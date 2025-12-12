Venezuela

María Corina Machado: “Maduro se va a ir, con o sin negociación”

Desde Oslo, la premio Nobel de la Paz afirmó que cualquier transición en Venezuela debe partir del reconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio y del respeto a la Constitución. Advirtió que el tiempo debilita al régimen chavista

La ganadora del Premio Nobel
La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana María Corina Machado escucha durante una conferencia de prensa en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025 (REUTERS/Leonhard Foeger)

La posibilidad de una salida negociada para la crisis política en Venezuela se ha convertido en un tema central en el debate público, especialmente ante la presión creciente sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Desde la perspectiva de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, el desenlace de cualquier proceso de negociación estará condicionado por la correlación de fuerzas y el reconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 28 de julio de 2024.

“Ustedes saben muy bien que los términos de una negociación dependen del punto de partida, de cómo llegamos allí y evidentemente de las fuerzas relativas en el momento que se inicia esa negociación”, subrayando que los detalles concretos de cualquier acuerdo solo podrán definirse una vez que se establezcan las condiciones iniciales.

Machado enfatizó que cualquier transición política que surja de un proceso negociador deberá sustentarse en la legitimidad democrática y el respeto a la legalidad vigente.

“Lo que yo sí les puedo garantizar a los venezolanos, es que si se da una transición producto de una negociación, partirá del reconocimiento de lo que ha sido la soberanía popular en el 28 de julio y obviamente del respeto a la Constitución venezolana”. Esta afirmación refuerza la idea de que la base de cualquier acuerdo debe ser la voluntad ciudadana y el marco constitucional.

La dirigente opositora también abordó la necesidad de ofrecer incentivos a quienes, desde el propio régimen, estén dispuestos a facilitar una transición.

“Obviamente estamos construyendo y hemos expresado los términos de respeto de la justicia e incentivos para que aquellos que quieran colaborar por parte de distintos componentes del régimen tengan los incentivos para hacerlo lo antes posible”. De este modo, Machado plantea que la colaboración interna es un factor clave para acelerar el proceso de cambio.

La ganadora del Premio Nobel
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asiste a la inauguración de la exposición oficial del Premio Nobel de la Paz en el Centro Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025 (NTB/Lise Aaserud/REUTERS)

El paso del tiempo, según la visión de Machado, juega en contra del régimen de Maduro y fortalece la posición de la oposición.

“Mientras más se tarden, la posición que tiene el régimen se deteriora cada día que pasa; el tiempo está en contra de Nicolás Maduro y el régimen y a favor de la posición de los venezolanos”, remarcando el desgaste progresivo del régimen.

Machado fue categórica al afirmar que la salida de Maduro es inevitable, con o sin acuerdo.

“Y te repito, Maduro va a salir como sea, con o sin negociación”.

Machado ha sido durante mucho tiempo el rostro de la resistencia al régimen de Venezuela durante 26 años. Ahora, también es laureada con el Premio Nobel de la Paz.

Machado, la líder opositora venezolana que impulsó a millones de venezolanos a rechazar al dictador Nicolás Maduro en las elecciones del año pasado, apareció en público el jueves por primera vez en 11 meses tras su llegada a Noruega, donde su hija recibió el premio en su nombre el día anterior.

Machado había estado escondida desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes durante una protesta antigubernamental en la capital de Venezuela, Caracas.

Su obtención del Nobel por su lucha para lograr una transición democrática en su nación sudamericana fue anunciada el 10 de octubre. Horas después de saludar desde el balcón de un hotel a una multitud que la aclamaba afuera el jueves, Machado dijo a los periodistas que continuará la lucha por la democracia de su patria y prometió regresar pronto a su país.

“Mi vuelta será cuando piense que las condiciones son propensas en termino de seguridad, no depende de la salida del régimen. Será en cuanto sea posible”, afirmó.

