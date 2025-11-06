Venezuela

Murió Yenny Barrios, la paciente oncológica acusada de terrorismo luego del 28J cuyo único hijo también está detenido

La mujer perdió la batalla contra un linfoma no Hodgkin sin ver a su hijo, también preso

Guardar
Yenny Barrios padecía un linfoma
Yenny Barrios padecía un linfoma no Hodgkin y sus riñones habían colapsado y era obligada a ir a Caracas a cumplir la medida de presentación cada mes

Entre los casi dos mil presos políticos postelectorales a los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, estaba Yenny Lucía Barrios, quien unas semanas después de ser operada fue detenida en septiembre de 2024. El fiscal Anderson Carmona la acusó de terrorismo, por la denuncia que hizo el dirigente del PSUV, José Alexander Gil Álvarez (48). Barrios perdió ayer la batalla contra un linfoma no Hodgkin sin ver a su único hijo, también preso.

La paciente oncológica estaba en condición crítica, más aún porque luego de su detención, el 9 de septiembre de 2024, le suspendieron las quimioterapias y estuvo 93 días tras las rejas, siendo excarcelada, el 11 de diciembre de 2024, con medida de presentación que la obligaba a viajar, todos los meses, unas seis horas, desde Lara hasta Caracas a firmar ante el Tribunal; su defensa no logró que le permitieran firmar en Carora o en la capital del estado Lara.

Barrios lidiaba con su enfermedad, pero también con encontrarse sola en el hospital, donde había sido recluida, porque su único hijo, Diego Sierralta Barrios, fue detenido el 22 de enero de 2025, acusado por publicar en redes que cambiaba un medicamento por otro que requería Yenny. Diego está detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Pata e’Palo, Barquisimeto, estado Lara.

Diego Sierralta y Yenny Barrios
Diego Sierralta y Yenny Barrios no se volvieron a ver desde que él fue detenido en enero de 2025

Cuando Yenny fallece es parte del expediente donde a ella y a otras personas el Fiscal Penal Octavo, Anderson Carmona, las imputa por los delitos de terrorismo e instigación al odio. Carmona, luego de solicitar la detención del grupo de opositores e imputarlos, se fue de Lara con su esposa e hijos y solicita asilo en Alemania, donde se encuentra actualmente.

La denuncia contra Barrios y un grupo de opositores la hizo el teniente de la Milicia Nacional Bolivariana, José Alexander Gil Álvarez, quien a su vez es el director del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme), dirigente del PSUV y conductor de un programa en la emisora Venceremos ubicada en la sede del PSUV en Carora, municipio Torres del estado Lara.

Numerosas ONGs hicieron pronunciamientos públicos solicitando que Diego Sierralta Barrios fuera dejado en libertad para que le hiciera acompañamiento a su mamá, cuyos riñones habían colapsado, pero las autoridades no consideraron las peticiones.

El fiscal Penal Octavo Anderson
El fiscal Penal Octavo Anderson Carmona imputó a Yenny Barrios y a otros opositores. Luego se fue a Alemania, donde está solicitando asilo

Se deterioró

A Yenny Barrios la detienen porque aparece en la declaración que José Alexander Gil Álvarez, dirigente del PSUV y vecino de los denunciados, hizo luego de las protestas que hubo en diversas partes del país después que el CNE desconociera el triunfo del candidato que postuló la oposición, Edmundo González Urrutia.

Barrios solo tenía tres semanas de haber sido operada cuando fue detenida en un delicado proceso postoperatorio, que agravó su condición estando tras las rejas.

Cuando por fin la excarcelan, la obligan a ir cada mes a Caracas a presentarse ante el tribunal; sus abogados solicitaron que lo hiciera ante una oficina en Lara, pero se lo negaron.

Era su hijo, Diego Sierralta, quien luchaba por conseguirle los medicamentos, darle acompañamiento y atenderla, pero cuando Yenny necesitaba un medicamento y su hijo publica que tiene uno que cambia por otro que ella necesitaba, fue detenido y con ello se agrava la situación de Barrios.

La casa del PSUV Carora
La casa del PSUV Carora fue quemada como otras sedes del PSUV en varios estados del país

Gil denuncia

La denuncia la hizo José Alexander Gil Álvarez, 48 años, docente, director del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme), teniente de la Milicia y conductor de un programa en la emisora Venceremos que está en la sede del PSUV en Carora.

Declaró que el 29 de julio de 2024, es decir al día siguiente de las elecciones del 28J, varias personas llegaron a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en Carora, municipio Torres del estado Lara y que “rayaron las paredes y arrancaron los afiches de Nicolás Maduro”.

De inmediato el PSUV ordenó que el 30 de julio se pintaran las paredes y se “embelleciera el lugar” por lo que se convocó a una reunión para las 4 de la tarde, pero que media hora antes llegan mensajes a un grupo de WhatsApp que tienen los dirigentes del PSUV, indicando que estaban rodeados por manifestantes que los amenazaban.

Para ese momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había desconocido el triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente electo dando ganador a Nicolás Maduro, lo que provocó airadas protestas en todo el país.

Gil refiere que dejó el trabajo y se fue a ver lo que sucedía, observando unos 150 motorizados monitoreando la calle Coromoto y que la situación empeoró porque los manifestantes comenzaron a quemar las instalaciones del PSUV en Carora.

