La Asamblea Nacional chavista propuso retirarle la nacionalidad a cinco opositores venezolanos

La Asamblea Nacional de Venezuela propuso retirarle la nacionalidad a cinco opositores

La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control oficialista, anunció este martes su intención de solicitar al régimen de Nicolás Maduro que retire la nacionalidad a cinco figuras opositoras, a quienes acusa de estar involucradas en la presunta apropiación indebida de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos.

Los señalados son Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera, Horacio Medina y el abogado José Ignacio Hernández, identificados por el Parlamento como los “principales cabecillas” del que denomina “gigantesco robo de Citgo”.

Durante una sesión ordinaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, formalizó la petición contra los cinco opositores.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Rodríguez fundamentó la propuesta en el “deber de resguardar la soberanía” y “los intereses de la nación”, conceptos recogidos en el artículo 130 de la Constitución venezolana.

En su intervención, afirmó: “Quien no cumple con ese deber está negando su condición de venezolano y venezolana”.

La decisión se enmarca en un proyecto de acuerdo aprobado por el Legislativo, que rechaza lo que califica como “un proceso de expoliación de las acciones de Citgo”, en referencia a la reciente decisión judicial en Estados Unidos que autorizó la venta de la filial de Pdvsa.

Juan Guaidó (EFE/Lenin Nolly/Archivo)

Marco legal y limitaciones constitucionales

El artículo 130 de la Constitución de Venezuela establece el deber de los ciudadanos de proteger la soberanía y los intereses nacionales. No obstante, la misma carta magna señala que los venezolanos “por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad”.

A pesar de esta restricción, el chavismo argumenta que los acusados han “negado su condición de venezolanos”, lo que, según su interpretación, “justificaría” la solicitud de retiro de la nacionalidad.

Foto de archivo del logo de Citgo Petroleum en una gasolinera en Stowell, Texas (REUTERS/Jonathan Bachman/ Archivo)

Antecedentes y relevancia de Citgo

Citgo es una refinería de origen estadounidense con sede en Texas, adquirida por Venezuela en la década de los 90. Durante años, la empresa representó uno de los activos más valiosos para el país sudamericano, tanto por su capacidad de refinación como por su papel estratégico en el mercado energético internacional.

La semana pasada, un juez estadounidense aprobó la compra de Citgo en una subasta organizada por un tribunal, con el objetivo de saldar deudas con acreedores del Estado venezolano.

La oferta ganadora fue presentada por Amber Energy, filial del fondo de inversión estadounidense Elliott Investment Management, por un monto de USD 5.900 millones.

No obstante, la operación aún requiere la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, tanto Citgo como sus empresas matrices han presentado apelaciones contra el resultado de la subasta y la orden de venta, lo que introduce incertidumbre sobre el desenlace de la transacción.

La refinería Citgo Corpus Christi en Corpus Christi, Texas, EEUU (REUTERS/Erwin Seba/Archivo)

El rol de la oposición venezolana en Citgo desde 2019

Desde 2019, tras el reconocimiento de Estados Unidos, la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó asumió el control de Citgo.

Durante este periodo, el grupo opositor buscó evitar que los acreedores de Pdvsa ejecutaran acciones sobre la filial, en un contexto de disputas legales y políticas que han marcado la gestión de la empresa.

La venta de Citgo permanece en suspenso, a la espera de la decisión de la OFAC y de la resolución de las apelaciones presentadas por la empresa y sus matrices.

El proceso judicial en Estados Unidos y la propuesta de la Asamblea Nacional de Venezuela continúan abiertos, sin una resolución definitiva sobre el futuro de la filial petrolera ni sobre la situación de los opositores señalados.