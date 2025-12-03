María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

María Corina Machado: "Es hora de que Maduro entienda que debe dimitir”

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, responsabilizó al dictador venezolano Nicolás Maduro por las consecuencias del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe —una operación que ya dejó 80 muertos— y afirmó que todo pudo evitarse si Maduro hubiera aceptado dejar el poder cuando se le propuso.

En una entrevista concedida a la emisora noruega NRK, Machado afirmó: “Todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de Maduro y su régimen”, acusándolo además de haber instaurado un “terrorismo de Estado” contra la población venezolana y otros países de la región.

“Cuando ganamos las elecciones por una abrumadora mayoría, le ofrecimos a Maduro y al régimen una solución negociada, una transición con garantías. Se negaron”, recordó la opositora, reiterando su respaldo a las presiones que Estados Unidos ejerce sobre el régimen venezolano y su entorno cercano.

Al ser consultada sobre si apoyaría una eventual intervención terrestre por parte de Estados Unidos, Machado evitó responder de manera directa y se limitó a afirmar: “Es hora de que Maduro entienda que debe dimitir”.

También se le preguntó cómo conciliaba su apoyo a las medidas de presión de Estados Unidos —incluidos bombardeos que han causado decenas de muertos— con su candidatura al Premio Nobel de la Paz. Machado respondió que el premio reconoce su “lucha por la democracia”, condición que considera indispensable para alcanzar la paz: “Lucho para traer la paz a mi país, pero hemos aprendido que para tener paz se necesita democracia”.

El Gobierno de Estados Unidos ha estado atacando embarcaciones en aguas del Caribe por su vinculación con el narcotráfico.

A una semana de la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, Machado admitió que su asistencia no está asegurada debido al temor por posibles acciones del régimen venezolano. Aun así, declaró: “Sería el mayor honor de mi vida”. La Fiscalía chavista ha advertido que podría ser considerada fugitiva si abandona el país, debido a varias investigaciones en curso. Pese a ello, prometió que, si logra viajar, “Quiero asegurar a todos los venezolanos que regresaré”.

A través de redes sociales, el equipo de Machado destacó que el Nobel de la Paz corresponde no solo a la dirigente, sino a toda la nación venezolana: “Por las madres que esperan, por los hijos que faltan, por los presos que miran el sol entre barrotes, por los que partieron dejando promesas, por los que luchan sin descanso. Cuando pronuncien el nombre de María Corina en Oslo, sabremos que el Nobel será un tributo a un pueblo entero que resistió con valentía”, señaló su equipo.

Según afirmó el presidente del Comité Nobel,Jørgen Watne Frydnes, en declaraciones recogidas por NRK, “el viaje es peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. Frydnes expresó su expectativa de que se garanticen las condiciones de seguridad para la galardonada y que pueda regresar al país para continuar su labor.

(Con información de Europa Press)