José Alexander Gil Álvarez, Teninete
José Alexander Gil Álvarez, Teninete de Milicia, director del IpasMe y conductor de un programa en Radio Venceremos fue quien denunció a Yenny Barrios

Acusó a la “derecha fascista de tener un plan macabro” contra su partido y que por ello resultaron lesionados Dennys Pereira, Raúl Castejón, Nirian Segueri, Marcial Rodríguez, Francisco Ocanto, Octavio Pérez, Alí Montes De Oca, José Gregorio Tua, Douglas Mosquera y Eliazar Chirinos, quienes fueron atendidos en el Hospital Pastor Oropeza de Carora. No hubo heridos de gravedad.

Relató que como agresores “aunque la mayoría estaban encapuchados”, identificó a Guillermo José Quintero Piña, de quien dijo aparece en un video de la noche anterior quitando el afiche de Maduro. Y responsabilizó como autores intelectuales al entonces alcalde Francisco Javier Oropeza y a Jesús Guillermo Gómez.

La prueba que tiene de ello es que en un grupo de WhatsApp llamado El Diario El Caroreño, “incitaban al odio a las personas” porque en un comentario dijeron: “Para tener paz, deberán publicar los resultados electorales”.

A otras personas que señaló como responsable “de actos vandálicos” contra la sede del PSUV, menciona a los trabajadores de los tribunales Elibeth Navas y su pareja Gerson Gil, además menciona a Isabel Pinto y a Yenny Barrios de quien dio su dirección y teléfono “calle Contreras con Ramón Pompilio”.

Los menciona como responsables porque “han publicado información contra el Gobierno Nacional, incitando al odio y a la violencia, a través de las Redes Sociales”.

De la casa del PSUV dijo que robaron motos, una planta eléctrica, kits trabuco conuquero, juguetes, franelas, gorras, sillas de plásticos, una laptop, 10 computadoras, 4 aires acondicionados, y quemaron consolas de radios, trasmisor, micrófonos, audífonos, cornetas y cámaras de trasmisión.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaYenny Barrios28J

Últimas Noticias

María Corina Machado habló en el American Business Forum: “La liberación de Venezuela va a traer la liberación de Cuba y Nicaragua”

La premio Nobel de la Paz 2025 fue ovacionada en el evento que convoca a líderes de todo el mundo en Miami. Aseguró que su país conseguirá resurgir luego de la dictadura y consideró que Trump puede ser clave para lograr una transición democrática

María Corina Machado habló en

Rusia criticó el despliegue antinarco de EEUU en el Caribe y afirmó que mantiene una línea abierta con el régimen de Maduro

El viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, se refirió al aumento de tensiones entre Caracas y Washington por las operaciones de la flota frente a las costas de Venezuela

Rusia criticó el despliegue antinarco

El sindicato de prensa de Venezuela informó la liberación del periodista Joan Camargo, quien estaba desaparecido desde hace 5 días

Según el gremio, el comunicador había sido “interceptado por personas vestidas de negro” en Caracas

El sindicato de prensa de

America Business Forum: Lionel Messi, Donald Trump y María Corina Machado protagonizaron una jornada histórica en Miami

El evento convoca a importantes políticos junto a estrellas del deporte y las finanzas para analizar los desafíos de un mundo en transformación

America Business Forum: Lionel Messi,

Nicolás Maduro: “Soy más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny en Estados Unidos”

En un congreso chavista, el dictador se refirió con sarcasmo a la atención que le prestan los medios de comunicación del país norteamericano. También dijo que en Venezuela gobierna “un poderoso movimiento popular unido y armado”

Nicolás Maduro: “Soy más famoso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un remoto volcán despierta 700.000

Un remoto volcán despierta 700.000 años después: ha crecido 9 centímetros en solo diez meses

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Cómo aprovechar al máximo los nutrientes de la zanahoria para cuidar tu salud visual

Javier de Haro, psicólogo: “Seguro que has escuchado que los abuelos solo están para mimar y consentir a sus nietos, pero es falso”

Bolsa de Valores de Colombia marca su sexto récord en ocho días: suma más de $38 billones en acciones

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un buque con bandera maltesa es abordado por supuestos piratas frente a las costas de Somalia

Bélgica convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad por la incursión de drones en aeropuertos: “La amenaza es seria”

Israel confirmó que el cuerpo entregado por los terroristas de Hamas pertenece al estudiante tanzano Joshua Loitu Mollel

Minor anuncia una nueva propiedad en Argentina con el debut de su marca Antara en Ushuaia

Liberadas siete mujeres explotadas sexualmente por una red de prostitución en Gandia y Barcelona

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian deja ver su

Kim Kardashian deja ver su ropa interior con un vestuario atrevido para “All’s Fair”

“All’s Fair”: la nueva serie protagonizada por Kim Kardashian tiene un sin fin de malas críticas

Jennifer Lawrence reveló que producirá una película sobre Miss Piggy junto a Emma Stone

“Nice Not To Meet You”: así es el nuevo k-drama con Lee Jung-jae, el protagonista de Squid Game, que ya puedes ver en streaming

“KPop Demon Hunters” tendrá una secuela tras su éxito en Netflix: ¿cuándo se estrenaría?