, el tráfico aéreo semanal alcanzaba unos 15.000 pasajeros, con conexiones frecuentes hacia España, Portugal, Panamá y Colombia. Hoy, esa cifra se redujo a entre 1.000 y 2.000 viajeros por semana (EFE/ Rayner Peña R)

“Cada vez que surge un problema geopolítico, este sector es el primero en ser afectado. Y siempre son los pasajeros, la gente común, quienes pagan el precio más alto”, resumió Rodolfo Ruiz, abogado especializado en derecho aeronáutico.

Para analistas del sector, la rapidez con la que las aerolíneas internacionales se retiraron y la debilidad de la infraestructura local convierten el caso venezolano en una señal de alerta poco frecuente en América Latina.