Venezuela

María Corina Machado evalúa un viaje a EEUU para delinear su estrategia ante un posible colapso de la dictadura chavista

En plena ofensiva de Trump sobre Maduro, la premio Nobel de la Paz analiza reunirse en Washington para exponer su agenda y agradecer el respaldo de la Casa Blanca a la causa venezolana

María Corina Machado durante un
María Corina Machado durante un acto oficial en Oslo, (Noruega)

(Enviado especial a Oslo, Noruega) María Corina Machado regresará a Venezuela para forzar desde el terreno la caída del dictador Nicolás Maduro, pero esa decisión política y personal no sucedería inmediatamente al concluir la visita a Oslo, donde fue consagrada premio Nobel de la Paz por su lucha constante contra el régimen caribeño.

La líder opositora de Venezuela no descarta protagonizar una gira internacional para agradecer el respaldo geopolítico a su embate perpetuo contra Maduro y describir su hoja de ruta ante una eventual caída de la dictadura.

En este caso, María Corina Machado volaría a Washington para mantener posibles reuniones en la Casa Blanca y el Capitolio.

La premio Nobel de la Paz descartó fijar posición pública o privada sobre la estrategia de cerco militar montada por Donald Trump para asfixiar a la dictadura venezolana que se financia con el tráfico de cocaína y fentanilo.

Pero reivindicó la decisión de Trump de acorralar a Maduro para terminar con el régimen caribeño.

“No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia”, aseguró María Corina Machado en obvia referencia al presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

La premio Nobel de la Paz estuvo clandestina durante muchísimos meses, y eso complicaba un diálogo directo con la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

María Corina Machado ahora quiere aterrizar en DC para agradecer la ofensiva montada por Trump contra Maduro, y describir la secuencia política que habría que ejecutar al comienzo de una eventual transición democrática.

“Hay algunas reuniones que creo que podrían ser muy útiles y que quiero celebrar antes de volver a casa”, señaló la dirigente venezolana.

En Oslo y en Washington no se descartaba un posible encuentro de María Corina Machado con Donald Trump, pero la agenda del presidente republicano es imposible de asir.

El presidente republicano considera a la premio Nobel de la Paz una pieza clave en la maquinaria para terminar con los días de Maduro en Venezuela. Y nunca duda en ponerse a su lado frente a las agresiones recurrentes de Maduro y su burocracia política.

No me gustaría que la arrestaran, no estaría contento con eso”, advirtió Trump en relación a María Corina Machado, que tiene intenciones de regresar a Venezuela para no dar respiro a Maduro.

María Corina Machado durante la
María Corina Machado durante la conferencia de prensa que ofreció en Oslo, (Noruega)

Si la premio Nobel de la Paz resuelve su visita a DC, juega una carrera contra el tiempo.

Trump puede definir un cónclave en la Casa Blanca o en su mansión en Mar -a- Lago, pero hacia fines de diciembre la actividad en el Capitolio languidece.

Aunque Marina Corina Machado recibió muchísimo respaldo de representantes y senadores de Estados Unidos, organizar un encuentro parlamentario con volumen político será complejo a pocos días de la navidad.

El posible viaje a Washington apunta a lograr consensos con la administración republicana, asumiendo que la presidencia de Edmundo González Urrutia será de transición en un escenario político y económico muy complejo.

Habrá cientos de militares y miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violación a los derechos humanos y corrupción pública. Mientras la economía en Venezuela languidece, y China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba tienen intereses que serán muy difícil de desarmar.

María Corina Machado tiene ideas firmes sobre estos asuntos clave en el futuro de Venezuela, que deberán convivir con la propia agenda geopolítica de Trump.

“Un día a la vez”, contestó la premio Nobel de la Paz cuando se le preguntó sobre sus próximos pasos, antes de regresar a la clandestinidad en Venezuela.

María Corina Machado Premio Nobel de la Paz Estados Unidos Donald Trump Nicolás Maduro Oslo

