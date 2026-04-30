EEUU enviará una delegación con funcionarios de la Casa blanca a Venezuela para avanzar acuerdos mineros y energéticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Energía, Chris Wright, el exejecutivo minero David Copley y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, Jarrod Agen (REUTERS/Kent Nishimura/Archivo)

El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, viajará este jueves a Venezuela junto a una comitiva para mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero, así como con funcionarios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En el marco de la reanudación de relaciones bilaterales tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca señaló que “Estados Unidos y Venezuela están restaurando su asociación, reconstruyendo los lazos económicos y facilitando inversiones sin precedentes que beneficiarán tanto al pueblo estadounidense como al venezolano.

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Los acuerdos contemplados del viaje incluirán memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no se prevé un aumento inmediato de la producción. El objetivo es abrir nuevas vías de inversión y comercio a mediano y largo plazo.

Este acercamiento ocurre luego de las visitas de alto nivel realizadas en febrero y marzo, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, mantuvieron reuniones en Caracas para discutir posibles acuerdos en petróleo y minería.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el 11 de febrero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

En una conferencia realizada este miércoles en Washington, el subsecretario interino de energía, Alex Fitzsimmons, señaló que la producción petrolera venezolana “ya comenzó a aumentar”, aunque resaltó la necesidad de más reformas.

“Están viendo los beneficios de esto, pero somos conscientes de que se trata de un proyecto a largo plazo para reconstruir la infraestructura de la red eléctrica del país, establecer reglas claras, una industria moderna y procesos de licitación competitivos, así como toda la gobernanza que lo sustenta”, manifestó.

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En paralelo al acercamiento diplomático, este jueves está prevista la reanudación de la ruta aérea directa entre Miami y Caracas, operada por American Airlines, tras casi siete años de suspensión. Fuentes del Gobierno estadounidense confirmaron a EFE que algunos funcionarios viajarán en este vuelo.

Por su parte, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, afirmó el martes que tanto compañías estadounidenses como venezolanas se encuentran listas para dinamizar la economía venezolana, en el marco de una etapa orientada a superar años de recesión y aislamiento internacional.

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Barrett, que asumió funciones la semana pasada, hizo estas declaraciones después de reunirse con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria. “Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, subrayó Barrett.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas señaló que todos los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump

El diplomático destacó que su primer encuentro con representantes del sector privado de ambos países confirmó el interés y la disposición para iniciar una nueva fase de cooperación económica.

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Barrett precisó que los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prioriza la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela hacia una democracia plena. “Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica”, expresó en una grabación difundida en redes sociales.

El encargado de negocios resaltó la importancia del sector privado como eje central en la estrategia de reconstrucción nacional. “La inversión de Estados Unidos es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”, señaló durante una reunión con la Cámara Petrolera de Venezuela.

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Barrett instó a los empresarios a aprovechar la “oportunidad histórica” que representa la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales y la flexibilización de restricciones en el sector energético venezolano.

(Con información de EFE)

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